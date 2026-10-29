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सनातन पर प्रहार करने वाले आतंकवादी, मुगल और ब्रिटिश काल में ग्रंथों में हुई मिलावट, प्राच्य विद्या सम्मेलन में बोले रामदेव

अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन का शुभारंभ ( ETV Bharat )

हरिद्वार: योगगुरु स्वामी रामदेव ने कहा सनातन शाश्वत है. वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति सनातन देता है. सनातन का आधार लेकर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे. एक विकसित वैभवशाली भारत बनाएंगे. सनातन भारत देश की आत्मा है. भारत की आत्मा पर प्रहार करने वाले आत्मघाती और आतंकवादी लोग हैं. यह लोग बौद्धिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आतंकवादी लोग हैं. हम इन लोगों का आतंक नहीं चलने देंगे.

पतंजलि में अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन: बता दें पतंजलि विश्वविद्यालय में गुरुवार को 52वें अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन का शुभारंभ हुआ. तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन ने किया. इससे पहले पुस्तक मेले का उद्घाटन योगगुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने किया. सम्मेलन में देशभर से प्राच्य विद्या, संस्कृत, भारतीय संस्कृति, वेद, दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विद्वान, शिक्षाविद और शोधार्थी शामिल हो रहे हैं. तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा.