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वकील को हिरासत में भेजने पर BCI ने CJI से जज के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया

नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से दखल देने की मांग की. यह घटना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज द्वारा एक युवा वकील को प्रोसेस में गलती के कारण 24 घंटे की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे जाने की घटना के बाद हुई. यह विवाद 5 मई की कार्रवाई से शुरू हुआ.

बीसीआई चेयरपर्सन और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में जस्टिस तरलाडा राजशेखर राव के बर्ताव को 'बहुत गलत' और 'बार के भरोसे को नुकसान पहुंचाने वाला' बताया. जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि एडवोकेट के 'बार-बार माफी और रहम मांगने' और फिजिकल दर्द का दावा करने के बावजूद, जज 'बिना हिले' रहे. मिश्रा ने लिखा, 'मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इस मामले पर तुरंत संस्थागत संज्ञान लें और प्रोसिडिंग्स, पास किए गए ऑर्डर और आस-पास के हालात की वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाएं.'

मिश्रा ने लिखा, 'मैं आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि सही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर विचार किया जाए, जिसमें रिव्यू पेंडिंग रहने तक विद्वान जज से ज्यूडिशियल काम वापस लेना, उनका तुरंत किसी दूर के हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना, और कोर्ट मैनेजमेंट, ज्यूडिशियल स्वभाव, बार-बेंच संबंधों, और कंटेम्प्ट/ज्यूडिशियल अथॉरिटी के प्रोपोर्शनल इस्तेमाल पर सही ज्यूडिशियल ट्रेनिंग/ओरिएंटेशन के लिए उनका नॉमिनेशन शामिल है.'