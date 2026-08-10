रांची में छात्र आंदोलन को ‘पुष्पा’ का समर्थन! अल्लू अर्जुन के गेटअप में छत्तीसगढ़ से विधानसभा घेराव में पहुंचेंगे अजय मोहित
रांची विधानसभा घेराव के समर्थन में अब फिल्मी किरदार भी शामिल हो गये हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : August 10, 2026 at 12:11 AM IST
रांचीः झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा सुधार और कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन को अब छत्तीसगढ़ से भी समर्थन मिल रहा है.
10 अगस्त को रांची में प्रस्तावित विधानसभा घेराव में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के अजय मोहित भी राजधानी पहुंच रहे हैं. खास बात यह है कि अजय मोहित का अंदाज बिल्कुल फिल्म ‘पुष्पा’ के अभिनेता अल्लू अर्जुन के किरदार जैसा है. इसी वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ का ‘पुष्पा’ भी कहा जाता है.
अजय मोहित ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन से एक वीडियो जारी कर छत्तीसगढ़ के युवाओं से झारखंड के छात्रों के आंदोलन में शामिल होने की अपील की है. वीडियो में उनका पूरा गेटअप फिल्म ‘पुष्पा’ के अल्लू अर्जुन के किरदार की याद दिलाता है. उंगलियों में कई अंगूठियां, गले में मोटी चेन और हाथ में घड़ी सब कुछ गोल्डन रंग का है. खास हेयर स्टाइल, अलग तरह के कपड़े और बोलने का अंदाज भी ‘पुष्पा’ के किरदार से मिलता-जुलता है.
‘पुष्पा’ अंदाज में छात्रों के समर्थन का संदेश
अजय मोहित सोशल मीडिया पर अपने खास लुक और अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं. अब उन्होंने अपने इसी अंदाज का इस्तेमाल झारखंड के छात्र आंदोलन के समर्थन में किया है. बिलासपुर से जारी वीडियो में उन्होंने युवाओं से 10 अगस्त को रांची पहुंचकर छात्रों के विधानसभा घेराव कार्यक्रम में साथ देने की अपील की है. उनका कहना है कि झारखंड के छात्र जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनमें युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल शामिल हैं. ऐसे में दूसरे राज्यों के युवाओं को भी उनके समर्थन में आवाज उठानी चाहिए.
वार्ता के बाद भी नहीं बनी बात
दरअसल, JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के बीच 9 अगस्त को दूसरे दौर की वार्ता हुई. सरकार की ओर से छात्रों की कई मांगों पर सहमति जताई गई, लेकिन कुछ प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन सकी. छात्रों की प्रमुख मांगों में JSSC CGL परीक्षा को रद्द करना और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द कर उनकी जांच CBI से कराने की मांग शामिल है.
कई मांगों पर सरकार ने दी है सहमति
सरकार की ओर से इन मांगों को लागू करने में कई व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला दिया गया. सरकार ने यह भी कहा कि जहां मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिलेंगे, वहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ED से जांच कराने का विकल्प मौजूद है. वार्ता में सरकार ने 14वीं JPSC की PT परीक्षा तथा वर्ष 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं के परिणाम को रद्द करने पर सहमति जताने की बात कही. इसके बावजूद छात्र प्रतिनिधि अपनी प्रमुख मांगों पर कायम रहे.
छात्रों का कहना है कि जब तक परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. इसी के तहत 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित है.
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