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स्पेन में दिखाया दम, 10 साल के आरित ने शतरंज जगत में मचाया तहलका, ETV Bharat से की खास बातचीत

आरित का परिवार मयूर विहार फेस वन के एक अपार्टमेंट में रहता है. आरित अपने परिवार के साथ स्पेन से हाल ही में लौटे हैं. आरित के पिता कपिल ने बातचीत में बताया कि टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत के बाद दूसरे राउंड में कज़ाकिस्तान के पूर्व वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियन और ग्रैंडमास्टर नोगेरबेक काज़ीबेक पर आरित ने जीत दर्ज की.

स्पेन में इंटरनेशनल मास्टर का नॉर्म पाकर देश का नाम रौशन करने वाले आरित कपिल (ETV Bharat)

दिल्ली वापस लौटने पर ईटीवी भारत से बातचीत में आरित ने बताया कि उसने स्पेन में मैंने कुल नौ मैच खेले.

नई दिल्ली/राहुल चौहान: विदेशी धरती पर भारत का नाम रौशन करके लौटे आरित कपिल इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं. दिल्ली के रहने वाले 10 साल के आरित कपिल स्पेन के मेनोर्का में हुए एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में ऑस्ट्रेलिया के सैमुअल असाका के साथ ड्रॉ मैच खेला.

आरित अभी सिर्फ़ 10 साल सात महीने का है. इस उम्र में वह इंटरनेशनल मास्टर का नॉर्म हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं. उन्होंने कहा कि डी गुकेश, अर्जुन और आर प्रग्गनानंद जैसे दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों की बराबरी करने में शायद अभी कुछ समय लगे, लेकिन अपनी ज़बरदस्त प्रतिभा से आरित ने यह साबित कर दिया है कि स्पेन में अपने प्रदर्शन के दम पर वह भारतीय शतरंज की दुनिया में अगली बड़ी हस्ती बन सकता है.

आरित कपिल की उपलब्धियां (ETV Bharat)





अपने एज ग्रुप में विश्व के तीसरे नंबर के चेस खिलाड़ी हैं आरित

आरित ने बताया कि उसने छठे मैच में इंटरनेशनल मास्टर साहिब सिंह को शिकस्त दी, जिसमें उन्हें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा. हालांकि, अंत में जीत मिली. इसके साथ ही गर्व राय और कर्तव्य अनदकट को भी उनके साथ हुए मैचों में हराने में सफलता मिली और अंत में मुझे टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल हुआ. ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्षेय़ के साथ मेरा मैच नहीं हुआ. वह आठ मैच जीतने के बाद नौवें मैच में कर्तव्य अनकट से हार गए और फिर कर्तव्य अनदकट मुझसे मैच हार गए. इसमें आर्यन वार्ष्णेय को तीसरा स्थान मिला.

आरित को खेल में आगे बढ़ाने के लिए प्रायोजकों की तलाश (ETV Bharat)



ऑनलाइन गेम में ड्रॉ के लिए मजबूर कर चुके हैं आरित

आरित ने बताया कि वह दिसंबर 2024 में अमेरिका के 66 वर्षीय रसेट ज़ियातदीनोव को हराकर क्लासिकल टाइम कंट्रोल में ग्रैंडमास्टर को हराने वाले दुनिया के तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे. उस समय अरित की उम्र मात्र नौ वर्ष थी. आरित के पिता विजय कपिल ने बताया कि अन्य भारतीय खिलाड़ियों की तरह आरित बहुत अधिक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं खेलता है.

इंटरनेशनल टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में ड्रॉ खेलकर हासिल किया इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म (ETV Bharat)

आरित को खेल में आगे बढ़ाने के लिए प्रायोजकों की तलाश

आरित के पिता का कहना है कि हम उसे खेल में आगे बढ़ाने में मदद के लिए प्रायोजकों की तलाश में है. वह रोजाना खेल को पांच से छह घंटे बिताता है और वर्तमान में इंटरनेशनल मास्टर विशाल सरीन से कोचिंग ले रहा है.बता दें कि आरित ने नॉर्वे के प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी और विश्व चेस चैंपियन और नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के साथ ऑनलाइन ब्लिट्ज गेम में हिस्सा लिया था और कार्लसन को ड्रा पर रोक दिया था. कार्लसन की उच्चतम रेटिंग 2872 है. 46वीं चाल तक आरित के पास नॉर्वेजियन खिलाड़ी के खिलाफ जीत की स्थिति थी. लेकिन, समय कम होने के कारण आरित ने कार्लसन को 49वीं चाल में ड्रॉ बचाने दिया था.



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