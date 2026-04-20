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पीएम मोदी ने झाड़ग्राम में झालमुड़ी का स्वाद लिया, ममता ने कहा, 'मछली क्यों नहीं ट्राई करते'

बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी झाड़ग्राम में 'झालमुड़ी' खाने के लिए रुके, इस पर ममता ने क्या कहा ( IANS AND @AITCofficial )

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी (मसालेदार मुरमुरे) खाने पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब मछली और मांस का मुद्दा उठाया है. सोमवार को खरदाहा में तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में रैली के दौरान, ममता ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हुए कहा, "पहले वह (पीएम मोदी) खुद को 'चाय बेचने वाला' कहते थे. अब वह कहते हैं, 'मुझे कुछ झालमुड़ी ट्राई करने दो." ममता ने कहा, "मैं कहती हूं, वह (पीएम) इसके बजाय कुछ मछली क्यों नहीं ट्राई करते." इससे पहले, बीरभूम में एक रैली में बोलते हुए, ममता ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने दुकान में पहले से कैमरे लगवाकर और अपने एसपीजी सिक्योरिटी वालों से नाश्ता तैयार करवाकर झालमुड़ी वाला मामला करवाया था. बता दें कि, पीएम मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रचार दौरे के दौरान अचानक रुके और झाड़ग्राम में लोकप्रिय बंगाली स्ट्रीट फूड झालमुड़ी का स्वाद लिया. झालमुड़ी मुरमुरे, हरी मिर्च और अन्य मसालों से बनाया जाती है. मोदी ने झालमुड़ी का स्वाद लिया और बाद में उसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की. तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बीरभूम के मुरारई विधानसभा क्षेत्र के क्रिकेट ग्राउंड में एक रैली को संबोधित किया. रैली में तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल, पार्टी के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार काजल शेख (हंसन), आशीष बनर्जी (रामपुरहाट), मुशर्रफ हुसैन (मुराई), और राजू सिंह (नलहाटी) के साथ-साथ जिला स्तर के अन्य तृणमूल नेता भी मौजूद थे. इसी मंच से झारग्राम में एक जनसभा से लौटते समय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर उनके झालमुड़ी ट्राई करने को लेकर तीखा हमला किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "कल उन्होंने एक दुकान में माइक्रोफोन लगवाए और अपने SPG वालों से झालमुड़ी बनवाई. ममता ने पूछा कि, क्या पीएम मोदी कभी अपनी जेब में 10 रुपये भी रखते हैं... क्या ड्रामा है. ममता ने कहा कि, चुनाव के दौरान वह एक गुफा में जाकर बैठ जाते हैं. झालमुड़ी भी उनके ही लोगों ने बनवाई थी. नहीं तो दुकान में पहले से कैमरे कैसे लगे थे... यह सब दिखावा है...क्या लोगों को यह समझ नहीं आता." बाद में, ममता बनर्जी ने खरदाहा में एक रैली की. वहां से भी, झालमुड़ी वाली घटना पर मोदी पर तंज कसते हुए हुए उन्होंने मछली और मीट का मुद्दा उठाया. ममता ने कहा, "पहले वह खुद को 'चाय बेचने वाला' कहते थे. अब वह कहते हैं, 'मुझे झालमुड़ी खाने दो.'