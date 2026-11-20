मां के साथ योगी आदित्यनाथ की फोटो, जिसके बाद होने लगी थी पीएम मोदी से तुलना
Yogi mother passes away: योगी आदित्यनाथ की मां का पौड़ी के पंचूर गांव में निधन हो गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 20, 2026 at 1:21 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 1:28 PM IST
देहरादून: 20 नवंबर 2026, वो दिन जब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता का निधन हो गया. सावित्री देवी उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर में रहती थी. योगी का अपने माता से काफी स्नेह था. मां के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती रहती थीं. ऐसी थी एक तस्वीर साल 2022, मई के महीने में भी सामने आई थी, जिसने देश की राजनीति में एक अलग बहस छेड़ दी थी. ये बहस देश के अगले पीएम कैंडिडेट को लेकर थी. इस तस्वीर में चर्चा का पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही थी, मगर चर्चा के केंद्र में दोनों दिग्गजों की माताएं थीं. क्या है यह पूरी कहानी आइए आपको बताते हैं...
योगी आदित्यनाथ की गिनती देश के कद्दावर नेताओं में होती है. योगी आदित्यनाथ को हार्डकोर हिंदुत्व को चेहरा माना जाता है. उनके बेबाक अंदाज, भाषण शैली और पर्सनालिटी के कारण योगी आदित्यनाथ की तुलना अक्सर पीएम मोदी से होती है. राजनीतिक हलकों में योगी आदित्नाथ की गिनती देश के अगले पीएम कैंडिडेट के रूप में भी होती है. योगी आदित्यनाथ की तुलना कब-कब पीएम मोदी से हुई आज हम आपको विस्तार से बताएंगे.
योगी आदित्यनाथ साल 2017 में यूपी के सीएम बने. जिसके बाद से ही योगी आदित्नाथ की लोकप्रियता देशभर में बढ़ी. यूपी में लिए गये उनके फैसलों ने उन्हें पीएम मोदी के समकक्ष खड़ा कर दिया. इसके बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया गया. इन राज्यों में योगी आदित्यनाथ की रैली के इपैक्ट की तुलना अक्सर पीएम मोदी से की जाती रही. जिसमें रैलियों की संख्या, जनता की भीड़, भाषण एनालिसिस, जीत का प्रतिशत शामलि रहा.
इसके बाद भाजपा की बैठकों में भी योगी आदित्यनाथ उपस्थिति से उनका ग्राफ बढ़ने लगा. लोकसभा चुनावों या विधानसभा चुनाव से पहले अक्सर विपक्ष इसे अपने तरह से मुद्दा भी बनाता रहा. जिसे दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई करके प्रचारित किया गया.
एक तस्वीर ने बढ़ा दी पीएम से तुलना: इसके बाद साल 2022 में आई एक तस्वीर ने योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तुलना को बड़ा बल दिया. ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ और उनकी मां की मुलाकात की थी. इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ अपनी मां के पैर छूते नजर आये. इस तस्वीर को सोशल मीडिया से पॉलिटिकल गलियारों में खूब चर्चा हुई. इसकी सीधी तुलना पीएम मोदी के साथ की जाने लगी. पीएम मोदी और उनकी माता जी की तस्वीरें भी उन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही थीं. इसी बीच आई योगी आदित्यनाथ की फोटो ने तुलनात्मक स्थिति की खबरों को हवा दी.
इसके बाद योदी आदित्यनाथ अक्सर अपने गांव आते रहे. परिजनों से मिलते रहे. जिसकी तस्वीरें और वीडियो खबरें खूब छपी. सोशल मीडिया पर भी इससे योगी आदित्यनाथ की अलग छवि बनी. गांव में अपनों के बीच उनका अंदाज एकदम हटकर दिखता था. जिससे लोग उनसे कनेक्ट करते थे. एक बेटे के रूप में वे अलग दिखते थे पर, एक प्रशासक के तौर पर वे कभी नहीं बदले. जिसके कारण दिनों दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई. उनका ग्राफ बढ़ने के साथ पार्टी में उनका कद भी बढ़ता चला गया. आज की स्थिति यह है कि मोदी के बाद योगी को अगला पीएम कैंडिडेट माना जाता है.
योगी आदित्यनाथ की मां से मुलाकातें
- साल 2017 के फरवरी महीने में योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचे थे. तब उनकी मां से मुलाकात हुई थी.
- इसके बाद साल 2022 में मई के महीने योगी अपने परिवार से मिलने पहुंचे थे.
- इसके बाद जून 2024 में उनकी मां की तबीयत खराब हुई थी. जिसके बाद योगी उनसे मिलने एम्स ऋषिकेश पहुंचे थे.
- इसके बाद वे साल 2026 के फरवरी महीने में भी गांव पहुंचे थे. तब उनकी मां से मुलाकात हुई थी.
- इसके बाद मई 2026 में योगी फिर गांव पहुंचे थे. तब उन्होंने मां से मुलाकात की थी.
बता दें, योगी आदित्यनाथ की मां का आज निधन हो गया है. उनके भाई महेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है. योगी आदित्यनाथ की मां के निधन के बाद गांव में शोक का माहौल है. हर कोई उन्हें याद कर रहा है.
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