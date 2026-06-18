आ रहे हैं योगी जी ! राम मंदिर घोटाले के धुएं से अयोध्या में बेचैनी बढ़ी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या आ रहे हैं. एसआईटी जांच के बीच इस दौरे को लेकर अहम माना जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 8:17 AM IST
अयोध्या : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या आ रहे हैं. वह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. हमेशा की तरह हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन के बाद रामलला का भी दर्शन करेंगे.
संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान वह एसआईटी से चढ़ावे में घपले के आरोपों में अब तक की गई जांच का ब्योरा भी तलब कर सकते हैं. इसके चलते परिसर में हलचल बढ़ गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है, और अब तक हुई जांच रिपोर्ट को फाइलों का स्वरूप दिया जा रहा है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री एसआईटी, राम मंदिर ट्रस्ट व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक भी कर सकते हैं.
सूत्र बताते हैं कि एसआईटी ने अब तक दर्जनों लोगों से पूछताछ की है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया है. फाइलें तैयार करने के साथ-साथ डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण और स्थानीय गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.
साथ ही परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगवाएं हैं. रुपये गणना करने वाले कर्मियों की जांच के लिए नए तरीके बनाए गए हैं, इनमें ड्यूटी समाप्त होने के बाद उनसे 10 तिनट तक राम राम का जाप करवाना, फिर योगा भी करवाया जा रहा है.
इससे मुंह या शरीर में रुपये छुपाएं हैं, तो वह सामने आ सकते हैं. फिलहाल एसआईटी को प्रारंभिक जांच के 7 दिन और फाइनल रिपोर्ट के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है.
एक आरोपी के बयान के बाद ट्रस्ट के एक सदस्य की बढ़ी मुश्किलें
चढ़ावे में घपला करने वाले आरोपों का केंद्र बिंदु बने एक व्यक्ति के एक बयान के बाद ट्रस्ट के एक सदस्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. फिलहाल वह अभी प्रदेश बाहर बताए जा रहे हैं.
राम मंदिर परिसर की व्यवस्था में मजबूत माने जाने वाले इस शख्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दान से प्राप्त राशि की गणना और उसे सेफ हाउस में सुरक्षा करने जैसे कार्यों की देखरेख करने का कार्य स्वयं ट्रस्ट के एक सदस्य करते हैं. पैसे की गिनती का हिसाब-किताब और उसे बैंक में जमा करने सहित सभी कार्य उन्हीं के निर्देशन में किया जाता है. इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी.
साथ ही उसने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन भी किया है. वहीं सोशल मीडिया के साथ प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उससे संबंधित खबरें प्रकाशित होने के बाद उसके समर्थकों द्वारा भी हर पोस्ट व खबर पर जवाब दिया जा रहा है. जिस प्रकार कैंपेन चल रहा है, उससे माना जा रहा है कि इसके पीछे पीआर सेल काम कर रहा है. एक-एक पोस्ट पर उसके समर्थन में कई दर्जन कमेंट डाले जा रहे हैं.