शहाबुद्दीन के गढ़ में गरजे योगी आदित्यनाथ, ओसामा पर कहा- जैसा नाम वैसा काम, राजद को बताया राम मंदिर विरोधी
योगी आदित्यनाथ ने सीवान में राजद पर जोरदार प्रहार किया है. यहां पर उन्होंने राजद को राम मंदिर विरोधी बताया.
Published : October 29, 2025 at 1:24 PM IST
सीवान: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 अक्टूबर 2025 को सीवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया. यह इलाका पूर्व बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, जहां राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने इस बार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया है. योगी ने अपनी रैली में आरजेडी और उसके प्रत्याशी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह उम्मीदवार अपनी पारिवारिक आपराधिक इतिहास के कारण देशभर में बदनाम है. उन्होंने व्यंग्य भरे लहजे में जोड़ा, "नाम को देख लीजिए, जैसा नाम वैसा काम."
विपक्ष पर तंज: रघुनाथपुर की सभा में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यह धरती नालंदा विश्वविद्यालय, चाणक्य, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान व्यक्तित्वों की जन्मभूमि है, जो ज्ञान, क्रांति और शांति का प्रतीक है. लेकिन उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे कौन-से लोग हैं, जिन्होंने इस गौरवपूर्ण भूमि को युवाओं के बीच पहचान के संकट में धकेल दिया? योगी ने स्पष्ट किया कि यह चुनाव ठीक ऐसे ही तत्वों के विरुद्ध एक निर्णायक संघर्ष है.
#WATCH सीवान, बिहार: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, " रघुनाथपुर में rjd ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है, वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे देश में कुख्यात रहा है...हमने उत्तर प्रदेश में एक बात कही कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है...rjd… pic.twitter.com/SBKEt1VmSc— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 29, 2025
एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं: यूपी सीएम ने पिछले दो दशकों में एनडीए सरकार की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने बताया कि यह एक परिवर्तित बिहार है, जो अपने ऐतिहासिक वैभव को वर्तमान विकास से जोड़ रहा है. योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि एनडीए की दोहरी इंजन सरकार बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, जहां महिलाओं का सशक्तिकरण, माफिया तत्वों का सफाया और 'जंगल राज' की समाप्ति प्रमुख लक्ष्य हैं.
राजद को बताया राम मंदिर विरोधी: योगी आदित्यनाथ ने रैली में आरजेडी को घेरते हुए कहा कि यह दल आज भी अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का खुलकर विरोध कर रहा था. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में मां जानकी के दिव्य मंदिर निर्माण के प्रस्ताव पर भी आरजेडी की अस्वीकृति स्पष्ट है.
बिहार के रघुनाथपुर विधान सभा क्षेत्र का जन-जन NDA की विकासवादी नीतियों के साथ है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 29, 2025
यहां की सुशासनप्रिय जनता के मध्य... https://t.co/yXJAjnsYTR
एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि 14 नवंबर को आने वाले परिणामों में एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ बिहार में फिर से सत्ता स्थापित करेगा.
योगी आदित्यनाथ की सभा में बुलडोजर: योगी आदित्यनाथ की सभा स्थल पर लोगों ने पहले से ही बुलडोजर लगा रखी थी. सभा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि "बिहार में डबल इंजन की सरकार जनता की सुरक्षा, सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है. जो भी लोग इलाके में अपराध फैलाना चाहते हैं उनके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी. बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार बनवाएं ताकि यहां विकास की गंगा बहती रहे और अपराध पर बुलडोजर चलता रहे"
सीवान में एनडीए की चुनौतीपूर्ण स्थिति: सीवान जिले में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी-खासी हिस्सेदारी है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 18 प्रतिशत से ज्यादा है. जिले की आठ विधानसभा सीटों पर एनडीए का प्रदर्शन 2020 के चुनावों में निराशाजनक रहा था. उस समय महागठबंधन ने छह सीटें जीतीं, जबकि एनडीए को केवल दो मिलीं. इनमें से दुरौंधा और गोरेयाकोठी पर भाजपा को सफलता मिली थी.
वहीं, तीन सीटें आरजेडी, दो सीपीआई-एमएल-लिबरेशन और एक कांग्रेस के पास गईं. रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी का कब्जा था, जहां अब उन्होंने दो बार के विधायक हरिशंकर यादव की जगह ओसामा को टिकट थमा दिया है. इस बदलाव से स्थानीय समीकरणों में नया मोड़ आ गया है.
