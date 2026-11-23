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योगी आदित्यनाथ को मां से कैसे मिली पहली भिक्षा, मां-बेटे का संवाद, गोरखपुर से पंचूर तक की यात्रा का अनुभव

संन्यासी बेटे का संस्मरण. ( Etv Bharat )

लखनऊ: संन्यास परंपरा के महत्वपूर्ण विधान के मुताबिक जब एक बेटा गोरखपुर से उत्तराखंड के पंचूर गांव पहुंचा और सीधे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा. इस बीच उसकी मां दरवाजे पर आई तो अपने बेटे को देखकर वह भावुक हो गई. वहीं योगी के रूप में खड़ा यहां बेटा मां से एक संन्यासी के रूप में भिक्षा मांगने लगा. इस पर ममतामयी भाव के साथ मां और बेटे के बीच जो भी संवाद हुआ वह निश्चित ही किसी को भी भावुक कर देगा. यह संवाद था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपनी मां सावित्री देवी से. इसका जिक्र उन्होंने अपनी पाती में किया है. साथ ही उन्होंने हर प्रदेश और देशवासी से मां की सेवा का संकल्प लेने को कहा. चलिए जानते हैं सीएम योगी ने अपनी पाती में क्या लिखा.

सीएम योगी की पाती के प्रमुख अंश

यह पाती प्रत्येक मां के नाम है जिनके बिना जीवन नहीं होता है. हम-आप नहीं होते हैं. प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं होता है. यह दुनिया नहीं होती. मां केवल जननी ही नहीं जगत जननी है. ईश्वर की जननी भी मां ही है. आज फिर मां के स्मरण में नयन अश्रुपूरित हैं. प्रभु श्रीराम के वन गमन के समय मां कौशल्या का आशीर्वाद. मां की इच्छा से भगवान श्रीकृष्ण का मथुरा के कारावास से गोकुल जाना. मां के संस्कार से एक प्राणी का बालक ध्रुव, प्रह्लाद या मनुष्य हो जाना. मां वह है जो हर किसी की जगह ले सकती है लेकिन एक मां की जगह कोई नहीं ले सकता है. मां की ममता दुनिया की सबसे सुंदर भावना है. मां के न होने का अर्थ केवल किसी व्यक्ति का जीवन में नहीं होना भर नहीं यह भावनात्मक सुरक्षा बिना शर्त प्यार और घर की एक गहरी छांव के हट जाने जैसा है. मेरी प्रथम गुरु, मुझे अक्षर ज्ञान देने वाली पूजनीय मां जब अनंत यात्रा पर निकल गईं हैं, तो मेरी आंखों के सामने वह दृश्य बरबस ही कौंध गया. जब मैं सन्यास ग्रहण करने के तीन वर्ष से भी अधिक बीत जाने के बाद भगवा वस्त्र में अपने घर की दहलीज के बाहर खड़ा था. गोरखपुर से पंचूर की इस यात्रा में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था. संन्यास परंपरा के महत्वपूर्ण विधान के अनुसार मैंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई. आवाज सुनकर मां बाहर आईं, तो उन्हें सहसा विश्वास नहीं हो पा रहा था. मां कुछ बोल पातीं, उससे पहले ही मैंने कहा- 'मां, भिक्षा दीजिए.' मां ने स्वयं को संभालने की कोशिश की और कहा, 'बेटा, यह क्या हाल बना रखा है? घर में क्या कमी थी, जो भीख मांग रहे हो?' मैंने उत्तर दिया, 'मां, संन्यास मेरा धर्म है. एक योगी की भिक्षा ही भिटौली मां, मैं यहां रहने नहीं, भिक्षा मांगने आया हूं. आप भिक्षा में जो कुछ देंगी, वही मेरे मनोकामना को पूर्ण करेगा. मां की ममता ने संन्यासी बेटे के संकल्प का सम्मान किया. सनातन संस्कार मातृ वंदना से अभिसिंचित है. कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो कभी चुकाए नहीं जा सकते हैं. हां हम अपना कर्तव्य अवश्य निभा सकते हैं. सार्वजनिक जीवन में आने के बाद प्रदेश की मातृशक्ति के लिए यही कर्तव्य निभाने का प्रयास कर रहा हूं.