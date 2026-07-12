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थर्ड ऑल इंडिया मंथन जिम्नास्टिक्स कप में झारखंड के खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन! रांची लौटने पर पदक विजेताओं का भव्य स्वागत

दिल्ली में आयोजित थर्ड ऑल इंडिया मंथन जिम्नास्टिक्स कप 2026 में झारखंड के जिम्नास्ट पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने स्वर्ण पदक जीता है.

Prithvi Dev Bhattacharya won gold medal
पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने जीता स्वर्ण पदक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 8:40 PM IST

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रांची: राजधानी रांची में रहकर प्रशिक्षण लेने वाले जिम्नास्ट पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने दिल्ली के मंथन जिम्नास्टिक्स स्टेडियम में आयोजित थर्ड ऑल इंडिया मंथन जिम्नास्टिक्स कप-2026 (ऑल इंडिया ओपन नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप) में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडिविजुअल मेन यूथ वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है.

पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने जीता स्वर्ण पदक

दरअसल, पृथ्वी मूल रूप से धनबाद जिले के निरसा स्थित कांजीडीह के निवासी हैं लेकिन वर्तमान में रांची में रहकर पढ़ाई के साथ-साथ जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण ले रहे हैं. उनकी इस उपलब्धि से राज्य के खेल जगत में खुशी की लहर है. पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच विकास कुमार गोप को दिया. उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता से पहले वह चोटिल थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और गोल्ड जीतने के लक्ष्य के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया.

पृथ्वी देव भट्टाचार्य से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (Etv Bharat)

कोच ने बनाए रखा मेरा हौसला: पृथ्वी देव भट्टाचार्य

पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने कहा, 'मैं इंजर्ड था लेकिन मेरी जिद थी कि इस चैंपियनशिप में जरूर खेलूं. मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता था. मेरे कोच विकास कुमार गोप ने लगातार मेरी प्रैक्टिस कराई, मेरा आत्मविश्वास बनाए रखा और हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया. उसी का परिणाम है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत सका.

3rd All India Manthan Gymnastics Cup 2026
स्वर्ण पदक विजेता पृथ्वी देव भट्टाचार्य (Etv Bharat)

कई स्पर्धाओं में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदकों की झड़ी लगा दी. चंदा कुमारी ने इंडिविजुअल विमेन, एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल और एरो डांस में तीन स्वर्ण पदक जीते. ऋष्टिराज ने इंडिविजुअल विमेन में कांस्य तथा एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल और एरोबिक जिम्नास्टिक्स में स्वर्ण पदक हासिल किया. प्रिया यादव ने एरो डांस और एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल में स्वर्ण जीता जबकि रितिका जोशी ने एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल में गोल्ड अपने नाम किया. रिधिका यादव ने एरो डांस और एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल में दो स्वर्ण पदक जीते.

3rd All India Manthan Gymnastics Cup 2026
झारखंड के जिम्नास्टिक खिलाड़ी (Etv Bharat)

एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल में भी जीता स्वर्ण पदक

दिशा माहेश्वरी ने इंडिविजुअल विमेन में रजत तथा एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल और एरोबिक जिम्नास्टिक्स में स्वर्ण पदक हासिल किया. नंदिनी कुमारी ने इंडिविजुअल विमेन में कांस्य तथा एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल और एरो डांस में स्वर्ण पदक जीता. इधर, तनुश्री कुमारी ने एरोबिक जिम्नास्टिक्स और एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया. वहीं अथर्व गुप्ता ने इंडिविजुअल मेन यूथ में रजत, आदित्य राज ने इंडिविजुअल मेन जूनियर और एरो डांस में स्वर्ण, प्रिबा श्री ने नेशनल डेवलपमेंट विमेन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता.

प्रतियोगिता में अन्य खिलाड़ियों ने जीते पदक (Etv Bharat)

जूनियर एक्रोसिंग में स्वर्ण, रजत पदक जीते

राहुल राज और अंकिता माझी ने एक्रो स्विंग में रजत पदक हासिल किया. अलेक्जेंडर लीला मुंडा और पूनम हांसदा ने एक्रोसिंग में स्वर्ण, जेम्स कंडुलना और आराध्या पांडेय ने जूनियर एक्रोसिंग में स्वर्ण तथा शिव कुमार और खुशी कुमारी ने जूनियर एक्रोसिंग में रजत पदक अपने नाम किया.

3rd All India Manthan Gymnastics Cup 2026
कोच विकास कुमार गोप के साथ पृथ्वी देव भट्टाचार्य (Etv Bharat)

चोट के बावजूद पृथ्वी देव ने जीता पदक

कोच विकास कुमार गोप ने कहा नई दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के सभी खिलाड़ियों ने अनुशासन, मेहनत और प्रतिभा का शानदार परिचय दिया. पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने चोट के बावजूद जिस जज्बे के साथ स्वर्ण पदक जीता, वह सभी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है.

अन्य खिलाड़ियों ने भी बढ़ाया प्रदेश का मान

इसके साथ ही चंदा कुमारी, ऋष्टि राज, दिशा माहेश्वरी, नंदिनी कुमारी, तनुश्री कुमारी, प्रिया यादव, रिधिका यादव, रितिका जोशी, अथर्व गुप्ता, आदित्य राज, प्रिबा श्री, राहुल राज, अंकिता माझी, अलेक्जेंडर लीला मुंडा, पूनम हांसदा, जेम्स कंडुलना, आराध्या पांडेय, शिव कुमार और खुशी कुमारी सहित सभी खिलाड़ियों ने अपने-अपने वर्गों में बेहतरीन प्रदर्शन कर झारखंड का मान बढ़ाया है.

खिलाड़ी करेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व

खिलाड़ियों को लगातार राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर मिल रहा है और इसका सकारात्मक परिणाम अब पदकों के रूप में सामने आ रहा है, आने वाले समय में झारखंड के जिमनास्ट अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. मुझे पूरी टीम पर गर्व है और विश्वास है कि यह सफर यहीं नहीं रुकेगा. प्रतियोगिता से लौटने पर सभी खिलाड़ियों का रांची में गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया. खिलाड़ियों के स्वागत के दौरान खेल प्रेमियों और समर्थकों ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया तथा 'जय झारखंड' के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा.

खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का लक्ष्य

रांची लौटने के बाद खिलाड़ियों ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि ऑल इंडिया ओपन नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में खेलने का अनुभव उनके लिए बेहद यादगार और सीख देने वाला रहा. राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से उन्हें अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने का अवसर मिला. खिलाड़ियों ने कहा कि भविष्य में वे और अधिक मेहनत कर झारखंड तथा देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे.

बढ़ा है खिलाड़ियों का आत्मविश्वास: कोच

वहीं कोच विकास कुमार गोप ने बताया कि झारखंड में जिम्नास्टिक का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है. खिलाड़ियों को अब राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नियमित अवसर मिल रहे हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले सालों में झारखंड के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाएंगे और देश के लिए पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाएंगे.

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