गुजरात : मानसून की शुरुआत के साथ ही फिर से दिखने लगे पीले मेंढक
मानसून की पहली बारिश होने के साथ ही गुजरात में पीले मेंढक दिखाई पड़ने लगे हैं.
Published : July 3, 2026 at 5:41 PM IST
भरूच (गुजरात): मानसून की शुरुआत के साथ ही पीले मेंढक फिर से दिखाई देने लगे हैं. अमोद समेत कई इलाकों में इंडियन बुलफ्रॉग का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां लोग इन मेंढकों को देखकर हैरान हैं, वहीं यह नजारा प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीवों में रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है.
जानकारों के मुताबिक, इस मेंढक को इंडियन बुलफ्रॉग के नाम से जाना जाता है. आम तौर पर इन मेंढकों का रंग हरा या भूरा होता है, लेकिन मॉनसून की शुरुआत और प्रजनन के मौसम में नर बुलफ्रॉग का रंग चमकीला पीला हो जाता है. माना जाता है कि रंग में यह बदलाव उनकी प्रजनन प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है.
वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इंडियन बुलफ्रॉग जमीन के नीचे गहरी नींद (सुप्तावस्था) में रहते हैं. जैसे ही पहली बारिश होती है, वे जमीन से बाहर निकल आते हैं और पानी से भरे खेतों, गड्ढों, तालाबों और नमी वाली जगहों पर इकट्ठा होने लगते हैं. इस दौरान, नर मेंढक मादा मेंढकों को आकर्षित करने के लिए अपना रंग बदलते हैं.
चूंकि भरूच जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा है, इसलिए यहां वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि), जल स्रोत, खेत और प्राकृतिक जलाशय बड़ी संख्या में हैं. यह स्थिति इंडियन बुलफ्रॉग के प्रजनन के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है. नतीजतन, हर साल मॉनसून की शुरुआत के साथ जिले में कई जगहों पर ऐसे पीले मेंढकों के झुंड दिखाई देते हैं.
बारिश के बाद अमोद, हंसोट, वागरा और अन्य ग्रामीण इलाकों के खेतों में भी सैकड़ों पीले मेंढक देखे जाने की खबरें आई हैं. यह नजारा स्थानीय लोगों के लिए हैरानी की बात है, लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी तरह से एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और पर्यावरण के स्वस्थ संतुलन का प्रतीक भी है.
विशेषज्ञ लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे ऐसे मेंढकों को कोई नुकसान न पहुंचाएं. इंडियन बुलफ्रॉग पर्यावरण की खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और खेती में हानिकारक कीड़ों को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभाता है.
मॉनसून की शुरुआत के साथ भरूच जिले में दिखने वाला यह प्राकृतिक नजारा न केवल प्रकृति की सुंदरता, बल्कि जैव विविधता का भी एक जीता-जागता उदाहरण बन रहा है.
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