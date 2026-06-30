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भारतीय संस्कृति के वैश्विक दूत बने योग थेरेपिस्ट शशांक, ICCR ने चुना 'टीचर ऑफ इंडियन कल्चर', म्यांमार में जगाएंगे योग का अलख

1 जुलाई से योग थेरेपिस्ट शशांक अत्रे म्यांमार में योग व भारतीय संस्कृति का अलख जगाएंगे. संवाददाता धनंजय वर्मा ने की खास बातचीत.

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भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में चुने गए योग थेरेपिस्ट शशांक अत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 3:02 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 3:07 PM IST

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नई दिल्लीः भारतीय संस्कृति और योग की वैश्विक स्वीकार्यता के इस दौर में देश के लिए एक और गर्व का क्षण आया है. नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग चिकित्सक के पद पर कार्यरत शशांक अत्रे का चयन 'टीचर ऑफ इंडियन कल्चर' (टीआईसी) के रूप में हुआ है. इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस (आईसीसीआर) द्वारा वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में उनका चयन म्यांमार के लिए किया गया है.

आगामी 1 जुलाई से वह म्यांमार में योग व भारतीय संस्कृति का अलख जगाएंगे. अपनी इस अभूतपूर्व उपलब्धि व नए दायित्वों को लेकर शशांक अत्रे बेहद उत्साहित हैं. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने अपनी इस यात्रा, चयन प्रक्रिया व योग की महत्ता को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं.

योग थेरेपिस्ट शशांक अत्रे से खास बातचीत (ETV BHARAT)

कड़े इम्तिहान के बाद मिली वैश्विक जिम्मेदारी

शशांक अत्रे ने बताया कि आईसीसीआर द्वारा हर साल इस गरिमामयी पद के लिए देशव्यापी वैकेंसी निकाली जाती है. इसमें देश भर से योग व भारतीय संस्कृति के विशेषज्ञ आवेदन करते हैं. एक बेहद कड़े इंटरव्यू व चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद योग्य उम्मीदवारों को दुनिया के अलग-अलग देशों में भारतीय संस्कृति और योग के प्रचार-प्रसार के लिए भेजा जाता है. शशांक के इस चयन से मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के अधिकारियों व स्टाफ में खुशी की लहर है. संस्थान के सहयोगियों ने उनका हौसला बढ़ाने के साथ इसे संस्थान के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि बताया है.

शशांक अत्रे का कहना है कि योग भारत की अमूल्य धरोहर है, जो देश के कण-कण व हर नागरिक के भीतर समाया हुआ है. आज के इस आधुनिक दौर में यह धरोहर सात समंदर पार विदेशों तक पहुंच रही है. मुझे इसका जरिया बनने का सौभाग्य मिला है, जिससे मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं.

म्यांमार में क्या होगी भूमिका?

म्यांमार में अपनी भूमिका को लेकर शशांक ने बताया कि वहां स्थित 'स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर' में उनकी तैनाती होगी. वहां उनका मुख्य कार्य योग सिखाना व भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन से स्थानीय लोगों को परिचित कराना होगा. जब उनसे नए देश में आने वाली भाषाई या सांस्कृतिक चुनौतियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि म्यांमार एक बौद्ध बहुल देश है. वहां की संस्कृति व जीवनशैली कहीं न कहीं हमारी सनातनी परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहां के लोगों को योग समझाना या इसे उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनाना कोई बड़ी चुनौती होगी.

एलोपैथी बनाम योग: लक्षणों को दबाना नहीं, जड़ से खत्म करना है योग

एक अनुभवी योग चिकित्सक होने के नाते शशांक ने एलोपैथी (अंग्रेजी दवाओं) और योग चिकित्सा के बीच के बुनियादी अंतर को भी बड़ी बेबाकी से स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग एलोपैथी को त्वरित आराम के लिए चुनते हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम नुकसानदेह हो सकते हैं. उन्होंने दोनों पद्धतियों में मुख्य अंतर को भी बताया. उन्होंने कहा कि एलोपैथी में केवल दिखाई देने वाले लक्षणों का इलाज होता है. इसमें दवाओं के साइड-इफेक्ट्स से शरीर में नई बीमारियां पनपने का खतरा भी रहता है.

वहीं योग चिकित्सा के बारे में उन्होंने कहा कि योग चिकित्सा समग्र यानी हॉलिस्टिक इलाज है. बिना किसी साइड-इफेक्ट के बीमारी को जड़ से खत्म करना व पूरे शरीर को स्वस्थ बनाना है. शशांक ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि एलोपैथी में एक बीमारी के लक्षण को दबाने के लिए कई तरह की दवाएं दी जाती हैं, जो समय के साथ शरीर में अन्य विकारों को जन्म दे सकती हैं. वहीं योग चिकित्सा में 'पंचकोश'(अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश) पर काम किया जाता है. इसमें सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के खान-पान, रहन-सहन और मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त कर संपूर्ण कायाकल्प किया जाता है.

"आखिरी उम्मीद नहीं, पहली पसंद बनना चाहिए योग"

शशांक ने इस बात पर चिंता भी जताई कि आज भी लोग योग को शुरुआत में कमजोर समझते हैं. उन्होंने कहा कि अक्सर लोग अपनी बीमारियों के इलाज के लिए बड़े-बड़े अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, लाखों रुपये खर्च कर देते हैं. जब एलोपैथी के डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और कोई उम्मीद नहीं बचती, तब निराश होकर लोग योग की शरण में आते हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि जो बीमारियां एलोपैथी के लिए चुनौती बन जाती हैं, वे योग चिकित्सा से आसानी से ठीक हो जाती हैं.

उन्होंने सरकार और आम जनता से अपील की कि इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है. बीमारी होने पर योग को आखिरी विकल्प नहीं, बल्कि प्राथमिक चिकित्सा व जीवनशैली के रूप में अपनाना चाहिए.


सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे साल रहे योग का उत्साह

हाल ही में बीते अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जिक्र करते हुए शशांक ने कहा कि देश व दुनिया ने जिस उत्साह के साथ योग किया, वह सराहनीय है. लेकिन योग सिर्फ 21 जून को एक दिन के उत्सव तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने आम जनता को संदेश देते हुए कहा कि योग एक सतत साधना है.योग दिवस पर जो ऊर्जा व उत्साह पैदा होता है, उसे पूरे साल अपनी दैनिक दिनचर्या में बनाए रखना जरूरी है. हर साल योग दिवस इस उत्साह को और दोगुना करने का माध्यम बनना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति नियमित रूप से निरोगी और स्वस्थ जीवन जी सके.

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Last Updated : June 30, 2026 at 3:07 PM IST

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