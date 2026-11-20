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मां के साथ योगी आदित्यनाथ की फोटो, जिसके बाद होने लगी थी पीएम मोदी से तुलना

मां के साथ योगी आदित्यनाथ की फोटो (File Photo) ( ETV Bharat )

देहरादून: 20 नवंबर 2026, वो दिन जब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता का निधन हो गया. सावित्री देवी उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर में रहती थी. योगी का अपने माता से काफी स्नेह था. मां के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती रहती थीं. ऐसी थी एक तस्वीर साल 2022, मई के महीने में भी सामने आई थी, जिसने देश की राजनीति में एक अलग बहस छेड़ दी थी. ये बहस देश के अगले पीएम कैंडिडेट को लेकर थी. इस तस्वीर में चर्चा का पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही थी, मगर चर्चा के केंद्र में दोनों दिग्गजों की माताएं थीं. क्या है यह पूरी कहानी आइए आपको बताते हैं...

योगी आदित्यनाथ की गिनती देश के कद्दावर नेताओं में होती है. योगी आदित्यनाथ को हार्डकोर हिंदुत्व को चेहरा माना जाता है. उनके बेबाक अंदाज, भाषण शैली और पर्सनालिटी के कारण योगी आदित्यनाथ की तुलना अक्सर पीएम मोदी से होती है. राजनीतिक हलकों में योगी आदित्नाथ की गिनती देश के अगले पीएम कैंडिडेट के रूप में भी होती है. योगी आदित्यनाथ की तुलना कब-कब पीएम मोदी से हुई आज हम आपको विस्तार से बताएंगे.