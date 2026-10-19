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स्वामी रामदेव ने कन्या पूजन कर लिया आशीर्वाद, रेपिस्टों के लिए कड़ा कानून और फांसी की सजा देने की बात कही

कन्या पूजन करते योग गुरू स्वामी रामदेव ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: रामनवमी के अवसर पर हरिद्वार के बहादराबाद स्थित पतंजलि योगपीठ में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कन्या पूजन कर कन्याओं के चरण वंदन की. इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति, नारी सम्मान और बेटियों की सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखी. स्वामी रामदेव ने देश में होने वाली रेप की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि देश में एक भी बलात्कार की घटना नहीं होनी चाहिए और बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक में केस चलाकर केवल फांसी की सजा होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचारियों और गौ हत्यारों को भी फांसी की सजा दिए जाने की बात कही.

मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन भारतीय दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि को देवीमय माना गया है और हर नाम, रूप तथा स्वरूप में भगवती के दर्शन किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं देश के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून, त्वरित न्याय और प्रभावी व्यवस्था जरूरी है. उन्होंने दुष्कर्मियों के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए कहा कि नवरात्रि और रामनवमी जैसे पर्वों की सार्थकता तभी है, जब समाज महिलाओं और बेटियों के सम्मान एवं सुरक्षा का संकल्प ले.