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सीएम योगी की मां के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा प्रशासन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सीएम योगी की मां के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे कई नेता ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार (उत्तराखंड): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का शनिवार को हरिद्वार के नमामि गंगे घाट स्थित श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा. 91 वर्षीय सावित्री देवी ने शुक्रवार को पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित पैतृक गांव पंचूर में अंतिम सांस ली थी. मां के निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम पंचूर पहुंचे और मां के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी.

पंचूर गांव का पैतृक घाट हरिद्वार में है. गांव की परंपरा के अनुसार सावित्री देवी का अंतिम संस्कार भी हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर गंगा किनारे ही किया जाएगा. आज पंचूर से पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से हरिद्वार के लिए रवाना किया जाएगा. अंतिम यात्रा लक्ष्मणझूला कांडी मोटर मार्ग से बैराज होते हुए नमामि गंगे घाट पहुंचेगी. यहां नीलधारा गंगा के तट स्थित श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा.