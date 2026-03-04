'आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर घर में विजय को चुप नहीं करा सकते': टीवीके प्रमुख ने DMK पर निशाना साधा
विजय ने ज़ोर देकर कहा कि 'तमिलनाडु टीवीके है, और टीवीके तमिलनाडु है,' और कहा कि सभी डिवीजन अलग रखे जाएंगे.
Published : March 4, 2026 at 7:05 PM IST
Updated : March 4, 2026 at 7:54 PM IST
तंजावुर (तमिलनाडु): तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रमुख विजय ने बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वह राज्य के हर घर में एक विजय को चुप नहीं करा सकते.
तंजावुर में एक जनसभा में बोलते हुए, विजय ने अपनी फिल्म जननायगन की रिलीज को लेकर हुए विवाद का जिक्र किया, हालांकि फिल्म के लिए सपोर्ट दिखाने के लिए स्टालिन को धन्यवाद दिया और जनता से मिले बड़े सपोर्ट का जिक्र किया.
उन्होंने कहा, "मेरी बात सुनो, अगली सरकार टीवीके सरकार होगी. मछुआरों, उम्मीद रखो; तुम्हारी सुरक्षा पूरी तरह से पक्की की जाएगी." फिल्म जननायगन की रिलीज के समय कई लोगों ने इसके सपोर्ट में आवाज उठाई थी. यहां तक कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी अपना सपोर्ट दिया था. मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं. विजय ने कहा, "मुख्यमंत्री जी, आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप हर घर में हर विजय को चुप नहीं करा सकते. उन्होंने अपना कैंपेन पहले ही शुरू कर दिया है."
विजय ने क्रिकेट और तमिलनाडु में आने वाले विधानसभा चुनावों के बीच समानताएं बताईं, और डीएमके की इस बात के लिए आलोचना की कि वह इस मुकाबले को "टीम दिल्ली बनाम टीम तमिलनाडु" के तौर पर दिखा रही है और कहा कि क्रिकेट में भी दिल्ली की टीम तमिलनाडु का मुकाबला नहीं कर सकती.
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "तमिलनाडु टीवीके है, और टीवीके तमिलनाडु है," और कहा कि सभी डिवीजन अलग रखे जाएंगे और टीवीके टीम जीतेगी. आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, डीएमके सदस्य इसे तमिलनाडु टीम और दिल्ली टीम के बीच मुकाबले के तौर पर देख रहे हैं.
विजय ने कहा, "तमिलनाडु टीवीके है, और टीवीके तमिलनाडु है. तमिलनाडु टीम बनाम दिल्ली टीम के ऐसे सभी डिवीज़न अलग रखे जाएंगे - टीवीके टीम जीतेगी." अपनी पार्टी की प्राथमिकता बताते हुए विजय ने कहा कि टीवीके सरकार सिर्फ स्कीम की घोषणा नहीं करेगी, बल्कि यह पक्का करेगी कि सभी प्रोजेक्ट पांच साल के अंदर पूरे हो जाएं.
उन्होंने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनका जन्म एक किसान परिवार में होने की उनकी अपनी इच्छा है और मछुआरों के मुद्दों पर कोई कार्रवाई न करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की, और श्रीलंकाई नेवी से मछुआरों की रक्षा के लिए केंद्र पर सच में दबाव बनाने की मांग की. उन्होंने भरोसा दिलाया कि टीवीके सरकार में मछुआरों की सुरक्षा पूरी तरह से पक्की की जाएगी. अगर अगला जन्म जैसा कुछ है, तो मैं एक किसान परिवार में पैदा होना चाहता हूं. टीवीके सरकार में, हम सिर्फ स्कीमों की घोषणा नहीं करेंगे; हम पांच साल के अंदर सभी घोषित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे.
विजय ने कहा, "मछुआरों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री कभी-कभी पत्र लिखते हैं और फिर सो जाते हैं. केंद्र सरकार पर असली और भावुक दबाव बनाने की जरूरत है. श्रीलंकाई नेवी को हमारे मछुआरों पर हाथ भी नहीं डालना चाहिए. हमें उन्हें अपने मछुआरों को छूने भी नहीं देना चाहिए. उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए--यही हमारा एकमात्र एजेंडा है. मेरी बात सुनो, अगली सरकार टीवीके सरकार होगी. मछुआरों, उम्मीद रखो; तुम्हारी सुरक्षा पूरी तरह से पक्की होगी."
विजय ने आगे डीएमके पर नीट और बेसिक सुविधाओं जैसे मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, और वित्तीय बहानों और झूठे वादों के लिए मौजूदा सरकार की आलोचना की. विजय ने कहा, "जब लोग बेसिक सुविधाएं मांगते हैं, तो आप पैसे का बोझ बताकर उसे टाल देते हैं. भले ही आपको पता था कि राज्य सरकार नीट परीक्षा पर रोक नहीं लगा सकती, फिर भी आपने यह दावा करके लोगों को गुमराह किया कि आप इसे खत्म कर देंगे. क्या आप इस पर विश्वास करते हैं विजय, या स्टालिन पर?"
फरवरी में, विजय ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की तमिलनाडु सरकार पर तीखा हमला किया था, उन पर "नकली मॉडल" सरकार चलाने का आरोप लगाया था और "स्टैंड-अप कॉमेडी सरकार" कहकर उनका मज़ाक उड़ाया था.
वेल्लोर में एक रैली को संबोधित करते हुए, विजय ने कहा कि राज्य में राजनीतिक लड़ाई टीवीके और डीएमके के बीच है, साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "तमिलनाडु विजय है, विजय तमिलनाडु है", यह असम कांग्रेस के पूर्व नेता डीके बरूआ की मशहूर टिप्पणी का सीधा संदर्भ था, जिसमें उन्होंने कहा था "भारत इंदिरा है, इंदिरा भारत है".
विजय ने कहा, "तमिलनाडु चुनाव में मुकाबला विजय और स्टालिन के बीच है, सर, तमिलनाडु ही विजय है; विजय ही तमिलनाडु है. लड़ाई टीवीके और डीएमके के बीच है. आज, एक नकली मॉडल सरकार है. तमिलनाडु में अभी एक स्टैंड-अप कॉमेडी वाली राज्य सरकार चल रही है. यह चुनाव ऐतिहासिक होगा, और यह एक चमत्कारी चुनाव है."
विजय ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया और कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर वह राज्य के हर नागरिक से व्यक्तिगत मिलेंगे.
234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा के लिए 2026 के पहले छह महीनों में चुनाव होंगे, जहां एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला गठबंधन भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन के खिलाफ जीत के लिए 'द्रविड़ मॉडल 2.0' को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा. अभिनेता से राजनीतिक बने विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के साथ एंट्री से तमिलनाडु चुनाव में तीन-तरफ़ा मुकाबला होने की उम्मीद है.
2021 के विधानसभा चुनावों में डीएमके ने 133 सीटें जीतीं. कांग्रेस ने 18, पीएमके ने पांच, वीसीके ने चार और अन्य ने आठ सीटें जीतीं. डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (SPA) ने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, 234 सीटों वाली विधानसभा में कुल मिलाकर 159 सीटें जीतीं. एनडीए ने 75 सीटें जीतीं, जबकि एआईएडीएमके 66 सीटों के साथ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.
