कर्नाटक : पालतू तोते को बचाने के चक्कर में युवक की जान गई

अरुण कुमार ( file photo-ETV Bharat )

बेंगलुरु: बेंगलुरु में पालतू तोते को बचाने के चक्कर में शुक्रवार को एक युवक की जान चली गई. घटना से लोगों में आक्रोश है. घटना के मुताबिक बेंगलुरु के गिरिनगर पुलिस स्टेशन के तहत वीरभद्र में एक प्राइवेट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हाई-टेंशन बिजली के खंभे पर बैठे पालतू तोते को बचाने की कोशिश में करंट लगने से 32 साल के एक आदमी की मौत हो गई. मृतक अरुण कुमार अपने रिश्तेदार लिखिता के पाले हुए एक विदेशी तोते को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया. पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 9.45 बजे तोता लिखिता के घर से भाग गया और अपार्टमेंट के अंदर लगे एक हाई-टेंशन पोल पर जा गिरा. अरुण ने लोहे के पाइप से एक डंडा बांधकर और पास पहुंचने के लिए कंपाउंड की दीवार पर चढ़कर तोते को पकड़ने की कोशिश की. इसी दौरान वह गलती से 66,000 केवी के तार से छू गया और उसे ज़ोर का बिजली का झटका लगा, जिससे वह ज़मीन पर गिर गया. उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM) के अधिकारियों और पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की.