मोदी सरकार ने तकनीक से आसान की जनता की राह, जानें गवर्नेंस में आए बड़े बदलाव
मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2025 का फोकस गवर्नेंस को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर रहा.
Published : December 30, 2025 at 5:08 PM IST
सुरभि गुप्ता.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि उसने 2025 में सरकारी कामकाज को पूरी तरह बदल दिया है. सरकार का दावा है कि अब प्रशासन तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत तेज हो गया है, जिससे आम आदमी का काम फटाफट हो रहा है. जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान बन गई है.
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीते एक दशक के अनुभवों से सीखते हुए, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रशासन को अधिक जवाबदेह व कुशल बनाने के लिए इस साल (2025) को सुशासन सुधारों को समर्पित किया गया है.
मंत्री ने कहा, "साल 2025 को विशेष रूप से शासन सुधारों के लिए समर्पित किया गया था, जिसका स्पष्ट उद्देश्य नागरिकों के लिए 'जीवन जीने में आसानी' और 'कामकाज में सरलता' सुनिश्चित करना था. नागरिक-केंद्रित पहलों के साथ-साथ, हमने सभी मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए एक बेहतर कार्य-अनुकूल माहौल बनाने का भी सचेत प्रयास किया. पिछले दशक के अनुभवों से सीखते हुए, हमने अनावश्यक नियमों को सरल बनाया और वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप अधिक व्यावहारिक और कुशल दृष्टिकोण अपनाया."
मंत्री के अनुसार, इस बदलाव में तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसे सोच में नवाचार का भी उतना ही समर्थन मिला. विभिन्न समुदायों और भौगोलिक क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाकर शासन में व्यापक जन-भागीदारी हासिल की गई है. इसके अलावा, फीडबैक के लिए मल्टी-चैनल प्लेटफॉर्म का उपयोग, पुरस्कार व मान्यता प्रणाली, और निगरानी के लिए तकनीक के इस्तेमाल से सभी संपर्क प्रयासों का स्पष्ट और निष्पक्ष मूल्यांकन करने का एक ठोस जरिया मिल गया है.
भर्ती सुधार और युवाओं का सशक्तिकरण
इस साल के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक सभी मंत्रालयों में खाली पड़े पदों की बड़ी संख्या को कम करना और भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाना था. तेजी से भर्ती करने के प्रयासों के तहत, 2022 से बड़े पैमाने पर भर्ती कार्यक्रमों (रोजगार मेलों) की एक श्रृंखला आयोजित की गई. अब तक कुल 17 ऐसे आयोजन हो चुके हैं, जिनमें लगभग 11 लाख नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं. इनमें से तीन रोजगार मेले 2025 में आयोजित किए गए, ताकि नए कर्मचारियों की भर्ती जल्द से जल्द हो सके और उन्हें एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में सीधे शामिल होने का अवसर मिल सके.
भर्ती एजेंसियों में किए गए संरचनात्मक सुधारों की वजह से नियुक्ति की समय-सीमा को कम करने में मदद मिली है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 'आधार-आधारित वन-टाइम रजिस्ट्रेशन' की शुरुआत की, साथ ही एक ऐसा पोर्टल भी लॉन्च किया जो उन उम्मीदवारों की प्रोफाइल अन्य संस्थाओं के लिए उपलब्ध कराता है जो सिविल सेवा के इंटरव्यू चरण तक पहुंचे थे, लेकिन अंतिम चयन सूची में जगह नहीं बना पाए.
इस पहल से मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं को ऐसी नई प्रतिभाओं को पहचानने का मौका मिला है, जो केवल परीक्षा रैंकिंग तक सीमित नहीं हैं. अब वे उम्मीदवार की क्षमता और उपयुक्तता को अन्य व्यवस्थित संकेतकों के आधार पर देख सकते हैं. इसके अलावा, रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी बनाया गया है. इससे सार्वजनिक क्षेत्र को ऐसे व्यक्तियों से पद भरने में मदद मिली है, जिनके पास कौशल का वह मेल है जो हमेशा केवल परीक्षा के परिणामों से पता नहीं चलता.
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने नौकरी के आवेदनों को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है. परीक्षा देने वालों की पहचान की पुष्टि के लिए आधार और फेशियल रिकॉग्निशन (चेहरा पहचानने वाली तकनीक) का इस्तेमाल शुरू किया गया है. इसके साथ ही, फीडबैक की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है और परिणामों को घोषित करने की समय-सीमा में भी तेजी लाई गई है. इन साझा प्रयासों का परिणाम यह है कि भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला कुल समय, जो पहले 1 से 2 साल हुआ करता था, अब घटकर मात्र 8 से 9 महीने रह गया है.
डॉ. सिंह ने कहा, "इन प्रयासों से पारदर्शिता में सुधार हुआ है, खाली पदों को भरने में मदद मिली है और विभागों की कार्यक्षमता मजबूत हुई है. साथ ही, इसने ऐसे मंच तैयार किए हैं जहाँ व्यक्ति और संस्थान अपनी कौशल और जरूरतों के आधार पर एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं."
जीवनचक्र-आधारित कार्मिक प्रबंधन
सरकार ने 'ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली' (e-HRMS) के जरिए जीवनचक्र-आधारित कार्मिक नीति की दिशा में कदम बढ़ाया है. यह प्लेटफॉर्म अब 290 संगठनों के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को कवर करता है. इसके माध्यम से छुट्टी प्रबंधन, प्रतिपूर्ति (Reimbursements) और आधिकारिक अनुमति जैसी तमाम सेवाएं शुरू से अंत तक डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं.
e-HRMS को 'भविष्य' पेंशन पोर्टल और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे सेवानिवृत्ति लाभ (रिटायरमेंट बेनिफिट्स) और दावों का भुगतान सीधे e-HRMS के माध्यम से संभव हो सका है। e-HRMS मोबाइल ऐप का उन्नत संस्करण 2.0 (Version 2.0) एक बड़ा सुधार है, जिसकी मदद से कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति लाभों और दावों तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पहुंच सकेंगे और उन्हें प्रोसेस कर सकेंगे.
e-HRMS मोबाइल ऐप वर्जन 2.0 द्वारा किए गए सुधारों के अलावा, कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति लाभों (रिटायरमेंट बेनिफिट्स) तक समय पर पहुंच प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहल भी लागू की गई हैं:
- मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने के लिए AI-आधारित भर्ती नियम जनरेटर की शुरुआत।
- मास्टर सर्कुलर के माध्यम से सेवा से संबंधित सभी निर्देशों और दिशा-निर्देशों को एक ही स्थान पर संकलित किया गया
- IAS अधिकारियों के लिए 'ई-सिविल लिस्ट 2025' तैयार की गई, जिसमें उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट ब्राउज़र दोनों के लिए एक सरल लिंक-आधारित इंटरफेस दिया गया है
- iGOT-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर अब 1.45 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी जुड़ चुके हैं, और इस पर 23 भाषाओं में 4,100 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं
- 'AI सारथी' (एक स्मार्ट कोर्स खोज सहायक), 'AI ट्यूटर' (कोर्स के भीतर बातचीत के जरिए व्यक्तिगत रूप से सिखाने वाला टूल) और मंत्रालयों व राज्यों के लिए 'AI-सक्षम क्षमता निर्माण नियोजन उपकरण' (capacity building planning tools) शामिल हैं
शिकायत निवारण और त्वरित न्याय
शिकायत निवारण और विवादों के निपटारे की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए. 'मिशन कर्मयोगी' के तहत सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण (capacity building) का मुख्य उद्देश्य शासन सुधारों से जुड़ा रहा है, जिसके तहत प्रशिक्षण के मॉडल को 'नियम-आधारित' (rules-based) से बदलकर 'भूमिका-आधारित' (role-based) कर दिया गया है.
सितंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने पहले के 9 लाख मामलों में से लगभग 93% का निपटारा कर दिया है. इसके लिए डिजिटलीकरण, ई-फाइलिंग और उन्नत सूचना प्रणालियों का उपयोग किया गया, जिससे केस तक पहुंच आसान हुई, प्रोसेसिंग का समय कम हुआ और सभी मामलों में जवाबदेही बढ़ी.
पिछले बारह महीनों के दौरान CPGRAMS पोर्टल पर 20 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज और निस्तारित की गईं, और इसी अवधि के अंत तक इस पोर्टल से जुड़ने वाले कुल उपयोगकर्ताओं की संख्या सफलतापूर्वक 30 लाख के पार पहुंच गई है.
केंद्रीय मंत्रालयों में शिकायतों के निपटारे का औसत समय घटकर 15 दिन रह गया है. इसमें नए 'रीव्यू मॉड्यूल्स' ने मदद की है, जिनकी सहायता से वरिष्ठ अधिकारी वास्तविक समय में शिकायतों की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं.
सेवोत्तम योजना (Sevottam Scheme) को 2015 में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया था, ताकि भारत सरकार द्वारा पारित "सेवा का अधिकार" (Right to Service) कानून की सिफारिशों को लागू किया जा सके.
पिछले तीन वर्षों (2017-2019) के दौरान, सेवोत्तम योजना के माध्यम से सेवाओं के लिए 1.5 करोड़ से अधिक अनुरोध प्राप्त हुए. इनमें से लगभग 1.28 करोड़ शिकायतों का समाधान किया गया, जो सभी प्रकार की शिकायतों के कुल निपटारे का लगभग 60 प्रतिशत है. फरवरी 2017 से अप्रैल 2019 की पहली अवधि के दौरान हर महीने औसतन 10 लाख सेवा अनुरोध प्राप्त हुए थे.
सभी स्तरों पर शासन सुधार
केंद्र सरकार द्वारा 2020 में शुरू किए गए 'सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज II' (CCS II) कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी प्रक्रियाओं को लागू करना है, जो नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बदल दें. इस कार्यक्रम को एक ऐसे मॉडल के रूप में तैयार किया गया है, जिसका अनुसरण सभी मंत्रालयों और विभागों को करना है.
CCS II कार्यक्रम में कई ऐसे घटक शामिल हैं जो बेहतर शासन और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं. इसके लिए नागरिकों की भागीदारी और जुड़ाव को बढ़ाने जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.
ई-गवर्नेंस को बढ़ावा
भारत ने वैश्विक सरकारी सुधार प्रयासों में अपनी भागीदारी बढ़ा दी है, जिसका प्रमाण फरवरी 2025 में 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज' (IIAS) सम्मेलन की मेजबानी करना है. इस सम्मेलन में 58 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो उस समय इस संगठन के लिए एक रिकॉर्ड उपस्थिति थी. इसी दौरान भारत को संस्थान का अध्यक्ष भी चुना गया, जिसने शासन नवाचार (governing innovation) में एक नेता के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि की.
घरेलू स्तर पर, 'ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' और 'राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन' ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ई-गवर्नेंस की गुणवत्ता में सुधार को प्रोत्साहित किया है. ई-सेवाओं की कुल संख्या अब बढ़कर लगभग 24,000 हो गई है. 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी अनिवार्य सेवाओं के 100% संतृप्तीकरण (saturation) के अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है.
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और पेंशन सुधार
नवंबर 2025 में चलाए गए "डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0" में लाभार्थियों द्वारा रिकॉर्ड संख्या में (1.68 करोड़) डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा किए गए. इनमें से 1 करोड़ से अधिक प्रमाणपत्र फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक की मदद से जमा किए गए थे. जमा किए गए कुल प्रमाणपत्रों में से तीन-चौथाई 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के थे.
'भविष्य' पोर्टल वर्तमान में 99 मंत्रालयों और भारत के 90% से अधिक पेंशनभोगियों से जुड़ा हुआ है. इसने पेंशन के लिए आवेदन करने से लेकर पेंशन भुगतान प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है. 'पेंशन अदालत' और CPENGRAMS ने मिलकर पेंशन से संबंधित हजारों शिकायतों का समाधान किया, जिससे शिकायतों को सुलझाने के औसत समय में काफी कमी आई है.
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का तरीका
ऑनलाइन तरीका: पेंशनभोगी 'जीवन प्रमाण' की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या UMANG ऐप का उपयोग करके अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके लिए आधार नंबर, पीपीओ (PPO) नंबर, बैंक विवरण और पेंशन का प्रकार दर्ज करने के बाद, फिंगरप्रिंट या आइरिस (आंखों की पुतली) स्कैन के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन (Verification) करना होता है. एक बार सत्यापित होने के बाद, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपने आप बन जाता है और संबंधित पेंशन विभाग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दिया जाता है. इससे कहीं भी फिजिकल तौर पर जाने की जरूरत खत्म हो जाती है.
ऑफलाइन तरीका: जो लोग ऑफलाइन विकल्प पसंद करते हैं, वे अपने आधार और पीपीओ विवरण के साथ अपनी बैंक शाखा, डाकघर या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं, वहां अधिकारी बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा कर पेंशनभोगी की ओर से जीवन प्रमाण जमा कर देते हैं. इसके अलावा, कई बैंक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए 'डोरस्टेप बैंकिंग' की सुविधा भी प्रदान करते हैं.
