Yearender 2025: हादसों ने देश को झकझोर कर रख दिया

Yearender 2025: साल 2025 में प्रयागराज महाकुंभ हादसे से लेकर अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान क्रैश तक कई हादसों ने जनमानस को हिला दिया.

MAJOR INCIDENTS YEARENDER 2025
Yearender 2025: हादसों ने पूरे देश को झकझोरा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 20, 2025 at 11:15 AM IST

9 Min Read
Yearender 2025: ये साल बहुत सारी खुशियां लेकर आया. वहीं 2025 कई भीषण हादसों के लिए भी जाना जाएगा. इन 12 महीनों के दौरान कई मनहूस पल आए, जब हादसों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. ऐसे ही कुछ हादसों पर नजर दौड़ाते हैं.

प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़

29 जनवरी 2025 : साल 2025 में हादसों की शुरुआत यूपी के प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ से हुई. 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर ये बड़ा हादसा हुआ. संगम तट पर भीड़ बेकाबू हो गई. इस हादसे में 37 से ज्यादा लोगों की मौतें हुईं. इस दौरान 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए. इसमें कुल 37 लोगों की मौत हुई थी. मृतकों में 30 महिलाएं जबकि 7 पुरुष शामिल थे. ये हादसा उस वक्त हुआ जब भीड़ के दबाव वहां बनाए गए बैरिकेड टूट गए और स्नान के लिए इंतजार कर रहे लोग कुचले गए. यूपी की योगी सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने 35 मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों को 25–25 लाख रुपए का मुआवजा दिया था. एक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी. वहीं वाराणसी के एक श्रद्धालु का कोई वारिस न होने से यह राशि नहीं भेजी जा सकी.

MAJOR INCIDENTS YEARENDER 2025
प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ में 37 लोग मारे गए. (ETV Bharat)

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा

15 फरवरी 2025: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी 2025 को मनहूस घड़ी आई, जब प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफार्म नंबर 14 और 15 पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस हादसे की बड़ी वजह ट्रेन लेट होने और प्लेटफार्म बदलने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई. इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई.

MAJOR INCIDENTS YEARENDER 2025
आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला कर 26 निर्दोषों की हत्या की. (ANI)

पहलगाम आतंकी हमले में 26 की मौत

22 अप्रैल 2025: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकियों ने खून की होली खेली. इस गोलीबारी में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली. इस कायराना हरकत में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों पर गोलियों से छलनी कर दिया था. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान स्थिति आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया था. पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी काफी नुकसान पहुंचाया था. इस मामले में एनआईए (NIA) ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट्ट समेत 7 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. गौर करें तो पहलगाम आतंकी हमले की जांच में आतंकी साजिश और हमले की योजना से जुड़े अहम सबूत सामने आए हैं.

गोवा में मंदिर हादसा

3 मई, 2025: गोवा में 3 मई, 2025 को उत्तरी गोवा के बिचोलिम तालुका के शिरगांव गांव में श्री लैराई देवी मंदिर में वार्षिक 'लैराई जात्रा' के दौरान भगदड़ मचने से 7 जानें चली गईं और 100 से अधिक लोग घायल हो गए. बता दें कि इस हादसे की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक महिला ढलान पर मुंह के बल गिर पड़ी. इसके बाद एक के बाद एक कई लोगों के पीछे और आसपास संतुलन बिगड़ गया और वे एक-दूसरे पर गिर पड़े.

आईपीएल जीत का जश्न मातम में बदला

4 जून 2025: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की आईपीएल जीत के जश्न में 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने 11 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों जख्मी हो गए.

मुंबई लोकल ट्रेन हादसे में 4 की मौत

9 जून 2025: मुंबई में 9 जून 2025 को लोकल ट्रेन से गिरकर कई पैसेंजर मारे गए थे. मुंब्रा के पास दो ट्रेनों के बीच भीड़ के कारण ये यात्री नीचे गिर गए. इस हादसे में चार यात्रियों ने दम तोड़ दिया और 13 लोग घायल हुए थे.

MAJOR INCIDENTS YEARENDER 2025
अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में 260 जानें गईं. (ETV Bharat)

अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश

12 जून 2025: गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया. इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई. वहीं प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा था. इससे वहां 19 लोगों ने दम तोड़ दिया. यह भारत के सबसे खतरनाक विमान हादसों में से एक माना गया. एयर इंडिया विमान हादसे की रिपोर्ट को भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने जारी किया. इस रिपोर्ट के अनुसार विमान के दोनों फ़्यूल कंट्रोल स्विच, विमान के टेक ऑफ होते ही कट ऑफ पोजिशन में चले गए थे. इसकी वजह से ये हादसा हुआ.

MAJOR INCIDENTS YEARENDER 2025
हिमाचल के मंडी में प्रकृति का कहर. (ETV Bharat)

हिमाचल के मंडी में बाढ़ से तबाही

28 जून 2025: हिमाचल के मंडी जिले में 28 जून 2025 को भारी बारिश से 21 से अधिक लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हुए थे. इस दौरान लापता हुए 29 लोग लापता हो गए थे. इनमें से अब 28 लोगों के मरने की भी प्रशासन ने पुष्टि कर दी है. इस तरह से सराज के देजी गांव और गोहर के स्यांज में मचे इस तबाही में कुल मिलाकर 49 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं.

MAJOR INCIDENTS YEARENDER 2025
तेलंगाना में फैक्ट्री में धमाका. (ETV Bharat)

तेलंगाना में फैक्ट्री धमाके में 44 से अधिक की मौत

30 जून 2025: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में 30 जून 2025 को सिगाची इंडस्ट्रीज में हुए भीषण विस्फोट में 44 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के समय घटनास्थल से 70 बॉडी पार्ट्स बरामद किए गए थे. इन सब की पहचान डीएनए जांच से हुई थी.

MAJOR INCIDENTS YEARENDER 2025
उत्तराखंड में आपदा. (ETV Bharat)

उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही

1 जून से 5 अगस्त 2025: उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 1 जून से 5 अगस्त 2025 तक एक्सट्रीम वेदर की वजह से 48 लोग मारे गए. इसमें भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से इन 66 दिनों में से 43 दिन एक्सट्रीम वेदर के रहे. ये दौर यहां के लोगों के लिए बहुत बुरा दौर था. सरकारें लोगों के पुनर्वास और उन्हें सुविधाएं मुहैया कराने में लगी रहीं.

MAJOR INCIDENTS YEARENDER 2025
उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही. (स्थानीय निवासी (File))

उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से तबाही

5 अगस्त 2025: उत्तराखंड के उत्तराकाशी के धराली में 5 अगस्त 2025 को बादल फटने के बाद आई भीषण आपदा में काफी जनधन की हानि हुई. इस हादसे में कई लोग मारे और दर्जनों लापता बताए गए. अभी हाल में प्रशासन ने इसको लेकर अपडेट जारी किया है. वहीं एक्सपर्ट ने ऐसी आपदा के लिए क्लाइमेट चेंज और मानवीय भूल को जिम्मेदार ठहराया है.

MAJOR INCIDENTS YEARENDER 2025
तमिल अभिनेता और नेता विजय की रैली में भगदड़. (ETV Bharat)

तमिलनाडु में करूर भगदड़ में 41 मौतें, 100 से अधिक घायल

27 सितंबर 2025: अभिनेता से नेता बने टीवीके पार्टी के विजय की तमिलनाडु के करूर वेलुचामिपुरम में 27 सितंबर 2025 को टीवीके पार्टी की ओर से आयोजित रैली में भगदड़ मच गई थी. इस स्टैंपीड में बच्चों और महिलाओं समेत 41 लोगों की मौत हो गई थी. 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. इस हादसे के बाद विजय की पार्टी TVK ने अपने सभी बड़ी पब्लिक रैलियों पर रोक लगा दी थी. अभी दो दिन पहले ही हादसे के बाद एक्टर विजय ने इरोड में एक रैली की है. इसमें हजारों लोग शामिल हुए. इस रैली को लेकर प्रशासन ने कुछ शर्तें रखी थीं.

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हादसा

1 नवंबर, 2025: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में 1 नवंबर, 2025 को वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी के दिन भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे में 8 महिला और एक बच्चे की मौत हुई थी.

MAJOR INCIDENTS YEARENDER 2025
दिल्ली में लाल किले के पास आतंकी धमाका. (ETV Bharat)

लाल किला के पास धमाके में 15 की मौत

10 नवंबर 2025: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 हुए कार विस्फोट में 15 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए. ये ब्लास्ट एक आतंकी साजिश थी. इस मामले में देश भर में छापे पड़े और कई गिरफ्तारियां हुईं. गौर करें तो इस मामले में NIA ने आमीर राशिद अली को गिरफ्तार किया था. आतंकी आमीर मूल रूप से कश्मीरी है. आमिर पर आरोप है कि उसने उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी. इतना ही नहीं दिल्ली में धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी आमिर राशिद अली की थी. NIA ने इस धमाके को सुसाइड अटैक माना है. जानकारी के अनुसार इस हादसे के शिकार 20 से अधिक घायल आज भी बहरेपन, पैनिक अटैक और गंभीर मनोवैज्ञानिक दर्द से गुजर रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि उन्हें सरकारी काउंसलिंग सहायता नहीं मिल रही है.

MAJOR INCIDENTS YEARENDER 2025
गोवा नाइट क्लब में भीषण आग. (PTI)

गोवा नाइट क्लब में आग से 25 लोगों की मौत

6 दिसंबर 2025: गोवा के नॉर्थ गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में 6 दिसंबर 2025 को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी. 'बिर्च बाय रोमियो लेन' अग्निकांड में कई लोग घायल भी हुए थे. 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में भीषण आग लगने के बाद फरार हुए मालिक गौरव और सौरभ लूथरा अब पुलिस की गिरफ्त में हैं. इन दोनों को थाईलैंड से डिपोर्ट किया गया है. पुलिस ने दोनों पर लापरवाही और गैर-इरादतन हत्या के आरोप में केस दर्ज किया है. नाइट क्लब में आग लगने के बाद ये दोनों भाई थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे, जहां से भारत के अनुरोध पर दोनों भाइयों को निर्वासित कर दिल्ली लाया गया.

