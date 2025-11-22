ETV Bharat / bharat

'आपके पास वोट हैं, मेरे पास फंड है', अजित पवार का विवादित बयान, विपक्ष ने घेरा

पुणे (महाराष्ट्र) : पुणे जिले के मालेगांव में मतदाताओं को संबोधित करते हुए शुक्रवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि यदि वे उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेंगे तो वह सुनिश्चित करेंगे कि शहर के लिए फंड की कोई कमी न हो.

डिप्टी सीएम पवार ने साथ ही कहा कि लेकिन यदि मतदाता उनके प्रत्याशियों को अस्वीकार कर देते हैं तो वह (पवार) भी फंड मुहैया नहीं कराएंगे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष पवार ने बारामती तहसील में मालेगांव नगर पंचायत के चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान मतदाताओं से रूबरू हुए. बता दें कि अजित पवार भाजपा-राकांपा-शिवसेना की गठबंधन सरकार में वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं.

इतना ही नहीं उपमुख्यमंत्री पवार ने मतदाताओं से कहा, ‘‘यदि आप राकांपा के सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि फंड की कोई कमी नहीं हो. आप सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं. लेकिन, यदि आप उनको चुनने से मना कर देंगे तो मैं भी मना कर दूंगा. आपके पास वोट हैं, मेरे पास विकास कार्य के लिए पैसा है.’’