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योगी आदित्यनाथ की दिवंगत माता पंचतत्व में विलीन, छोटे बेटे महेंद्र बिष्ट ने नमामि गंगे घाट पर दी मुखाग्नि

योगी आदित्यनाथ की दिवंगत माता पंचतत्व में विलीन ( PHOTO-ETV Bharat )

शनिवार को सावित्री देवी का पार्थिव शरीर हरिद्वार पहुंचने की सूचना के बाद अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग श्मशान घाट पहुंचे. पार्थिव शरीर पहुंचते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. भीड़ को नियंत्रित करने और अंतिम संस्कार स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को कई बार सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा.