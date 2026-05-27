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पटियाला में नीले ड्रम से मिली युवती की लाश, हाथों पर बने हैं दो खास टैटू, पुलिस पहचान में जुटी

पटियाला (पंजाब): जिले के अर्बन स्टेट इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब डीसीडब्ल्यू (DCW) पुल के पास कूड़े के ढेर में एक नीले रंग के ड्रम से एक अज्ञात लड़की की लाश बरामद हुई. मृत लड़की की उम्र 15 से 20 साल के बीच बताई जा रही है. वहीं लड़की के हुलिए को देखकर अंदेशा है कि वो किसी दूसरे राज्य की रहने वाली हो सकती है. फिलहाल पुलिस उसकी सही पहचान के लिए जांच कर रही है.

घटना मंगलवार सुबह की बताई गई है. बताया जाता है कि इलाके से गुजर रहे लोगों ने कूड़े के ढेर के पास एक बड़ा नीला ड्रम देखा, जिसके ऊपर लाल रंग का ढक्कन मजबूती से लगा हुआ था. ड्रम के आसपास का नजारा देखकर लोगों को शक हुआ, जिसके बाद इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जब ड्रम का ढक्कन हटाया, तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए. ड्रम के अंदर एक लड़की की लाश थी. लड़की के चेहरे पर चोट के हल्के निशान थे और उसके हाथ पर खून लगा हुआ था.

इस बारे में जानकारी देते हुए अर्बन स्टेट पुलिस ऑफिसर गुरविंदर सिंह ने बताया कि "सुबह-सुबह फोन आया कि डीसीडब्ल्यू पोल के पास एक ड्रम में एक किसी व्यक्ति की लाश पड़ी है. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि नीले ड्रम में एक लड़की की लाश थी."