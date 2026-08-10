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रांची में छात्र आंदोलन को ‘पुष्पा’ का समर्थन! अल्लू अर्जुन के गेटअप में छत्तीसगढ़ से विधानसभा घेराव में पहुंचेंगे अजय मोहित

रांचीः झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा सुधार और कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन को अब छत्तीसगढ़ से भी समर्थन मिल रहा है.

10 अगस्त को रांची में प्रस्तावित विधानसभा घेराव में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के अजय मोहित भी राजधानी पहुंच रहे हैं. खास बात यह है कि अजय मोहित का अंदाज बिल्कुल फिल्म ‘पुष्पा’ के अभिनेता अल्लू अर्जुन के किरदार जैसा है. इसी वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ का ‘पुष्पा’ भी कहा जाता है.

छात्रों के समर्थन में अजय मोहित (ETV BHARAT)

अजय मोहित ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन से एक वीडियो जारी कर छत्तीसगढ़ के युवाओं से झारखंड के छात्रों के आंदोलन में शामिल होने की अपील की है. वीडियो में उनका पूरा गेटअप फिल्म ‘पुष्पा’ के अल्लू अर्जुन के किरदार की याद दिलाता है. उंगलियों में कई अंगूठियां, गले में मोटी चेन और हाथ में घड़ी सब कुछ गोल्डन रंग का है. खास हेयर स्टाइल, अलग तरह के कपड़े और बोलने का अंदाज भी ‘पुष्पा’ के किरदार से मिलता-जुलता है.

‘पुष्पा’ अंदाज में छात्रों के समर्थन का संदेश

अजय मोहित सोशल मीडिया पर अपने खास लुक और अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं. अब उन्होंने अपने इसी अंदाज का इस्तेमाल झारखंड के छात्र आंदोलन के समर्थन में किया है. बिलासपुर से जारी वीडियो में उन्होंने युवाओं से 10 अगस्त को रांची पहुंचकर छात्रों के विधानसभा घेराव कार्यक्रम में साथ देने की अपील की है. उनका कहना है कि झारखंड के छात्र जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनमें युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल शामिल हैं. ऐसे में दूसरे राज्यों के युवाओं को भी उनके समर्थन में आवाज उठानी चाहिए.

वार्ता के बाद भी नहीं बनी बात