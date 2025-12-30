ETV Bharat / bharat

मोदी सरकार ने तकनीक से आसान की जनता की राह, जानें गवर्नेंस में आए बड़े बदलाव

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह. ( ETV Bharat )

सुरभि गुप्ता. नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि उसने 2025 में सरकारी कामकाज को पूरी तरह बदल दिया है. सरकार का दावा है कि अब प्रशासन तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत तेज हो गया है, जिससे आम आदमी का काम फटाफट हो रहा है. जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान बन गई है. केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीते एक दशक के अनुभवों से सीखते हुए, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रशासन को अधिक जवाबदेह व कुशल बनाने के लिए इस साल (2025) को सुशासन सुधारों को समर्पित किया गया है. मंत्री ने कहा, "साल 2025 को विशेष रूप से शासन सुधारों के लिए समर्पित किया गया था, जिसका स्पष्ट उद्देश्य नागरिकों के लिए 'जीवन जीने में आसानी' और 'कामकाज में सरलता' सुनिश्चित करना था. नागरिक-केंद्रित पहलों के साथ-साथ, हमने सभी मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए एक बेहतर कार्य-अनुकूल माहौल बनाने का भी सचेत प्रयास किया. पिछले दशक के अनुभवों से सीखते हुए, हमने अनावश्यक नियमों को सरल बनाया और वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप अधिक व्यावहारिक और कुशल दृष्टिकोण अपनाया." मंत्री के अनुसार, इस बदलाव में तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसे सोच में नवाचार का भी उतना ही समर्थन मिला. विभिन्न समुदायों और भौगोलिक क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाकर शासन में व्यापक जन-भागीदारी हासिल की गई है. इसके अलावा, फीडबैक के लिए मल्टी-चैनल प्लेटफॉर्म का उपयोग, पुरस्कार व मान्यता प्रणाली, और निगरानी के लिए तकनीक के इस्तेमाल से सभी संपर्क प्रयासों का स्पष्ट और निष्पक्ष मूल्यांकन करने का एक ठोस जरिया मिल गया है. प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते मंत्री और अन्य. (ETV Bharat) भर्ती सुधार और युवाओं का सशक्तिकरण इस साल के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक सभी मंत्रालयों में खाली पड़े पदों की बड़ी संख्या को कम करना और भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाना था. तेजी से भर्ती करने के प्रयासों के तहत, 2022 से बड़े पैमाने पर भर्ती कार्यक्रमों (रोजगार मेलों) की एक श्रृंखला आयोजित की गई. अब तक कुल 17 ऐसे आयोजन हो चुके हैं, जिनमें लगभग 11 लाख नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं. इनमें से तीन रोजगार मेले 2025 में आयोजित किए गए, ताकि नए कर्मचारियों की भर्ती जल्द से जल्द हो सके और उन्हें एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में सीधे शामिल होने का अवसर मिल सके. भर्ती एजेंसियों में किए गए संरचनात्मक सुधारों की वजह से नियुक्ति की समय-सीमा को कम करने में मदद मिली है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 'आधार-आधारित वन-टाइम रजिस्ट्रेशन' की शुरुआत की, साथ ही एक ऐसा पोर्टल भी लॉन्च किया जो उन उम्मीदवारों की प्रोफाइल अन्य संस्थाओं के लिए उपलब्ध कराता है जो सिविल सेवा के इंटरव्यू चरण तक पहुंचे थे, लेकिन अंतिम चयन सूची में जगह नहीं बना पाए. इस पहल से मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं को ऐसी नई प्रतिभाओं को पहचानने का मौका मिला है, जो केवल परीक्षा रैंकिंग तक सीमित नहीं हैं. अब वे उम्मीदवार की क्षमता और उपयुक्तता को अन्य व्यवस्थित संकेतकों के आधार पर देख सकते हैं. इसके अलावा, रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी बनाया गया है. इससे सार्वजनिक क्षेत्र को ऐसे व्यक्तियों से पद भरने में मदद मिली है, जिनके पास कौशल का वह मेल है जो हमेशा केवल परीक्षा के परिणामों से पता नहीं चलता. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने नौकरी के आवेदनों को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है. परीक्षा देने वालों की पहचान की पुष्टि के लिए आधार और फेशियल रिकॉग्निशन (चेहरा पहचानने वाली तकनीक) का इस्तेमाल शुरू किया गया है. इसके साथ ही, फीडबैक की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है और परिणामों को घोषित करने की समय-सीमा में भी तेजी लाई गई है. इन साझा प्रयासों का परिणाम यह है कि भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला कुल समय, जो पहले 1 से 2 साल हुआ करता था, अब घटकर मात्र 8 से 9 महीने रह गया है. डॉ. सिंह ने कहा, "इन प्रयासों से पारदर्शिता में सुधार हुआ है, खाली पदों को भरने में मदद मिली है और विभागों की कार्यक्षमता मजबूत हुई है. साथ ही, इसने ऐसे मंच तैयार किए हैं जहाँ व्यक्ति और संस्थान अपनी कौशल और जरूरतों के आधार पर एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं." डिजिटल इंडिया की जानकारी दी गयी. (ETV Bharat) जीवनचक्र-आधारित कार्मिक प्रबंधन सरकार ने 'ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली' (e-HRMS) के जरिए जीवनचक्र-आधारित कार्मिक नीति की दिशा में कदम बढ़ाया है. यह प्लेटफॉर्म अब 290 संगठनों के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को कवर करता है. इसके माध्यम से छुट्टी प्रबंधन, प्रतिपूर्ति (Reimbursements) और आधिकारिक अनुमति जैसी तमाम सेवाएं शुरू से अंत तक डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं. e-HRMS को 'भविष्य' पेंशन पोर्टल और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे सेवानिवृत्ति लाभ (रिटायरमेंट बेनिफिट्स) और दावों का भुगतान सीधे e-HRMS के माध्यम से संभव हो सका है। e-HRMS मोबाइल ऐप का उन्नत संस्करण 2.0 (Version 2.0) एक बड़ा सुधार है, जिसकी मदद से कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति लाभों और दावों तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पहुंच सकेंगे और उन्हें प्रोसेस कर सकेंगे. e-HRMS मोबाइल ऐप वर्जन 2.0 द्वारा किए गए सुधारों के अलावा, कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति लाभों (रिटायरमेंट बेनिफिट्स) तक समय पर पहुंच प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहल भी लागू की गई हैं: