सबरीमला सोना चोरी मामले में शंकरदास को SC से झटका, 'आपने भगवान को भी नहीं बख्शा'
सबरीमला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केपी शंकरदास के खिलाफ केरल हाई कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने से मना कर दिया.
By Sumit Saxena
Published : January 5, 2026 at 7:08 PM IST
नई दिल्ली : त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व सदस्य केपी शंकरदास को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सबरीमाला सोना चोरी मामले में केरल हाई कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया.
यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने कहा कि शंकरदास, जिन्होंने देवस्वोम बोर्ड की बैठक के मिनट्स पर साइन किए थे, चोरी के मामले में ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते. बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि उन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा.
बेंच ने केरल हाई कोर्ट के फैसले से पांच पैराग्राफ हटाने से मना कर दिया. बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर हाई कोर्ट की बातों में दखल देने की कोई वजह नहीं है.
हाई कोर्ट ने कहा था कि सोने की लूट के मामले में देवस्वोम बोर्ड के सदस्य शंकरदास और विजयकुमार जिम्मेदार हैं. शंकरदास ने कहा कि ये बातें उन्हें सुने बिना कही गईं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंकरदास सिंगल बेंच के ऑर्डर से विवादित बातों को हटाने के लिए हाई कोर्ट जाने के लिए आज़ाद हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया कि अगर शंकरदास अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो कानून के हिसाब से, मेरिट के आधार पर उस पर विचार किया जाएगा. सबरीमला गोल्ड विवाद सबरीमाला मंदिर में गोल्ड प्लेटिंग में गड़बड़ी के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है.
