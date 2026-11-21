योगी आदित्यनाथ की दिवंगत माता पंचतत्व में विलीन, छोटे बेटे महेंद्र बिष्ट ने नमामि गंगे घाट पर दी मुखाग्नि
Yogi Adityanath Mother Funeral: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2026 at 1:26 PM IST
हरिद्वार: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी शनिवार को हरिद्वार में गमगीन माहौल के बीच पंचतत्व में विलीन हो गईं. योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई महेंद्र बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी. नील धारा किनारे नमामि गंगे घाट के समीप स्थित श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में संत, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे.
शनिवार को सावित्री देवी का पार्थिव शरीर हरिद्वार पहुंचने की सूचना के बाद अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग श्मशान घाट पहुंचे. पार्थिव शरीर पहुंचते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. भीड़ को नियंत्रित करने और अंतिम संस्कार स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को कई बार सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा.
सीएम योगी आदित्यनाथ की माता का पार्थिव शरीर पंचूर गांव से हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पहुंच चुका है. घाट पर यूपी-उत्तराखंड के कई मंत्री, विधायक और संत पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर रहे हैं. सीएम योगी के साथ परिजन भी मौजूद हैं. #YogiAdityanathMother खबर- https://t.co/RQ1IlKhKOe https://t.co/qRzhSOuPMD— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 21, 2026
अंतिम संस्कार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तर प्रदेश सरकार उप मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव व कई कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, कुंभ मेलाधिकारी सोनिका समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे समय योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े दिखाई दिए और उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. इसके साथ ही अंत्येष्टि में अखाड़ा परिषद से जुड़े विभिन्न अखाड़ों के साधु संत भी पहुंचे. संतों ने सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी और अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
सीएम योगी ने दिया मां के पार्थिव शरीर को कंधा, छलके आंसू #YogiAdityanath #YogiAdityanathMother #SavitriDeviFuneral #UttarakhandNews खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/BTCwW9kS4U https://t.co/MPHjlFSxNo— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 21, 2026
योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौके पर सभी साधु संतों के साथ मौजूद रहे और मंत्रोच्चार करते हुए दिखाई दिए. संतों की मौजूदगी से पूरा वातावरण भावुक बना रहा और गमगीन माहौल में अंत्येष्टि का विधान किया गया. माता के निधन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा परिवार गहरे शोक में दिखाई दिया. अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सावित्री देवी को अंतिम विदाई दी.
लोगों ने नम आंखों से दी सावित्री देवी को अंतिम विदाई, फफक फफक कर रो पड़े सीएम योगी #YogiAdityanath #YogiAdityanathMother #SavitriDeviFuneral #UttarakhandNews खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/BTCwW9kS4U https://t.co/520Vqxy4UV— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 21, 2026
हरिद्वार में गंगा तट पर आयोजित अंत्येष्टि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम भी तैनात रही. कड़ी सुरक्षा के बीच सभी संस्कार संपन्न कराए गए. अंतिम दर्शन के लिए कई लोग उत्सुक नजर आए.
पैतृक गांव पंचूर में मां सावित्री देवी को अंतिम श्रद्धांजलि देते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखें नम हो गईं. सीएम योगी अपने आंसू रोक नहीं पाए. #YogiAdityanath #YogiAdityanathMother #SavitriDeviFuneral #UttarakhandNews खबर के लिए लिंक करें https://t.co/BTCwW9kS4U https://t.co/xkB9L8esI2— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 21, 2026
20 नवंबर शुक्रवार को सावित्री देवी का यमकेश्वर ब्लॉक के पैतृक गांव पंचूर में निधन हो गया था. निधन की सूचना मिलते ही उनके पांचवें नंबर के बेटे यूपी योगी आदित्यनाथ देर शाम तक पंचूर गांव पहुंचे थे. इस दौरान कई वीवीआईपी, गांव के लोग पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. शनिवार सुबह हरिद्वार में अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारी की गई. सीएम योगी ने खुद मां के पार्थिव शरीर को नम आंखों से कंधा दिया. इस दौरान कई बार वह फफक फफक कर रोते भी नजर आए.
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