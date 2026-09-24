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'गृह मंत्रालय की जांच के नाम पर फार्म में घुसे', अमरोहा गैंगरेप केस में विधायक उमेश कुमार का बयान, इंस्पेक्टर-दारोगा समेत 4 अरेस्ट

ये हैं गिरफ्तार किए गए आरोपी: गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हसनपुर कोतवाली में तैनात दारोगा संजय तोमर, कोतवाली का ही सिपाही प्रमोद हैं. इनके साथ सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर लालाराम और हेड कांस्टेबल मोहित भी गिरफ्तार किए गए हैं. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

नामजद चार आरोपी गिरफ्तार: सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़ित युवती ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद थोड़े प्रयास में ही नामजद आरोपियों को अरेस्ट कर लिया.

यूपी के अमरोहा में 23 की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म: अमरोहा की ये घटना मंगलवार-बुधवार देर रात की है. आरोप है कि सीआरपीएफ (Central Reserve Police Force) के दो जवान युवती को मेरठ से हसनपुर लाए थे. दोनों आरोपियों ने हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अपने जानने वाले दारोगा और उसके मातहत सिपाही के साथ धार्मिक स्थल पर ले जाने के बहाने एक फार्म हाउस पर ले जाकर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया. ये फार्म हाउस उत्तराखंड के एक विधायक का बताया जा रहा है.

अमरोहा के एसपी ने अब तक की कार्रवाई के बारे में बताया: अमरोहा जिले के एसपी ने बताया कि-

पीड़ित युवती द्वारा नामजद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच चल रही है. ये जांच का विषय है कि युवती को मेरठ से अमरोहा के हसनपुर लाने से कथित वारदात के घटनाक्रम में किसकी क्या भूमिका रही. जो आरोपी यूपी में पोस्टेड हैं उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई चल रही है. उन्हें तत्काल निलंबित किया गया है. जो सीआरपीएफ में तैनात हैं उनके विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है.

- अखिलेश भदौरिया, पुलिस अधीक्षक, अमरोहा, उत्तर प्रदेश -

उत्तराखंड के विधायक का है फार्म हाउस: उत्तराखंड के विधायक के फार्म हाउस के केयर टेकर राम निवास ने अमरोहा एसपी को फार्म हाउस पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने तथा युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है.

फार्म हाउस के केयरटेकर द्वारा दिया गया शिकायती पत्र (Courtesy- Amroha Police)

फार्म हाउस के केयर टेकर ने पुलिस को दी शिकायत: फार्म हाउस के केयर टेकर ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि उसे अर्दब में लेकर आरोपी युवती को फार्म हाउस लाए थे. आरोपियों ने फोन करके केंद्रीय गृह मंत्रालय से किसी जांच के लिए कुछ लोगों के आने की बात कही थी. वो लोग मंगलवार रात 8 बजे फार्म हाउस पहुंचे थे. राम निवासी ने शिकायती पत्र में लिखा है कि जब वो रात 10.33 बजे पार्म हाउस पहुंचा तो वहां एक सीआरपीएफ अधिकारी के साथ स्थानीय दारोगा था. उनके साथ एक महिला थी. महिला के साथ एक सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर और सिपाही थे.

ईटीवी भारत ने उत्तराखंड के विधायक से की बात: जब ये चर्चा होने लगी कि अमरोहा के हसनपुर का वो फार्म हाउस जहां 23 साल की युवती के साथ चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है वो उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का है, तो ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ किरणकांत शर्मा ने उमेश कुमार से इस बारे में बात की.

विधायक उमेश कुमार ने ये कहा: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक ने बताया कि-

हमने पुलिस को शिकायत दे दी है. इस मामले में लोकल थाना प्रभारी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए थे और गार्ड से कहा था कि रेड के लिए आए हैं. क्षेत्र में एक कार्रवाई होनी है. कुछ महिला अधिकारी साथ हैं. जिसके बाद उन्हें रूम दिया गया था. फिलहाल इस पूरे मामले में मैंने शिकायत दर्ज करवा दी है.

- उमेश कुमार, निर्दलीय विधायक, उत्तराखंड -

उमेश कुमार ने अमरोहा पुलिस के वीडियो को शेयर करते हुए उस पर कमेंट लिखा कि-

पूरे मामले में SP अमरोहा का भी बयान सामने आ चुका है. विरोधी इतने खुश ना हों. डरता वो है जिसने ग़लत किया हो या ग़लत में किसी का साथ दिया हो. स्थानीय थाना इंचार्ज, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर और सिपाही के साथ गृह मंत्रालय की जांच के नाम पर फ़ार्म में घुस जाये तो कोई क्या कर सकता है?

-उमेश कुमार, निर्दलीय विधायक और फार्म हाउस के मालिक-

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