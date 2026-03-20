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'आप किसी मेड से शादी नहीं कर रहे हैं, पति को भी खाना बनाने में हाथ बंटाना होगा' : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, आप एक जीवनसाथी से शादी कर रहे हैं.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (file photo-AFP)
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By Sumit Saxena

Published : March 20, 2026 at 8:22 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि पत्नी द्वारा खाना बनाने सहित घर के काम ठीक से न करने जैसे आरोपों को वैवाहिक विवादों में क्रूरता नहीं माना जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान की जिसमें एक पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने आया. इस बात पर ज़ोर देते हुए कि सामाजिक नियम बदल गए हैं, बेंच ने कहा कि पतियों को भी घर के कामों की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए. बेंच ने कहा, “आप नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, आप लाइफ पार्टनर से शादी कर रहे हैं.”

बेंच ने पति से खाना पकाने, कपड़े धोने वगैरह में मदद करने को कहा. बेंच ने कहा, "आज का समय अलग है." अगली तारीख पर, बेंच ने पार्टियों को खुद पेश होने को कहा. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को मध्यस्थता के लिए भेजा था, लेकिन वह फेल हो गया.

इस कपल ने 2017 में शादी की थी और उनका एक आठ साल का बेटा है. पति ने तलाक की कार्रवाई शुरू की और आरोप लगाया कि शादी के एक हफ़्ते के अंदर ही उसकी पत्नी का बर्ताव बदल गया और वह उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगी.

उसने दावा किया कि उसने उसके और उसके माता-पिता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, परिवार के लिए खाना बनाने से इनकार कर दिया और यहां तक ​​कि उसे अपने बच्चे के पालने के समारोह में भी नहीं बुलाया.

हालांकि, पत्नी ने इन आरोपों को गलत बताया. उसने कहा कि वह अपने पति और उसके परिवार की सहमति से बच्चे के जन्म के लिए अपने माता-पिता के घर गई थी. उसके अनुसार, उन्होंने ही पालने की रस्म में शामिल न होने का फैसला किया और इसके बजाय उसके माता-पिता से कैश और सोना मांगा.

फैमिली कोर्ट ने पति की अपील को सही माना और क्रूरता के आधार पर उसे तलाक का आदेश दे दिया. पत्नी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने बाद में आदेश को रद्द कर दिया. हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश होकर पति ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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