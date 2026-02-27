ETV Bharat / bharat

परिवार संग होली मना सकेगा विकास यादव, सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी को दी सात दिन की फरलो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्या मामले में 25 साल की जेल की सजा काट रहे विकास यादव की उस याचिका को शुक्रवार को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने 'फरलो' पर जेल से रिहा करने का अनुरोध किया है.

जस्टिस एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की बेंच ने इस बात पर गौर किया कि विकास 23 साल जेल में बिता चुका है और होली पर उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए 7 मार्च तक के लिए 'फरलो' प्रदान की.

‘फरलो’ से तात्पर्य जेल से अस्थायी रिहाई है, न कि पूरी सजा का निलंबन या माफी. यह आमतौर पर, लंबी अवधि की जेल की सजा काट रहे उन कैदियों को दी जाती है, जिन्होंने अपनी सजा का एक हिस्सा कारागार में बिता लिया है.

बेंच ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता ने होली के दौरान (परिवार के साथ) समय बिताने की इच्छा जाहिर करते हुए ‘फरलो’ का अनुरोध किया है. मामले के गुण-दोष पर विचार किये बिना, हम याचिकाकर्ता को 7 मार्च तक 'फरलो' पर रिहा करने की अनुमति देते हैं."

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने ‘फरलो’ दिए जाने के खिलाफ शिकायतकर्ता के वकील द्वारा जताई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया. बेंच ने कहा, "क्या आप उसे फांसी देना चाहते हैं.. क्या ऐसा ही है. इस मामले में आपकी बात सुनने का क्या मतलब है. 23 साल बाद भी आप पुरानी घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं छोड़ना चाहते...."