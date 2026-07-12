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अमरनाथ यात्रा: यूपी के भक्त ने पूरी की माता-पिता की इच्छा, पवित्र गुफा मंदिर में चढ़ाया त्रिशूल

अमरनाथ यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों ने यूपी के युवा भक्त की तारीफ की और उसे माता-पिता के प्रति प्रेम का शानदार उदाहरण बताया.

Young Devotee from Hathras of Uttar Pradesh Takes Parents on Amarnath Yatra, Offers Trident At Cave Shrine
अमरनाथ यात्रा: यूपी के भक्त ने पूरी की माता-पिता की इच्छा, पवित्र गुफा मंदिर में चढ़ाया त्रिशूल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 8:34 PM IST

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अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर): उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के एक युवा भक्त ने अमरनाथ यात्रा के दौरान अपने माता-पिता की पवित्र गुफा मंदिर जाने की पुरानी इच्छा पूरी करके साथी तीर्थयात्रियों का दिल जीत लिया और भगवान शिव को एक त्रिशूल चढ़ाया. युवा भक्त के इस नेक काम की साथी तीर्थयात्रियों ने तारीफ की और इसे माता-पिता के प्रति समर्पण, प्रेम और सेवा का दिल को छू लेने वाला उदाहरण बताया.

गुफा मंदिर में पूजा करने के बाद हाथरस के भक्त ने कहा कि अपने पिता गोपाल दास वर्मा और मां के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक था. उन्होंने कहा, "मेरा सपना था कि मैं अपने माता-पिता को पवित्र गुफा मंदिर ले जाऊं. भगवान शिव का आशीर्वाद पाना एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव है." उन्होंने कहा कि त्रिशूल खास तौर पर भगवान शिव को चढ़ाने के लिए तैयार किया गया था.

उन्होंने कहा, "यह त्रिशूल सिर्फ एक धार्मिक भेंट से कहीं ज्यादा है. यह मेरे परिवार की भगवान शिव के प्रति आस्था, आभार और अटूट भक्ति को दिखाता है."

परिवार ने वार्षिक अमरनाथ तीर्थयात्रा के लिए किए गए इंतजाम की भी तारीफ की, और प्रशासन की तरफ से की गई सुरक्षा, मेडिकल सुविधाओं, गाइडेंस और पूरे मैनेजमेंट की तारीफ की. भक्त ने कहा, "यात्रा आसान और अच्छी तरह से आयोजित की गई. बेहतरीन इंतजाम से यह सुनिश्चित हुआ कि तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत न हो, जिससे यात्रा एक अच्छा आध्यात्मिक अनुभव बन गई."

कई तीर्थयात्रियों ने उस नौजवान की तारीफ की और उसे माता-पिता के प्रति प्रेम और भगवान शिव के प्रति भक्ति का एक शानदार उदाहरण माना. कई भक्तों ने कहा कि ऐसे कार्य न सिर्फ यात्रा के आध्यात्मिक माहौल को अधिक पवित्र बनाते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को धार्मिक परंपराओं को बनाए रखते हुए अपने माता-पिता का सम्मान करने के लिए भी प्रेरित करते हैं.

हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा में देश भर से लाखों भक्त आते हैं. हिमालय के पहाड़ों के बीच बसा यह पवित्र गुफा मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर दिन हजारों भक्त आते हैं और गुफा मंदिर में पूजा करते हैं.

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