ओडिशा: घर में घुसे तेंदुए से भिड़ गया युवक, चाकू से वार कर उतारा मौत के घाट

आठगढ़ के एसीएफ मनोज पात्रा ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि तेंदुए की मौत किन परिस्थितियों में और कैसे हुई.

Youth Injured In Leopard Attack
मौके पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 24, 2026 at 7:48 PM IST

2 Min Read
नरसिंहपुर (ओडिशा): कटक जिले के आठगढ़ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले नरसिंहपुर पश्चिम रेंज के अनंतप्रसाद गांव में शनिवार देर रात एक तेंदुए के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. वह फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है. घायल युवक की पहचान शुभांशु भोल के रूप में हुई है. इस संघर्ष के दौरान तेंदुए की मौत हो गई.

क्या है घटना

यह घटना शनिवार रात करीब 1 बजे की है. बताया जाता है कि तेंदुआ युवक के घर के अंदर घुस आया था. रिपोर्टों के अनुसार, शुभांशु ने हमले के दौरान चाकू से तेंदुए का मुकाबला करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप जानवर की मौत हो गई. उसे तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर उपचार के लिए कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

मीडिया से बात करते हुए शुभांशु के पिता ने कहा, "मेरे बेटे ने रात करीब 12 बजे मुझे फोन किया और 108 एम्बुलेंस बुलाने की मांग की और कहा कि मैं उसकी मां को इस बारे में न बताऊं. बाद में उसने मुझे बताया कि उसने एक छोटे चाकू से तेंदुए पर हमला किया था, जिससे उस जानवर की मौत हो गई."

क्या कहते हैं अधिकारी

आठगढ़ के एसीएफ मनोज पात्रा ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने कहा, "रात करीब 1 बजे हमें घर में एक तेंदुए के घुसने की सूचना मिली. जब शुभांशु ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, तो जानवर ने उस पर हमला कर दिया. संघर्ष के दौरान, वह तेंदुए को मारने में सफल रहे. उन्हें इलाज के लिए कटक रेफर किया गया है और मामले की जांच जारी है."

आठगढ़ के एसीएफ मनोज पात्रा ने कहा कि सूचना मिलने के बाद, आठगढ़ वन विभाग की टीम शुभांशु के घर पर पहुंची. तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि शुभांशु के इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. इस बात की गहन जांच की जाएगी कि तेंदुए की मौत किन परिस्थितियों में और कैसे हुई. एसीएफ ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही सभी विवरण स्पष्ट हो पाएंगे.

संपादक की पसंद

