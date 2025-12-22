ETV Bharat / bharat

कुरुक्षेत्र के योगेश ने 50 लाख रुपए खर्च किए, टॉर्चर सहना पड़ा, अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद सुनाई डोंकी रास्ते की ख़ौफ़नाक दास्तान

कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र के उमरी गांव का योगेश 50 लाख रुपए लगाकर अमेरिका गया था लेकिन उसको कुछ दिन पहले डिपोर्ट करके भारत भेज दिया गया है. युवक ने डोंकी रूट का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि किस तरह मुश्किल हालातों का सामना कर वो अमेरिका पहुंचा था.

50 लाख रुपए में अमेरिका जाने की डील : कुरुक्षेत्र के रहने वाले योगेश ने बताया कि "पिछले साल जुलाई महीने में विदेश जाने के लिए उनकी मुलाकात करनाल के एजेंट विकास, अंकित और गुरी से हुई थी जिन्होंने उसे अमेरिका पहुंचाने की बात कही थी. योगेश की 50 लाख रुपए में उनसे डील तय हुई जिसमें एजेंट ने अमेरिका पहुंचाने के बाद उसे वहां जॉब दिलाने का भरोसा भी दिया था. 15 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे, बाकी बचे हुए पैसे अमेरिका पहुंचने के बाद देने की बात हुई थी.

50 लाख रुपए लगाकर युवक गया था अमेरिका (Etv Bharat)

ब्राजील की पुलिस ने पकड़ा : 26 जुलाई 2024 को वो दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठा था जिसके बाद उसको ब्राजील में उतार दिया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसको ब्राजील पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद परिवार ने एजेंट से संपर्क किया तो एजेंट ने वहां से उसको निकालने के लिए 15 लाख रुपए और मांगे. परिवार वालों ने एजेंट से पूछा कि उसे अमेरिका सीधे क्यों नहीं पहुंचाया तो एजेंट ने कहा कि चिंता ना करें, जल्द उसको यहां से निकाल देंगे और अमेरिका पहुंचा देंगे. इसके बाद उसे डेढ़ महीना ब्राजील में रखकर अमेरिका पहुंचाने की बात कही गई.

डिपोर्ट होकर पहुंचा वापस (Etv Bharat)

पीने को पानी नहीं, टॉर्चर किया गया : इसके बाद योगेश को ब्राजील से गाड़ी में बैठाकर बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर होते हुए कोलंबिया ले जाया गया. लेकिन कोलंबिया पहुंचने के बाद मुसीबत और भी बढ़ गई जब कोलंबिया में उनसे 1 लाख रुपए और मांगे गए. पैसे देने के बाद फिर उनका कोलंबिया से पनामा के जंगल के लिए सफर शुरू हुआ. जर्नी के दौरान उन्हें नदी, समुद्र, जंगल पार करना पड़ा. डोंकरो ने बीच रास्ते कई बार उसे टॉर्चर किया, उनके पास एके-47 जैसे बड़े हथियार थे. जंगल में उनको दो-दो दिन तक पीने के लिए पानी और खाना तक नहीं दिया गया. कई बार तो उन्होंने नदी का पानी पीकर ही वक्त काटा. जंगल को पार करते समय अचानक 4 दिनों तक लगातार बारिश हो गई जिसके चलते बोट आने में देर हुई और उन्हें 4 दिन जंगल में ही बिताने पड़े. वहां ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और इन हालातों में उन्हें रात के वक्त ही नदी पार करवाई गई.