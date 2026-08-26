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कोलकाता : महिला से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार

महिला से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार ( प्रतीकात्मक फोट-IANS )

कोलकाता: घरेलू सहायिका से दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस ने शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किर लिया. घटना कोलकाता के भवानीपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अर्जुन प्रसाद यादव उर्फ ​​अर्जुन यादव के रूप में हुई है. उसके खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मंगलवार को अलीपुर पुलिस कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद जज ने जांच के लिए आरोपी को 1 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया. आरोपी से कस्टडी में पूछताछ करेंगे- एडिशनल पुलिस कमिश्नर

इस बारे में कोलकाता पुलिस के एडिशनल कमिश्नर (Detective Department) कुणाल अग्रवाल ने कहा, “महिला के सभी जरूरी मेडिकल जांच के इंतजाम कर दिए गए हैं. इसके अलावा घटना के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अन्वेषक (Investigators) आरोपी से कस्टडी में पूछताछ करेंगे." पुलिस सूत्रों के अनुसार, 35 साल की महिला सोमवार, 24 अगस्त को रात करीब 10:30 बजे भवानीपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंची. उसने आरोप लगाया कि अर्जुन यादव ने हरीश मुखर्जी रोड पर एक घर में उसके साथ रेप किया.