पीएम मोदी ने झाड़ग्राम में झालमुड़ी का स्वाद लिया, ममता ने कहा, 'मछली क्यों नहीं ट्राई करते'
पश्चिम बंगाल में मांस और मछली से लेकर झालमुड़ी तक सियासी संग्राम जारी है.
Published : April 20, 2026 at 10:46 PM IST
कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी (मसालेदार मुरमुरे) खाने पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब मछली और मांस का मुद्दा उठाया है. सोमवार को खरदाहा में तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में रैली के दौरान, ममता ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हुए कहा, "पहले वह (पीएम मोदी) खुद को 'चाय बेचने वाला' कहते थे. अब वह कहते हैं, 'मुझे कुछ झालमुड़ी ट्राई करने दो."
ममता ने कहा, "मैं कहती हूं, वह (पीएम) इसके बजाय कुछ मछली क्यों नहीं ट्राई करते." इससे पहले, बीरभूम में एक रैली में बोलते हुए, ममता ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने दुकान में पहले से कैमरे लगवाकर और अपने एसपीजी सिक्योरिटी वालों से नाश्ता तैयार करवाकर झालमुड़ी वाला मामला करवाया था.
बता दें कि, पीएम मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रचार दौरे के दौरान अचानक रुके और झाड़ग्राम में लोकप्रिय बंगाली स्ट्रीट फूड झालमुड़ी का स्वाद लिया. झालमुड़ी मुरमुरे, हरी मिर्च और अन्य मसालों से बनाया जाती है. मोदी ने झालमुड़ी का स्वाद लिया और बाद में उसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की.
ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ি খাবার বিরতি! pic.twitter.com/t0TcDeONxt— Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2026
तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बीरभूम के मुरारई विधानसभा क्षेत्र के क्रिकेट ग्राउंड में एक रैली को संबोधित किया. रैली में तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल, पार्टी के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार काजल शेख (हंसन), आशीष बनर्जी (रामपुरहाट), मुशर्रफ हुसैन (मुराई), और राजू सिंह (नलहाटी) के साथ-साथ जिला स्तर के अन्य तृणमूल नेता भी मौजूद थे. इसी मंच से झारग्राम में एक जनसभा से लौटते समय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर उनके झालमुड़ी ट्राई करने को लेकर तीखा हमला किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "कल उन्होंने एक दुकान में माइक्रोफोन लगवाए और अपने SPG वालों से झालमुड़ी बनवाई. ममता ने पूछा कि, क्या पीएम मोदी कभी अपनी जेब में 10 रुपये भी रखते हैं... क्या ड्रामा है. ममता ने कहा कि, चुनाव के दौरान वह एक गुफा में जाकर बैठ जाते हैं. झालमुड़ी भी उनके ही लोगों ने बनवाई थी. नहीं तो दुकान में पहले से कैमरे कैसे लगे थे... यह सब दिखावा है...क्या लोगों को यह समझ नहीं आता."
बाद में, ममता बनर्जी ने खरदाहा में एक रैली की. वहां से भी, झालमुड़ी वाली घटना पर मोदी पर तंज कसते हुए हुए उन्होंने मछली और मीट का मुद्दा उठाया. ममता ने कहा, "पहले वह खुद को 'चाय बेचने वाला' कहते थे. अब वह कहते हैं, 'मुझे झालमुड़ी खाने दो.'
ममता ने कहा, "मैं कहती हूं, वह इसके बजाय मछली क्यों नहीं खाते." ममता ने आगे बताया कि भाजपा की सरकार वाले राज्यों में मछली, मीट और अंडे खाने पर रोक लगा दी गई है. तृणमूल नेता ने कहा कि अगर भाजपा इस राज्य में सत्ता में आती है, तो वे यहां भी वही पाबंदियां लगाएंगे.
ममता बनर्जी ने कहा, "पक्का करें कि कोई भी ईवीएम मशीनों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ न कर पाए. पोलिंग स्टेशन से लेकर डिलीवरी की जगह तक, सेंट्रल फोर्स को आपकी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ममता ने कहा कि, "वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन, अगर जरूरी हो, तो खाना न बनाएं. एक दिन पहले अपना खाना बना लें और चावल को पानी में भिगो दें. चुनाव के दिन पंता भात (भिगोया हुआ चावल) खाएं. अगर मैं एक योद्धा हूं, तो मेरी बहनें मेरी साथी योद्धा हैं."
महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए ममता ने कहा, "इस बार बंगाल में भाजपा को हराने के बाद, मेरा इरादा उन्हें दिल्ली में भी हराने का है. आपने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि हमने उन्हें लोकसभा में कैसे हराया. महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था. फिर भी, उन्होंने महिलाओं के लिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. 'परिसीमन' के बहाने, वे बंगाल और देश को बांटना चाहते हैं."
मोदी के झालमुड़ी वीडियो को इंस्टाग्राम पर 10 करोड़, फेसबुक पर 9 करोड़ बार देखा गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को पश्चिम बंगाल में चार जनसभाओं के बीच झालमुड़ी की एक दुकान पर जाने के वीडियो को इंस्टाग्राम पर 24 घंटे के भीतर 10 करोड़ बार और फेसबुक पर लगभग नौ करोड़ बार देखा गया है. सूत्रों ने यह भी बताया कि झालमुड़ी के लिए गूगल सर्च पिछले 22 वर्षों में सबसे अधिक है.
एक सूत्र ने बताया, "प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी की एक दुकान पर जाने के वीडियो को इंस्टाग्राम पर 24 घंटे के भीतर 10 करोड़ बार और फेसबुक पर लगभग नौ करोड़ बार देखा गया." उन्होंने लिखा, "एक व्यस्त रविवार को पश्चिम बंगाल में चार सार्वजनिक सभाओं के बीच, मैंने झाड़ग्राम में स्वादिष्ट मसालेदार मुरमुरे (झालमुड़ी) का आनंद लिया."
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