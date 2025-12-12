ETV Bharat / bharat

कर्नाटक : पालतू तोते को बचाने के चक्कर में युवक की जान गई

युवक तोते को निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया.

बेंगलुरु: बेंगलुरु में पालतू तोते को बचाने के चक्कर में शुक्रवार को एक युवक की जान चली गई. घटना से लोगों में आक्रोश है. घटना के मुताबिक बेंगलुरु के गिरिनगर पुलिस स्टेशन के तहत वीरभद्र में एक प्राइवेट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हाई-टेंशन बिजली के खंभे पर बैठे पालतू तोते को बचाने की कोशिश में करंट लगने से 32 साल के एक आदमी की मौत हो गई.

मृतक अरुण कुमार अपने रिश्तेदार लिखिता के पाले हुए एक विदेशी तोते को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया. पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 9.45 बजे तोता लिखिता के घर से भाग गया और अपार्टमेंट के अंदर लगे एक हाई-टेंशन पोल पर जा गिरा.

अरुण ने लोहे के पाइप से एक डंडा बांधकर और पास पहुंचने के लिए कंपाउंड की दीवार पर चढ़कर तोते को पकड़ने की कोशिश की. इसी दौरान वह गलती से 66,000 केवी के तार से छू गया और उसे ज़ोर का बिजली का झटका लगा, जिससे वह ज़मीन पर गिर गया.

उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM) के अधिकारियों और पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की.

स्थानीय लोगों ने अपार्टमेंट के अंदर हाई-टेंशन तारों की मौजूदगी पर गुस्सा जताया. बेंगलुरु नॉर्थ के डीसीपी बीएस नेमागौड़ा ने कहा कि गिरिनगर पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि लिखिता ने कुछ महीने पहले तोता खरीदा था.

बता दें कि इस साल जून में, मध्य प्रदेश के गुना जिले के धरनावदा गांव में एक कुएं से बछड़े को बचाने की कोशिश में पांच लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था. एक युवक जानवर को बचाने की कोशिश में कुएं में कूद गया, और उसके पीछे पांच और लोग भी थे जो बछड़े को बचाने में उसकी मदद करना चाहते थे. लेकिन, जल्द ही छह लोगों का दम घुटने लगा. माना जा रहा है कि ऐसा कुएं के अंदर लीक हो रही ज़हरीली गैस की वजह से हुआ. उनकी चीखें सुनकर, गांव वाले, पुलिस और प्रशासन की टीमें उन्हें बचाने के लिए मौके पर पहुंचीं. लेकिन जब तक मदद पहुंची, छह में से पांच लड़कों की दम घुटने से मौत हो चुकी थी.

ये भी पढ़ें- गुजरात में पुल निर्माण के दौरान बड़ा हादसाः गर्डर गिरा, बाल-बाल बचे पांच मजदूर

