Yearender 2025 : सुप्रीम कोर्ट के 10 बड़े फैसलों पर एक नजर

नई दिल्ली : अदालती फैसलों के हिसाब से साल 2025 कई मायनों में हटकर रहा. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए, जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देती रहेगी. इनमें इलेक्टोरल बॉन्ड और वक्फ अमेंडमेंट भी शामिल है. साल 2025 के 10 बड़े फैसलों पर एक नजर डालते हैं.

1. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) एक्ट, 2023 के सेक्शन 7(1) के तहत इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी. नई व्यवस्था में चीफ जस्टिस (CJI) को सिलेक्शन पैनल से हटा दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट के एक संवैधानिक पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर करने के लिए कहा था. समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और देश के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की सिफारिश की. इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक 2023 पास किया.

इसके तहत चुनाव आयुक्तों का चयन एक सिलेक्शन कमिटी की सिफारिश और राष्ट्रपति की स्वीकृति से करने का प्रावधान किया गया. इस कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के हाथ में है. एक सर्च कमेटी इनके नामों की सूची सिलेक्शन कमेटी को भेजने की व्यवस्था की गई. कमेटी में मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं करने पर विपक्ष ने विरोध जताया. इस साल फरवरी में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नये प्रावधानों के तहत हुई जिसपर विपक्ष ने बवाल मचाया.

2. सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सिंह को बरी कर दिया. उसके खिलाफ परिवार के छह सदस्यों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने सबूतों की कमी और पुलिस की लापरवाही का हवाला दिया. सरकारी वकील मकसद, आखिरी बार देखे गए सबूत या हथियार की बरामदगी साबित करने में नाकाम रहे और फोरेंसिक रिपोर्ट आरोपी को क्राइम की जांच से नहीं जोड़ पाई. सही गवाहों की कमी थी, केस पक्के सबूतों के बजाय अटकलों पर आधारित था, कोर्ट ने सजा को रद्द कर दिया और आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया.

3. जस्टिस यशवंत वर्मा कैश विवाद

14 मार्च, 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी घर में आग लगने से एक आउटहाउस में कैश के आधे जले हुए बंडल मिले. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके अपने कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश की. केंद्र ने ट्रांसफर को मंजूरी दे दी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि जांच पूरी होने तक उन्हें कोई भी न्यायिक काम न सौंपा जाए. दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से सभी न्यायिक जिम्मेदारियां वापस ले लीं और उन्हें सभी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटियों से हटा दिया. तीन सदस्यों वाली इन-हाउस कमेटी मामले की जांच कर रही है. न्यायिक महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को गलत व्यवहार या अक्षमता साबित होने पर हटाया जाता है.

4. वक्फ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025

वक्फ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 को यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट (UMEED) एक्ट, 2025 के नाम से जाना जाएगा. यह भारत में वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में एक बड़ा सुधार है. इसे अप्रैल 2025 में पार्लियामेंट ने पास किया था और 5 अप्रैल, 2025 को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली. यह एक्ट मिसमैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी की कमी और प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर विवादों जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सुलझाने के लिए 1995 के वक्फ एक्ट में बदलाव करता है.

5. तमिलनाडु के गवर्नर द्वारा बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया (तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के गवर्नर), जो राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए 10 बिलों को मंजूरी देने में तमिलनाडु के गवर्नर की देरी के बारे में था. जनवरी 2020 और अप्रैल 2023 में तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य यूनिवर्सिटी के कानूनों में बदलाव करने वाले 12 बिल पास किए, बिल मंजूरी के लिए गवर्नर आर.एन. रवि को भेजे गए, 10 बिल रोक लिए गए, 2 राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व किए गए, राज्य सरकार ने गवर्नर की लंबी देरी को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी.

6. सोशल मीडिया और OTT पर अश्लीलता

सुप्रीम कोर्ट ने OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर एक पत्रकार की पीआईएल पर सुनवाई की. पिटीशन में ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे बिना नियम वाले साफ कंटेंट पर चिंता जताई गई थी, जिससे समाज के मूल्यों, मेंटल हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी पर असर पड़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और केंद्र सरकार और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ऑल्टबालाजी, उल्लू डिजिटल, मुबी, एक्स कॉर्प, गूगल, मेटा इंक और एप्पल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को नोटिस दिया.

7. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को रद्द कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस और पावर्स के सेपरेशन का उल्लंघन बताया. पुराने फैसलों में पहले ही रद्द किए जा चुके प्रावधानों को दोहराने के लिए सरकार की आलोचना की. एक्ट के नियमों को असंवैधानिक माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट पहले बताई गई कमियों को ठीक किए बिना अमान्य कानूनों को फिर से लागू नहीं कर सकती.