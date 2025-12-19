ETV Bharat / bharat

yearender 2025: भारतीय एविएशन के लिए उथल-पुथल भरा साल

नई दिल्ली: साल 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन तेजी से बढ़ रही एविएशन इंडस्ट्री के लिए यह साल कुछ खास नहीं रहा. इस साल एविएशन सेक्टर में जो ऑपरेशनल अव्यवस्था देखने के मिली वह पहले कभी नहीं हुई, किराए आसमान छू रहे हैं और रेगुलेटर के दखल के साथ ऑपरेशन पर रोक लगी है.

जून में एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे में 260 लोगों की मौत से लेकर दिसंबर में इंडिगो के क्रैश होने तक, जिसमें हज़ारों लोग फंस गए और 5,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स रुक गईं, इस साल इस सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रू मैनेजमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड और मोनोपॉली की कड़ी जांच हुई. इन घटनाओं ने एक ऐसे सेक्टर में तैयारियों को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं, जो रिकॉर्ड पैसेंजर संख्या और बड़े पैमाने पर विस्तार के बावजूद हर साल 118 मिलियन से अधिक घरेलू पैसेंजर्स को ले जाता है.

एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश

12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 - अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक जा रही बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर - टेकऑफ के सिर्फ़ 32 सेकंड बाद दोपहर 1 बजकर 39 मिनट पर क्रैश हो गई.

230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर (कुल 242 लोग) को ले जा रहा एयरक्राफ्ट, लिफ़्टऑफ़ के तुरंत बाद थ्रस्ट खो बैठा, मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जा गिरा. इसके बाद विमान में आग लग गई और हादसे में कुल 260 मौतें हुईं. हादसे में सिर्फ एक पैसेंजर ही बच सका.

हादसे के बाद चलती रहीं थ्योरियां

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने जांच के दौरान हादसे को लेकर चल रहीं, पायलट की गलती, मैकेनिकल खराबी, या इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी? रिपोर्ट में मौसम, पक्षी का टकराना, वजन/बैलेंस की दिक्कत, फ्यूल में मिलावट, या इंजन में प्री-स्विच फेलियर जैसी थ्योरीज को खारिज कर दिया.

छह महीने बाद दिसंबर में AAIB के अधिकारियों ने ब्लैक बॉक्स को एनालाइज करने के लिए वाशिंगटन में NTSB और बोइंग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. जांच जारी है और फाइनल रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है.

इस बीच एयर इंडिया ने उड़ान संख्या AI171/AI172 को रिटायर कर दिया. अस्थायी रूप से वाइडबॉडी संचालन को कम कर दिया और अंतरराष्ट्रीय यातायात को शिफ्ट करने के लिए जांच का सामना किया, जिससे इंडिगो को जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में एयर इंडिया समूह (एयर इंडिया + एयर इंडिया एक्सप्रेस) से आगे निकलने की अनुमति मिल गई.

इंडिगो ऑपरेशनल संकट

अगर जून में दुखद घटना हुई, तो दिसंबर में अफरा-तफरी मच गई. इंडिगो, जिसका घरेलू मार्केट शेयर 63 प्रतिशत है और सीट कैपेसिटी 53.4 फीसदी ​​है. उसने छुट्टियों/शादी के पीक सीजन में 5,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दीं, जिससे हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंस गए.

यह दिक्कत दो दिसंबर से शुरू हुईं और हर नए दिन के साथ बढ़ती गईं. 3 दिसंबर को 150+ कैंसिलेशन हुईं, 4 दिसंबर को 1,200 से ज़्यादा, और 5 दिसंबर को यह संख्या 1,600 से अधिक पहुंच गईं. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट स्टेशनों पर लोग लाइन में इंतजार कर रहे थे, सामान पीछे छूट गया था, और इवेंट छूट गए थे. वहीं, दिसंबर की शुरुआत में ATF की बिक्री 4 पर्सेंट कम हो गई थी.

मुख्य रूप से पायलट की थकान से जुड़े फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को जुलाई/नवंबर से जनवरी 2024 के नोटिफिकेशन के हिसाब से बदला गया. ज़्यादा रोक वाली रेस्ट/नाइट लिमिट की वजह से अधिक डिमांड और कोहरे के समय रोस्टर में कमी आ गई.

इंडिगो ने शुक्रवार (अफरा-तफरी के बाद शुरू) 706 फ्लाइट्स चलाईं, शनिवार को 1,565, रविवार को लगभग 1,650 (2,300 शेड्यूल में से 650 कैंसल)। 137/138 डेस्टिनेशन एक्टिव हैं.

DGCA ने सख्ती से दखल दिया

छह दिसंबर को कारण बताओ नोटिस, गुरुग्राम हेडक्वार्टर में टीमें, 9 दिसंबर को विंटर शेड्यूल में 10 प्रतिशत की कटौती (हफ्ते में 15,014 फ्लाइट्स कम हुईं), 12 दिसंबर को चार इंस्पेक्टरों को नौकरी से निकाला, रोजाना 400-500 फ्लाइट्स में कटौती का आदेश दिया (1800-1900 फ्लाइट्स तक, जिससे 90 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी पर रोजाना लगभग 81,000 पैसेंजर्स पर असर पड़ा).

10 दिसंबर को इंडिगो ने 15 दिसंबर तक कैंसलेशन/रीशेड्यूलिंग फीस माफ कर दी. चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता के जरिए माफी मांगी. उन्होंने नियमों को दरकिनार करने के दावों को खारिज किया, शेड्यूल में बदलाव, टेक, मौसम, FDTL को दोषी ठहराया.पायलट फेडरेशन ने हायरिंग फ्रीज, नॉन-पोचिंग डील्स, पे फ्रीज की आलोचना की. एक्सपर्ट कैप्टन अमित सिंह ने इसे जानबूझकर की गई लापरवाही कहा, सर्दियों के शेड्यूल महीनों पहले से प्लान किए गए थे.

फाइनेंशियल झटका

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही का नेट लॉस 161 प्रतिशत बढ़कर 2,582 करोड़ रुपये हो गया (रेवेन्यू 9.3 प्रतिशत बढ़कर 18,555 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन फॉरेक्स कॉस्ट दस गुना बढ़कर 2,892 करोड़ रुपये हो गई).

ज्यादा हवाई किराया और सरकारी दखल

जैसे-जैसे कैंसलेशन बढ़े, वैसे-वैसे हवाई किराए में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिससे नागरिक उड्डयन मंत्रालय को खास शक्तियों का इस्तेमाल करके दूरी के आधार पर किराए की लिमिट लगानी पड़ी.