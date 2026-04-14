ETV Bharat / bharat

नोएडा बवाल के बाद योगी सरकार ने बढ़ाई कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी, नोएडा-गाजियाबाद में कितना इजाफा देखिए, LIST

लखनऊ: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से चल रहे मजदूरों के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में करीब 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान सोमवार की देर रात कर दिया है. सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.





सैलरी में कितना इजाफा हुआ: राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 11,313 रुपये से बढ़ाकर 13,690 रुपये कर दी गई है.अर्धकुशल श्रमिकों की 12,445 रुपये से 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों की 13,940 रुपये से 16,868 रुपये हो गई है. अन्य नगर निगम क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों को 13,006 रुपये, अर्धकुशल को 14,306 रुपये और कुशल को 16,025 रुपये मिलेंगे. बाकी जिलों में भी अकुशल को 12,356 रुपये, अर्धकुशल को 13,591 रुपये और कुशल को नई दर मिलेगी. यह फैसला आंदोलन के बाद लिया गया है.

क्यों नाराज हुए नोएडा के कर्मचारी: आंदोलन हरियाणा सरकार के फैसले से शुरू हुआ. हरियाणा ने 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम मजदूरी में 35 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी.मानेसर और गुरुग्राम के मजदूरों को फायदा मिला. नोएडा के मजदूरों ने भी यही मांग की. वे कहते थे कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उनका वेतन 9,000 से 13,000 रुपये के बीच ही अटका है.12 घंटे काम करते हैं, फिर भी ओवरटाइम का सही भुगतान नहीं मिलता. साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती और बोनस भी समय पर नहीं आता.