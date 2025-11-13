आप ब्रिटेन के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, लेकिन भारत सरकार पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 टीकों के कारण कथित तौर पर हुई मौतों के लिए केंद्र से मुआवजे की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा.
By Sumit Saxena
Published : November 13, 2025 at 8:38 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोविड-19 टीकों के कारण कथित तौर पर हुई मौतों के लिए केंद्र से मुआवजे की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.
पीठ उन याचिकाओं पर दलीलें सुन रही थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद दो महिलाओं की जान चली गई. आरोप लगाया गया था कि टीकाकरण के बाद दोनों को गंभीर प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ा.
सुनवाई के दौरान एक याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि ब्रिटेन में भी यही टीका इस्तेमाल किया गया था और भारत ने ब्रिटेन की तुलना में 30 गुना अधिक टीके लगाए. गोंजाल्विस ने कहा कि यह अंतर इतना बड़ा है कि ब्रिटेन, जो अपने आंकड़े पारदर्शी रूप से पेश कर रहा है और भारत, जो मौतों के आंकड़े छिपा रहा है, दोनों के बीच एक चिंताजनक विसंगति प्रतीत होती है.
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने याचिका का विरोध किया. भाटी ने दलील दी कि इस मुद्दे पर पहले ही विचार किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है. जस्टिस नाथ ने गोंजाल्विस से पूछा, "क्या आप मानते हैं कि ब्रिटेन ने वेबसाइट पर सारा डेटा सही ढंग से डाला है और आपके देश ने ऐसा नहीं किया है?"
ब्रिटेन सरकार के डेटा पर भरोसा
इस पर गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि ब्रिटेन का डेटा सही प्रतीत होता है, लेकिन उन्हें इस बारे में सुधारा जा सकता है. पीठ ने कहा, "आप ब्रिटेन सरकार द्वारा अपलोड किए गए डेटा पर भरोसा करते हैं... और आप हमारी सरकार द्वारा अपलोड किए गए डेटा पर भरोसा नहीं करते."
'मामले में जांच की आवश्यकता'
वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि सरकार से स्वतंत्र एक विशेषज्ञ निकाय इस मामले की जांच करे. इस मामले में जांच की आवश्यकता है. भाटी ने दिसंबर 2024 तक भारत में कोविड-19 टीकाकरण के आंकड़ों का हवाला दिया.
विधि अधिकारी ने कहा, "भारत में दी गई कुल खुराकें 220 करोड़ हैं. कुल AEFI मामले 92,697 दर्ज किए गए हैं, जो प्रतिशत में 0.0042 है." उन्होंने आगे कहा कि कुल मौतें 1,171 थीं, जो 0.00005 प्रतिशत थीं. पीठ को बताया गया कि मामूली मामले 89,854 और गंभीर मामले 2,843 थे.
कोर्ट ने लिखित दलीलें देने को कहा
भाटी ने कहा, "हम यह नहीं कह सकते कि कोई भी चीज पूरी तरह से सुरक्षित है. हर दवा का कोई न कोई दुष्प्रभाव होता ही है. मुद्दा यह है कि इसका मुझ पर जैसा प्रभाव पड़ेगा, वैसा मेरे सहकर्मी पर नहीं पड़ेगा." सबमिशन सुनने के बाद पीठ ने पक्षकारों से अपनी लिखित दलीलें देने को कहा. पीठ ने कहा कि वह सभी बातों पर विचार करने के बाद आदेश पारित करेगी.
