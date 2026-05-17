प.बंगाल में 'योगी मॉडल', बुलडोजर कार्रवाई शुरू, मंत्री ने कहा- अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे
शुभेंदु सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई का दिया आदेश. हावड़ा स्टेशन के बाहर कार्रवाई.
Published : May 17, 2026 at 11:57 AM IST
कोलकाता : प.बंगाल के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर आधी रात के बाद अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया गया. इसमें गंगा घाट से स्टेशन परिसर तक फैले क्षेत्र में बनी अस्थायी दुकानों और अवैध ढांचों को बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया.
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी), रेलवे अधिकारियों और हावड़ा नगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए इस अभियान में अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी.
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा भूमि खाली कराने की पहल के तहत, बस स्टैंड और गंगा घाट क्षेत्र के पास फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने वाली कई अस्थायी दुकानों और ढांचों को बुलडोजर और अर्थमूवर मशीनों की मदद से हटाया गया.हालांकि, रेलवे ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि यह नियमित सफाई अभियान का हिस्सा था.
इन अतिक्रमणों के कारण वर्षों से स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों को भारी भीड़ और असुविधा का सामना करना पड़ रहा था. यह देश के सबसे व्यस्त रेलवे टर्मिनलों में से एक है.घटनास्थल से मिले दृश्यों में पुलिस को इलाके के बड़े हिस्से में बैरिकेड लगाते हुए दिखाया गया, जबकि बुलडोजर सड़क किनारे खाने-पीने की चीजें, प्लास्टिक के सामान और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेचने वाली दुकानों को ध्वस्त कर रहे थे.
कुछ फेरीवालों ने आरोप लगाया कि तोड़फोड़ अभियान शुरू करने से पहले उन्हें पर्याप्त पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और उनका कहना था कि इससे उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है.कई व्यापारियों ने कहा कि इनमें से कई स्टॉल दशकों से चल रहे थे और उन्होंने अधिकारियों से पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की.
#WATCH | West Bengal | Demolition drive took place amid heavy security near Howrah Railway Station area to remove illegal encroachments (16.05) pic.twitter.com/AA1fxfDWxD— ANI (@ANI) May 17, 2026
एक फेरीवाले ने कहा, "सुंदरीकरण और उचित प्रबंधन होना चाहिए, लेकिन गरीब विक्रेताओं का पुनर्वास भी होना चाहिए."अभियान से प्रभावित एक अन्य स्टॉल मालिक ने कहा, "अगर पुनर्वास नहीं किया गया तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी."
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ विक्रेताओं द्वारा बेदखली का विरोध करने पर तनाव कुछ समय के लिए बढ़ गया, जिससे पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प और धक्का-मुक्की हुई. हालांकि, बाद में स्थिति नियंत्रण में आ गई.अधिकारियों ने कहा कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने और स्टेशन क्षेत्र के आसपास पैदल यात्रियों की आवाजाही और सुरक्षा में सुधार के लिए यह अभियान आवश्यक था. रविवार सुबह भी इलाके में पुलिस बल तैनात रहा.
#WATCH | Kharagpur: West Bengal Minister Dilip Ghosh syas, " bulldozers will roll across the entire country. wherever there is illegal construction, bulldozers will be deployed. the new government that has come to power here in bengal has initiated this process right from day one.… pic.twitter.com/zVZjLK5esk— ANI (@ANI) May 17, 2026
पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "पूरे देश में बुलडोजर चलेंगे. जहां भी अवैध निर्माण होगा, वहां बुलडोजर तैनात किए जाएंगे. बंगाल में सत्ता में आई नई सरकार ने पहले दिन से ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी है. मैं अवैध गतिविधियों में शामिल सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे कानून के दायरे में रहकर ही अपना काम करें, और सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी... हम सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे."
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