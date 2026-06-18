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आ रहे हैं योगी जी ! राम मंदिर घोटाले के धुएं से अयोध्या में बेचैनी बढ़ी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या पहुंच रहे हैं. ( ईटीवी भारत )

अयोध्या : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या आ रहे हैं. वह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. हमेशा की तरह हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन के बाद रामलला का भी दर्शन करेंगे. संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान वह एसआईटी से चढ़ावे में घपले के आरोपों में अब तक की गई जांच का ब्योरा भी तलब कर सकते हैं. इसके चलते परिसर में हलचल बढ़ गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है, और अब तक हुई जांच रिपोर्ट को फाइलों का स्वरूप दिया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री एसआईटी, राम मंदिर ट्रस्ट व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक भी कर सकते हैं. सूत्र बताते हैं कि एसआईटी ने अब तक दर्जनों लोगों से पूछताछ की है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया है. फाइलें तैयार करने के साथ-साथ डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण और स्थानीय गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. साथ ही परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगवाएं हैं. रुपये गणना करने वाले कर्मियों की जांच के लिए नए तरीके बनाए गए हैं, इनमें ड्यूटी समाप्त होने के बाद उनसे 10 तिनट तक राम राम का जाप करवाना, फिर योगा भी करवाया जा रहा है.