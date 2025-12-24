ऑपरेशन सिंदूर : भारत का दुनिया को साफ संदेश, आतंक की हर घटना का मिलेगा करारा जवाब
पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई को पाकिस्तान शायद कभी नहीं भूल सकेगा. इसलिए, यह साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए जाना जाएगा.
Published : December 24, 2025 at 6:04 AM IST
हैदराबादः साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है. लेकिन, इससे पहले कि हम 2026 में कदम रखें, बीते साल की उन बड़ी घटनाओं पर नजर डाली जाए जिन्होंने देश की दिशा तय की. जब हम साल 2025 की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं, तो 'ऑपरेशन सिंदूर' का ज़िक्र किए बिना यह अधूरी रह जाएगी. आइये, जानते हैं कैसे यह सैन्य कार्रवाई Year Ender मोमेंट बना.
ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमिः
22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था. पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकियों ने हमला किया था. इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गयी थी. इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया. मासूम नागरिकों की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया कि आखिर सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों को कब तक खुली छूट मिलती रहेगी. इस हमले के बाद देशभर में आक्रोश साफ दिखा और सरकार पर कड़ी कार्रवाई का दबाव बढ़ा. यहीं से ऑपरेशन सिंदूर की जमीन तैयार हुई.
'याचना नहीं, अब रण होगा...' का संदेशः
यह ऑपरेशन, भारत का एलान था कि अब आतंकी हमलों के जवाब में एक्शन होगा. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में- 'याचना नहीं, अब रण होगा...' का संदेश भारत ने दुनिया को दिया. यह भारत की सुरक्षा नीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. इस ऑपरेशन ने दशकों पुरानी रक्षात्मक रूख को बदलकर रख दिया और पड़ोसी देश को स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया.
क्या है ऑपरेशन सिंदूरः
ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा 7 मई 2025 को अंजाम दिया गया एक सैन्य अभियान था. इसका उद्देश्य साफ था- भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वालों को सबक सिखाना. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, इस ऑपरेशन में इंटेलिजेंस-आधारित टारगेटिंग की गई. नागरिक ठिकानों को नुकसान न पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखा गया.
पाकिस्तान को कितना नुकसानः
ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान पर सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पड़ा. इस कार्रवाई में कई आतंकी ठिकाने और लॉजिस्टिक नेटवर्क ध्वस्त हुए, जिससे सीमापार आतंकी गतिविधियों को बड़ा झटका लगा. इसके बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सफाई देनी पड़ी. उसकी बयानबाजी में घबराहट साफ दिखी.
सीजफायर तक कैसे पहुंचा घटनाक्रमः
ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर तनाव बढ़ा. भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से भी जवाबी गतिविधियां देखने को मिलीं. हालांकि भारतीय बलों ने पाकिस्तान की हर कोशिश को प्रभावी ढंग से नाकाम कर दिया. फिर, भारत ने भी पाकिस्तान पर हमला किया. भारत की कार्रवाई से घबराकर पाकिस्तान ने कूटनीतिक स्तर पर संवाद किया. अंततः दोनों देशों के बीच 10 मई शनिवार पांच बजे से सीमा पर हो रही फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई.
कर्नल सोफिया पर टिप्पणी ने बढ़ाई बहसः
ऑपरेशन सिंदूर को देशभर में व्यापक समर्थन मिला, लेकिन इसके साथ ही कुछ विवाद भी सामने आए. खास तौर पर ऑपरेशन से जुड़ी ब्रीफिंग और सार्वजनिक चर्चाओं के दौरान कर्नल सोफिया को लेकर की गई एक टिप्पणी ने लंबी बहस को जन्म दे दिया. यह विवाद मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के एक मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के कारण शुरू हुआ था.
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की थी. उन्होंने कथित तौर पर तर्क दिया था कि 'प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए उन्हीं के बहन को भेजा है'. इस टिप्पणी की चौतरफा निंदा हुई.
इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया था. भारी दबाव और आलोचना के बाद विजय शाह ने माफी मांगते हुए स्पष्टीकरण दिया कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और वह कर्नल सोफिया का अपनी बहन से भी ज्यादा सम्मान करते हैं.
क्यों बना Year Ender मोमेंटः
ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया कि भारत अब आतंकी हमलों का सिर्फ कूटनीतिक जवाब नहीं देगा, बल्कि उसकी जड़ पर जाकर जवाब देगा. पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की इस कार्रवाई को पाकिस्तान शायद कभी नहीं भूल सकेगा. इसलिए, यह साल (वर्ष 2025) 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए जाना जाएगा.
