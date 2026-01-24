ETV Bharat / bharat

ओडिशा: घर में घुसे तेंदुए से भिड़ गया युवक, चाकू से वार कर उतारा मौत के घाट

नरसिंहपुर (ओडिशा): कटक जिले के आठगढ़ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले नरसिंहपुर पश्चिम रेंज के अनंतप्रसाद गांव में शनिवार देर रात एक तेंदुए के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. वह फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है. घायल युवक की पहचान शुभांशु भोल के रूप में हुई है. इस संघर्ष के दौरान तेंदुए की मौत हो गई.

क्या है घटना

यह घटना शनिवार रात करीब 1 बजे की है. बताया जाता है कि तेंदुआ युवक के घर के अंदर घुस आया था. रिपोर्टों के अनुसार, शुभांशु ने हमले के दौरान चाकू से तेंदुए का मुकाबला करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप जानवर की मौत हो गई. उसे तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर उपचार के लिए कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया गया.