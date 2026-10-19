स्वामी रामदेव ने कन्या पूजन कर लिया आशीर्वाद, रेपिस्टों के लिए कड़ा कानून और फांसी की सजा देने की बात कही
पतंजलि योगपीठ में योग गुरू स्वामी रामदेव ने मातृशक्ति के पांव पखारकर नारी सम्मान के प्रति सनातन आस्था का संदेश दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 19, 2026 at 11:22 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 12:00 PM IST
हरिद्वार: रामनवमी के अवसर पर हरिद्वार के बहादराबाद स्थित पतंजलि योगपीठ में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कन्या पूजन कर कन्याओं के चरण वंदन की. इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति, नारी सम्मान और बेटियों की सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखी. स्वामी रामदेव ने देश में होने वाली रेप की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि देश में एक भी बलात्कार की घटना नहीं होनी चाहिए और बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक में केस चलाकर केवल फांसी की सजा होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचारियों और गौ हत्यारों को भी फांसी की सजा दिए जाने की बात कही.
मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन भारतीय दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि को देवीमय माना गया है और हर नाम, रूप तथा स्वरूप में भगवती के दर्शन किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं देश के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून, त्वरित न्याय और प्रभावी व्यवस्था जरूरी है. उन्होंने दुष्कर्मियों के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए कहा कि नवरात्रि और रामनवमी जैसे पर्वों की सार्थकता तभी है, जब समाज महिलाओं और बेटियों के सम्मान एवं सुरक्षा का संकल्प ले.
स्वामी रामदेव ने भ्रष्टाचार और गौहत्या के मामलों में भी कठोर सजा की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि नारी सम्मान, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी को जीवन में अपनाकर ही सनातन संस्कृति और देश के गौरव को मजबूत किया जा सकता है. वहीं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में हुए हादसे में श्रद्धालुओं की मौत पर स्वामी रामदेव ने गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने दिवंगत श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिजनों को इस दुख से उबरने की शक्ति देने की कामना की.
उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. पंडालों में अग्निशमन उपकरण, मजबूत ढांचा, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन निकासी और आने-जाने के सुगम रास्तों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रही बहस पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए और नियुक्ति या पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के दायरे में ही होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य क्षेत्रों में कमियों को दूर करने के लिए आंदोलन तथा सुधार हो सकते हैं, लेकिन सभी बदलाव लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप होने चाहिए.सिविल सोसायटी और सीजेपी का जिक्र करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि जब राजनीतिक पक्षों और विपक्ष के प्रति लोगों के मन में शंकाएं पैदा होती हैं, तब सामाजिक संस्थाएं और नागरिक समाज जनहित के मुद्दे उठाने में भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि इनसे जुड़े युवा संवैधानिक दायरे में रहकर जनहित के मुद्दों पर काम करेंगे और देश के नागरिकों के हित में सकारात्मक योगदान देंगे.
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