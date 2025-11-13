ETV Bharat / bharat

आप ब्रिटेन के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, लेकिन भारत सरकार पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोविड-19 टीकों के कारण कथित तौर पर हुई मौतों के लिए केंद्र से मुआवजे की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

पीठ उन याचिकाओं पर दलीलें सुन रही थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद दो महिलाओं की जान चली गई. आरोप लगाया गया था कि टीकाकरण के बाद दोनों को गंभीर प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ा.

सुनवाई के दौरान एक याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि ब्रिटेन में भी यही टीका इस्तेमाल किया गया था और भारत ने ब्रिटेन की तुलना में 30 गुना अधिक टीके लगाए. गोंजाल्विस ने कहा कि यह अंतर इतना बड़ा है कि ब्रिटेन, जो अपने आंकड़े पारदर्शी रूप से पेश कर रहा है और भारत, जो मौतों के आंकड़े छिपा रहा है, दोनों के बीच एक चिंताजनक विसंगति प्रतीत होती है.

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने याचिका का विरोध किया. भाटी ने दलील दी कि इस मुद्दे पर पहले ही विचार किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है. जस्टिस नाथ ने गोंजाल्विस से पूछा, "क्या आप मानते हैं कि ब्रिटेन ने वेबसाइट पर सारा डेटा सही ढंग से डाला है और आपके देश ने ऐसा नहीं किया है?"

ब्रिटेन सरकार के डेटा पर भरोसा

इस पर गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि ब्रिटेन का डेटा सही प्रतीत होता है, लेकिन उन्हें इस बारे में सुधारा जा सकता है. पीठ ने कहा, "आप ब्रिटेन सरकार द्वारा अपलोड किए गए डेटा पर भरोसा करते हैं... और आप हमारी सरकार द्वारा अपलोड किए गए डेटा पर भरोसा नहीं करते."