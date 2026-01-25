शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले बाबा रामदेव : साधु विवाद नहीं करता, संवाद करता है, समाधान करता है
कोटा जिले के रामगंजमंडी कस्बे में आयोजित बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा में शामिल होंगे बाबा रामदेव.
Published : January 25, 2026 at 1:21 PM IST
झालावाड़ : योग गुरु बाबा रामदेव ने झालावाड़ में मीडिया से बातचीत के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद पर कहा कि साधु तो विवाद करता ही नहीं, संवाद करता है, समाधान करता है. बाबा रामदेव ने कहा कि गौ माता संकट में है. हिंदू व सनातन धर्म की मान मर्यादा गिर रही है. इसके लिए सनातन भारत विरोधी ताकतें तो जिम्मेदार हैं ही, इसके अलावा हिंदू भी जिम्मेदार है.
उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू परिवार को एक गौ माता की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए. सरकारों को गोचर भूमि को संरक्षित रखना चाहिए. गोचर भूमि का संरक्षण होने से अकेले राजस्थान में लाखों गोवंश बच पाएगा. गोचर भूमि पर भू-माफियाओं और अराजक तत्वों ने कब्जा कर रखा है. देश में अभियान के तहत गोचर भूमि पर किसी भी अराजक तत्व का कब्जा नहीं होना चाहिए. पतंजलि संस्थान एक लाख गोवंश की रक्षा कर रहा है. गोधन, गौ नायल, गौ हवन कुंड, गौ अर्क के माध्यम से संस्थान की ओर से गौ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है.
उन्होंने कहा कि देश में गौ कृषि आधारित अभियान चलाने की आवश्यकता है. देश में 15 करोड़ गौ वंश अभी शेष है. गौ माता की हत्या का पाप भारत को लग रहा है. उनका प्रयास है कि न केवल भारत बल्कि कहीं भी गौ माता की हत्या न हो. कुछ लोग गौ माता का नारा लगाकर गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं. उन्होंने देश के कुछ शंकराचार्य व संन्यासी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ लोग गौ माता को लेकर लगातार बयानबाजी करते रहते हैं. गौरक्षा के लिए कानून बना दिया गया है. गौ माता को भारत माता भी घोषित कर दिया, लेकिन गौ माता को पालना तो पड़ेगा.
योग गुरु बाबा रामदेव रविवार को विशेष विमान से झालावाड़ के कोलाना हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां पतंजलि के कार्यकर्ताओं व उनके अनुयायियों ने उनका फूल माला देकर स्वागत किया. वे यहां से कोटा जिले के रामगंजमंडी कस्बे में आयोजित बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा में शामिल होने के लिए कोलाना हवाई पट्टी से सड़क मार्ग से रवाना हो गए.