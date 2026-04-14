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नोएडा बवाल के बाद योगी सरकार ने बढ़ाई कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी, नोएडा-गाजियाबाद में कितना इजाफा देखिए, LIST

उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान सोमवार देर रात कर दिया है.

yogi government big announcement private employees salaries hiked noida-employees-protest
योगी सरकार का बड़ा ऐलान. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 10:17 AM IST

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Updated : April 14, 2026 at 10:45 AM IST

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लखनऊ: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से चल रहे मजदूरों के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में करीब 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान सोमवार की देर रात कर दिया है. सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.


सैलरी में कितना इजाफा हुआ: राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 11,313 रुपये से बढ़ाकर 13,690 रुपये कर दी गई है.अर्धकुशल श्रमिकों की 12,445 रुपये से 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों की 13,940 रुपये से 16,868 रुपये हो गई है. अन्य नगर निगम क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों को 13,006 रुपये, अर्धकुशल को 14,306 रुपये और कुशल को 16,025 रुपये मिलेंगे. बाकी जिलों में भी अकुशल को 12,356 रुपये, अर्धकुशल को 13,591 रुपये और कुशल को नई दर मिलेगी. यह फैसला आंदोलन के बाद लिया गया है.

क्यों नाराज हुए नोएडा के कर्मचारी: आंदोलन हरियाणा सरकार के फैसले से शुरू हुआ. हरियाणा ने 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम मजदूरी में 35 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी.मानेसर और गुरुग्राम के मजदूरों को फायदा मिला. नोएडा के मजदूरों ने भी यही मांग की. वे कहते थे कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उनका वेतन 9,000 से 13,000 रुपये के बीच ही अटका है.12 घंटे काम करते हैं, फिर भी ओवरटाइम का सही भुगतान नहीं मिलता. साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती और बोनस भी समय पर नहीं आता.

yogi government big announcement private employees salaries hiked noida-employees-protest
नोएडा में हिंसक आंदोलन के बाद यूपी के प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी. (yogi government)


सड़कों पर उतरे: शुक्रवार से नोएडा के फेज-2, होजरी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 60, 62 और 84 में मजदूर सड़कों पर उतर आए. पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन सोमवार 13 अप्रैल को यह हिंसक हो गया.मजदूरों ने सड़कें जाम कर दीं, कुछ जगहों पर गाड़ियों में आग लगाई, पत्थरबाजी हुई और तोड़फोड़ भी हुई. पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. कई पुलिसकर्मी घायल हुए और दर्जनों मजदूरों को गिरफ्तार किया गया.यातायात पूरी तरह ठप हो गया..



मजदूरों की मुख्य मांगें थीं:

  • न्यूनतम वेतन 18-20 हजार रुपये
  • ओवरटाइम का डबल भुगतान
  • हर हफ्ते एक दिन छुट्टी
  • 10 तारीख तक सैलरी और समय पर बोनस
  • बेहतर कामकाजी हालात और सुरक्षा



    जिलाधिकारी मेधा रूपम और प्रशासन ने पहले ओवरटाइम डबल देने, साप्ताहिक छुट्टी और समय पर सैलरी-बोनस के निर्देश जारी किए लेकिन मजदूर शांत नहीं हुए. आंदोलन हिंसक होने के बाद योगी सरकार ने तुरंत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। यह फैसला औद्योगिक शांति बनाए रखने और मजदूरों के जीवन स्तर सुधारने के लिए लिया गया है.

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Last Updated : April 14, 2026 at 10:45 AM IST

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