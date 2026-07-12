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थर्ड ऑल इंडिया मंथन जिम्नास्टिक्स कप में झारखंड के खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन! रांची लौटने पर पदक विजेताओं का भव्य स्वागत

पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने जीता स्वर्ण पदक ( Etv Bharat )