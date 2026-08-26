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कोलकाता : महिला से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार

कोलकाता के भवानीपुर में महिला के रेप के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आयन नियोगी की रिपोर्ट...

Youth arrested on felony charges
महिला से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोट-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 2:04 PM IST

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कोलकाता: घरेलू सहायिका से दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस ने शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किर लिया. घटना कोलकाता के भवानीपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई.

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अर्जुन प्रसाद यादव उर्फ ​​अर्जुन यादव के रूप में हुई है. उसके खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मंगलवार को अलीपुर पुलिस कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद जज ने जांच के लिए आरोपी को 1 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया.

आरोपी से कस्टडी में पूछताछ करेंगे- एडिशनल पुलिस कमिश्नर
इस बारे में कोलकाता पुलिस के एडिशनल कमिश्नर (Detective Department) कुणाल अग्रवाल ने कहा, “महिला के सभी जरूरी मेडिकल जांच के इंतजाम कर दिए गए हैं. इसके अलावा घटना के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अन्वेषक (Investigators) आरोपी से कस्टडी में पूछताछ करेंगे."

पुलिस सूत्रों के अनुसार, 35 साल की महिला सोमवार, 24 अगस्त को रात करीब 10:30 बजे भवानीपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंची. उसने आरोप लगाया कि अर्जुन यादव ने हरीश मुखर्जी रोड पर एक घर में उसके साथ रेप किया.

भवानीपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज
ड्यूटी पर मौजूद एक महिला पुलिस ऑफिसर ने सही तरीके से मेडिकल जांच की और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई. इसके बाद, महिला की लिखित शिकायत के आधार पर, पीड़िता और उसके परिवार वालों ने भवानीपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया.

शुरू में, भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया, जिसमें रेप भी शामिल था. बाद में, शिकायत करने वाली महिला का सरकारी अस्पताल में मेडिकल चेकअप हुआ. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस में और धाराएं जोड़ी गईं. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी की तेजी से तलाश शुरू कर दी.

पुलिस का दावा है कि आरोपी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने मंगलवार, 25 अगस्त को सुबह 4:05 बजे हरीश मुखर्जी रोड पर एक घर से अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में आगे पता चला कि शिकायतकर्ता और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे.

एक ही घर में काम करते हुए जान-पहचान हुई थी
शिकायत करने वाली महिला वहां घरेलू मदद के तौर पर काम करती थी, जबकि आरोपी उस जगह पर एक पालतू कुत्ते की देखभाल करता था. भवानीपुर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस घटना में और लोग भी शामिल थे. शिकायत के पीछे क्या हालात थे, और आरोपी और शिकायत करने वाली महिला के बीच पहले क्या रिश्ता था.

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