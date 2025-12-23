ETV Bharat / bharat

Yearender 2025: इस साल के बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों पर एक नजर, 27 साल बाद दिल्ली में बनी भाजपा सरकार

राधाकृष्णन ने 12 सितंबर को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. राधाकृष्णन की गिनती तमिलनाडु में भाजपा के बड़े नेताओं में होती है. वह कोयंबटूर से दो बार सांसद रह चुके हैं. राधाकृष्णन 2004 से 2007 के बीच तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे. वह 2020 से 2022 तक केरल भाजपा के प्रभारी रहे.

चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनावी कार्यक्रम के अनुसार 9 सितंबर 2025 को नए संसद भवन में मतदान हुआ. उसी दिन परिणाम घोषित किए गए. एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को विजयी घोषित किया गया. राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले. क्रॉस-वोटिंग के कारण राधाकृष्णन को उम्मीद से 14 वोट ज्यादा मिले. वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने भी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया. 13 सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया.

12 सितंबर 2025 को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ग्रुप फोटो में. (ANI)

उपराष्ट्रपति चुनाव और सीपी राधाकृष्णन की जीत जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए सितंबर 2025 में चुनाव हुआ. सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने उम्मीदवार खड़े किए. भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, जो उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल थे. विपक्षी इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों ने भी सर्वसम्मति से उम्मीदवार उतारने का फैसला किया. विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया. जस्टिस रेड्डी तेलंगाना के रहने वाले हैं. हालांकि, लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के संख्याबल को देखते हुए राधाकृष्णन की जीत पक्की मानी जा रही थी.

जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे. वह कार्यकाल पूरा न करने वाले देश के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं. उनसे पहले, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए 2002 में कृष्णकांत का निधन हो गया था, जबकि वीवी गिरी ने 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था.

12 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पत्नी के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (ANI)

उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक पद छोड़ने का ऐलान किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे त्याग-पत्र में धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया. उस समय संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन उनके इस्तीफे ने पूरे देश का ध्यान खींचा. विपक्षी दलों ने इस घटनाक्रम को लेकर मोदी सरकार पर निशाना भी साधा, क्योंकि धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक था. विपक्ष ने धनखड़ के इस्तीफे के समय पर सवाल उठाए और मोदी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा.

नितिन नबीन संगठन के स्तर पर भाजपा युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं. वह बिहार युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव रहे. साथ ही सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भाजपा के चुनाव प्रभारी और संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं.

भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले नितिन नबीन 2006 में पिता के निधन के बाद उपचुनाव में बांकीपुर सीट से विधायक चुने गए थे. इसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल की. 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार को 51,936 वोटों के बड़े अंतर से हराया.

पटना के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक नितिन नबीन बिहार की नीतीश कुमार सरकार में पथ निर्माण मंत्री थे. पार्टी में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में वह लगातार पांचवीं बार निर्वाचित हुए. नितिन नबीन के पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक थे, जिन्होंने बिहार में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी.

15 दिसंबर को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला. (ANI)

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन भाजपा संसदीय बोर्ड ने 14 दिसंबर 2025 को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की नियुक्त को मंजूरी दी. बिहार से आने वाले नितिन नबीन ने 15 दिसंबर को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला. 45 वर्षीय नबीन भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं. वह न सिर्फ बिहार से, बल्कि पूर्वी भारत से भी पहले भाजपा अध्यक्ष हैं.

वहीं, चुनाव में विपक्षी महागठबंधन (इंडिया ब्लॉक) का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और मात्र 35 सीटों पर सिमट गया. 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने वाले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को 2025 में 25 सीटें जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा. राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा जोरशोर से उठाया और राज्य में वोटर अधिकार यात्रा भी की, लेकिन चुनाव में इस मुहिम का असर नहीं दिखा. कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई. महागठबंधन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था और युवाओं को लुभाने के लिए नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर अभियान चलाया, लेकिन जनता ने नकार दिया. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी. नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने.

20 नवंबर 2025 को पटना में नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. (ANI)

बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत बिहार में विधानसभा चुनाव और उसके बाद चौंकाने वाले नतीजे ने इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे. नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने बंपर जीत दर्ज की. एनडीए ने 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीतीं. भाजपा सबसे अधिक 89 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत हासिल की. एनडीए की सहयोगी लोजपा (रामविलास) को 19 सीटें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटें मिलीं.

हैदराबाद : दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में साल के बारह महीने राजनीतिक गतिविधियां जारी रहती हैं. हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव और अन्य राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं जो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाते हैं. साल 2025 भी कई राजनीतिक घटनाक्रमों का प्रत्यक्ष गवाह बना. इनमें दिल्ली विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और उसके बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव. साथ ही, 13वां संविधान संशोधन, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, वोट चोरी का मुद्दा, बिहार और उसके बाद 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दे राजनीतिक चर्चा के विषय बने. आइए इनके बारे में जानते हैं.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में BJP की जीत

साल 2025 की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की. 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी. 19 फरवरी 2025 को भाजपा विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) को हार का सामना करना पड़ा, जिसकी पिछले 11 वर्षों से दिल्ली में सरकार थी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ANI)

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी 2025 को मतदान हुआ और 8 फरवरी को परिणाम की घोषणा की गई. भाजपा ने कुल 70 सीटों में से 48 सीटें जीतीं, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) को 22 सीटें मिलीं. कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला.

इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था. भाजपा अपने इस मिशन में कामयाबी रही और 2014 में केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद पहली बार दिल्ली में 'डबल इंजन' की सरकार बनी.

AAP के संस्थापक अरविंद केजरीवाल दिसंबर 2013 से लगातार तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने. हालांकि, उनकी सरकार पर दिल्ली आबकारी नीति के जरिये कथित तौर पर घोटाला करने के आरोप लगे. ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में मार्च 2024 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया. पांच महीने से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद 13 सितंबर 2024 में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली. जेल से बाहर आने के बाद 21 सितंबर 2024 को केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और चुनाव से कुछ महीने पहले AAP विधायक आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं. हालांकि, केजरीवाल की यह रणनीतिक काम नहीं आई. विधानसभा चुनाव 2025 में दिल्ली की जनता ने भाजपा को अपना जनादेश दिया.

वोट चोरी का मुद्दा

2025 में वोट चोरी, चुनाव में पारदर्शिता, निष्पक्षता और चुनाव सुधारों पर पूरे साल चर्चा हुई. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुआई में विपक्ष ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ साठगांठ का आरोप लगाया. अगस्त 2025 में दिल्ली में एक प्रस्तुति के जरिये राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भी धांधली हुई थी. राहुल के इन आरोपों के बाद विपक्ष ने देशभर में 'वोट चोरी' के खिलाफ अभियान चलाया. हालांकि, चुनाव आयोग और भाजपा ने विपक्ष के इन आरोपों को आधारहीन बताया.

14 दिसंबर 2025 को कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल रामलीला मैदान में 'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस की रैली के दौरान. (ANI)

एसआईआर को लेकर हंगामा

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जून और जुलाई 2025 में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने की घोषणा की. चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य में एसआईआर कराने के कदम का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया और इसे वोट चोरी से जोड़ा. हालांकि, चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया.

बिहार में 24 जून से 25 जुलाई 2025 तक एसआईआर के तहत मतदाताओं की गणना की गई और 1 अगस्त, 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई. जिसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए. बिहार में 24 जून 2025 तक कुल 7.89 करोड़ मतदाता दर्ज थे. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम आए. दावों और आपत्तियों के बाद 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की गई अंतिम मतदाता सूची में कुल 7.42 करोड़ वोटर दर्ज हुए. दावों और आपत्तियों के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 3.66 लाख अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि 21.53 लाख पात्र मतदाताओं को ड्राफ्ट लिस्ट (फॉर्म 6 के जरिये) में जोड़ा गया.

बिहार में एसआईआर अभ्यास में सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), 243 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), 2,976 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) और लगभग 1 लाख बीएलओ ने सक्रिय रूप से किया. इसमें 1.6 लाख से अधिक बूथ स्तर के एजेंट (बीएलए) भी शामिल थे.

12 राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण

बिहार के बाद चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 को देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की. नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर 2025 को शुरू हुआ, इनमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान शामिल हैं. पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में मतदाताओं की गणना प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. हालांकि, चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में गणना फॉर्म जमा करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है.

भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार (ANI)

एसआईआर के दूसरे चरण के दौरान काम के भारी दबाव के कारण कई राज्यों में बीएलओ की मौत की दुखद घटनाएं भी सामने आई हैं. विपक्ष ने इन घटनाओं को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा और एसआईआर की समयसीमा बढ़ाने की मांग की, ताकि बीएलओ को अपने काम करने में आसानी हो.

वक्फ संशोधन विधेयक 2025

वक्फ कानून 1995 में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में ही वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था. बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया था. विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों के भारी विरोध के बीच इस विधेयक को दोबारा संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया और अप्रैल में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 दोनों सदनों में पारित हो गया.

3 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर लोकसभा में 12 घंटे से अधिक बहस हुई. चर्चा पूरी होने के बाद बिल पर वोटिंग कराई गई. विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए सभी संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया और मत विभाजन के बाद विधेयक पारित कर दिया गया. वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 288 वोट और विपक्ष में 232 मत पड़े.

अगले दिन यानी 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में भी पारित हो गया. विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े. इसके बाद मंजूरी के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को प्रस्तावित कानून को अपनी मंजूरी दे दी. सरकार ने 8 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी. नोटिफिकेशन में कहा गया कि संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम 8 अप्रैल से लागू हो गया है.

29 जून 2025 को पटना के गांधी मैदान में 'वक्फ संशोधन बिल' के खिलाफ 'वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस' के दौरान राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ व्यक्ति. (ANI)

संसद में विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ एनडीए ने इसे अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताया. सरकार ने तर्क दिया कि इस विधेयक के जरिये देशभर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही तय होगी. विधेयक में वक्फ की परिभाषा, पंजीकरण और प्रबंधन में सुधार जैसे कई बड़े बदलाव शामिल हैं. अब वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों और महिलाओं को शामिल किया जा सकेगा.

हालांकि, विपक्ष ने इसे 'मुस्लिम विरोधी' बताया. विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने संसद से लेकर सड़क तक विधेयक का विरोध किया. उनका कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है. साथ ही यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है. मुस्लिम संगठनों ने अपने विरोध के पीछे यह दलील दी कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में यह विधेयक सरकार को अधिक शक्ति देता है, जिससे अतिक्रमण और बढ़ सकता है.

लोकसभा में अपना पक्ष रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक के जरिये विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों को न्याय मिलेगा. शाह ने कहा कि अल्पसंख्यकों को डराकर वोट बैंक बनाया जा रहा है और वक्फ विधेयक के नाम पर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एकदम स्पष्ट सिद्धांत पर चलती है कि हम वोट बैंक के लिए कोई कानून नहीं लाएंगे क्योंकि कानून न्याय और लोगों के कल्याण के लिए है. उन्होंने कहा, हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन लालच, प्रलोभन और भय के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय पैदा करना एक फैशन बन गया है.

130वां संविधान संशोधन विधेयक

केंद्र सरकार 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया. इस प्रस्तावित कानून में गंभीर अपराधिक मामलों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक को प्रस्तुत किया. बाद में विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया. इस विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अगर 5 साल से अधिक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रखा जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है.

विपक्ष ने संसद में इस विधेयक का कड़ा विरोध किया और इसे असंवैधानिक करार दिया. विपक्ष का कहना है कि यह कदम सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने, गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों को फंसाने, उन्हें जेल में डालने और राज्य सरकारों को अस्थिर करने का एक तरीका है. बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य नेता जेल से सरकार चला सकता है.

विधेयक की प्रमुख बातें

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या केंद्र या राज्य सरकारों के किसी मंत्री को, अगर गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें पद से हटाने का प्रावधान.

130वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन का प्रस्ताव करता है जिससे एक कानूनी व्यवस्था लागू होगी जो पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तार किए गए मंत्रियों को हटाने का आदेश देगी.

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर भी इसके प्रावधान लागू होंगे.

केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर पर इन प्रावधानों को लागू करने के लिए दो अन्य विधेयक भी पेश किए गए हैं- केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025.

