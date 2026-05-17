ETV Bharat / bharat

प.बंगाल में 'योगी मॉडल', बुलडोजर कार्रवाई शुरू, मंत्री ने कहा- अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे

कोलकाता : प.बंगाल के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर आधी रात के बाद अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया गया. इसमें गंगा घाट से स्टेशन परिसर तक फैले क्षेत्र में बनी अस्थायी दुकानों और अवैध ढांचों को बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया.

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी), रेलवे अधिकारियों और हावड़ा नगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए इस अभियान में अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी.

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा भूमि खाली कराने की पहल के तहत, बस स्टैंड और गंगा घाट क्षेत्र के पास फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने वाली कई अस्थायी दुकानों और ढांचों को बुलडोजर और अर्थमूवर मशीनों की मदद से हटाया गया.हालांकि, रेलवे ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि यह नियमित सफाई अभियान का हिस्सा था.

इन अतिक्रमणों के कारण वर्षों से स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों को भारी भीड़ और असुविधा का सामना करना पड़ रहा था. यह देश के सबसे व्यस्त रेलवे टर्मिनलों में से एक है.घटनास्थल से मिले दृश्यों में पुलिस को इलाके के बड़े हिस्से में बैरिकेड लगाते हुए दिखाया गया, जबकि बुलडोजर सड़क किनारे खाने-पीने की चीजें, प्लास्टिक के सामान और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेचने वाली दुकानों को ध्वस्त कर रहे थे.

कुछ फेरीवालों ने आरोप लगाया कि तोड़फोड़ अभियान शुरू करने से पहले उन्हें पर्याप्त पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और उनका कहना था कि इससे उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है.कई व्यापारियों ने कहा कि इनमें से कई स्टॉल दशकों से चल रहे थे और उन्होंने अधिकारियों से पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की.