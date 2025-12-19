yearender 2025: भारतीय एविएशन के लिए उथल-पुथल भरा साल
भारत का एविएशन सेक्टर 2026 में सभी एयरलाइंस के फ्लीट अपग्रेड और विस्तार के बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ेगा.
Published : December 19, 2025 at 7:00 AM IST
नई दिल्ली: साल 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन तेजी से बढ़ रही एविएशन इंडस्ट्री के लिए यह साल कुछ खास नहीं रहा. इस साल एविएशन सेक्टर में जो ऑपरेशनल अव्यवस्था देखने के मिली वह पहले कभी नहीं हुई, किराए आसमान छू रहे हैं और रेगुलेटर के दखल के साथ ऑपरेशन पर रोक लगी है.
जून में एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे में 260 लोगों की मौत से लेकर दिसंबर में इंडिगो के क्रैश होने तक, जिसमें हज़ारों लोग फंस गए और 5,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स रुक गईं, इस साल इस सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रू मैनेजमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड और मोनोपॉली की कड़ी जांच हुई. इन घटनाओं ने एक ऐसे सेक्टर में तैयारियों को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं, जो रिकॉर्ड पैसेंजर संख्या और बड़े पैमाने पर विस्तार के बावजूद हर साल 118 मिलियन से अधिक घरेलू पैसेंजर्स को ले जाता है.
एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश
12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 - अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक जा रही बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर - टेकऑफ के सिर्फ़ 32 सेकंड बाद दोपहर 1 बजकर 39 मिनट पर क्रैश हो गई.
230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर (कुल 242 लोग) को ले जा रहा एयरक्राफ्ट, लिफ़्टऑफ़ के तुरंत बाद थ्रस्ट खो बैठा, मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जा गिरा. इसके बाद विमान में आग लग गई और हादसे में कुल 260 मौतें हुईं. हादसे में सिर्फ एक पैसेंजर ही बच सका.
हादसे के बाद चलती रहीं थ्योरियां
विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने जांच के दौरान हादसे को लेकर चल रहीं, पायलट की गलती, मैकेनिकल खराबी, या इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी? रिपोर्ट में मौसम, पक्षी का टकराना, वजन/बैलेंस की दिक्कत, फ्यूल में मिलावट, या इंजन में प्री-स्विच फेलियर जैसी थ्योरीज को खारिज कर दिया.
छह महीने बाद दिसंबर में AAIB के अधिकारियों ने ब्लैक बॉक्स को एनालाइज करने के लिए वाशिंगटन में NTSB और बोइंग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. जांच जारी है और फाइनल रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है.
इस बीच एयर इंडिया ने उड़ान संख्या AI171/AI172 को रिटायर कर दिया. अस्थायी रूप से वाइडबॉडी संचालन को कम कर दिया और अंतरराष्ट्रीय यातायात को शिफ्ट करने के लिए जांच का सामना किया, जिससे इंडिगो को जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में एयर इंडिया समूह (एयर इंडिया + एयर इंडिया एक्सप्रेस) से आगे निकलने की अनुमति मिल गई.
इंडिगो ऑपरेशनल संकट
अगर जून में दुखद घटना हुई, तो दिसंबर में अफरा-तफरी मच गई. इंडिगो, जिसका घरेलू मार्केट शेयर 63 प्रतिशत है और सीट कैपेसिटी 53.4 फीसदी है. उसने छुट्टियों/शादी के पीक सीजन में 5,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दीं, जिससे हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंस गए.
यह दिक्कत दो दिसंबर से शुरू हुईं और हर नए दिन के साथ बढ़ती गईं. 3 दिसंबर को 150+ कैंसिलेशन हुईं, 4 दिसंबर को 1,200 से ज़्यादा, और 5 दिसंबर को यह संख्या 1,600 से अधिक पहुंच गईं. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट स्टेशनों पर लोग लाइन में इंतजार कर रहे थे, सामान पीछे छूट गया था, और इवेंट छूट गए थे. वहीं, दिसंबर की शुरुआत में ATF की बिक्री 4 पर्सेंट कम हो गई थी.
मुख्य रूप से पायलट की थकान से जुड़े फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को जुलाई/नवंबर से जनवरी 2024 के नोटिफिकेशन के हिसाब से बदला गया. ज़्यादा रोक वाली रेस्ट/नाइट लिमिट की वजह से अधिक डिमांड और कोहरे के समय रोस्टर में कमी आ गई.
DGCA ने तेजी से दखल दिया
DGCA ने इंडिगो को छह दिसंबर को कारण बताओ नोटिस और नौ दिसंबर को विंटर शेड्यूल में 10 प्रतिशत की कटौती (15,014 हफ़्ते की उड़ानें कम). इसके बाद 12 दिसंबर को चार इंस्पेक्टरों को नौकरी से निकाला गया और रोजाना 400-500 उड़ानें कम करने का आदेश दिया गया, जिससे 90 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी पर रोजाना 81,000 यात्रियों पर असर पड़ा. सर्दियों के कोहरे, टेक दिक्कतों और भीड़ से हालात और बिगड़ गए.
इंडिगो ने शुक्रवार (अफरा-तफरी के बाद शुरू) 706 फ्लाइट्स चलाईं, शनिवार को 1,565, रविवार को लगभग 1,650 (2,300 शेड्यूल में से 650 कैंसल)। 137/138 डेस्टिनेशन एक्टिव हैं.
छह दिसंबर को कारण बताओ नोटिस, गुरुग्राम हेडक्वार्टर में टीमें, 9 दिसंबर को विंटर शेड्यूल में 10 प्रतिशत की कटौती (हफ्ते में 15,014 फ्लाइट्स कम हुईं), 12 दिसंबर को चार इंस्पेक्टरों को नौकरी से निकाला, रोजाना 400-500 फ्लाइट्स में कटौती का आदेश दिया (1800-1900 फ्लाइट्स तक, जिससे 90 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी पर रोजाना लगभग 81,000 पैसेंजर्स पर असर पड़ा).
10 दिसंबर को इंडिगो ने 15 दिसंबर तक कैंसलेशन/रीशेड्यूलिंग फीस माफ कर दी. चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता के जरिए माफी मांगी. उन्होंने नियमों को दरकिनार करने के दावों को खारिज किया, शेड्यूल में बदलाव, टेक, मौसम, FDTL को दोषी ठहराया.पायलट फेडरेशन ने हायरिंग फ्रीज, नॉन-पोचिंग डील्स, पे फ्रीज की आलोचना की. एक्सपर्ट कैप्टन अमित सिंह ने इसे जानबूझकर की गई लापरवाही कहा, सर्दियों के शेड्यूल महीनों पहले से प्लान किए गए थे.
फाइनेंशियल झटका
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही का नेट लॉस 161 प्रतिशत बढ़कर 2,582 करोड़ रुपये हो गया (रेवेन्यू 9.3 प्रतिशत बढ़कर 18,555 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन फॉरेक्स कॉस्ट दस गुना बढ़कर 2,892 करोड़ रुपये हो गई).
ज्यादा हवाई किराया और सरकारी दखल
जैसे-जैसे कैंसलेशन बढ़े, वैसे-वैसे हवाई किराए में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिससे नागरिक उड्डयन मंत्रालय को खास शक्तियों का इस्तेमाल करके दूरी के आधार पर किराए की लिमिट लगानी पड़ी.
500 किमी तक: 7,500 रुपये
500–1,000 किमी तक: 12,000 रुपये
1,000–1,500 किमी तक: 15,000 रुपये
1,500 किमी से ज़्यादा: 18,000 रुपये
ये लिमिट सभी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर लागू हुई और इसमें बिजनेस क्लास और RCS-UDAN फ्लाइट्स शामिल नहीं थे. मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस को कैंसल फ्लाइट्स के लिए रीशेड्यूलिंग फीस न लेने का भी ऑर्डर दिया, सात दिसंबर तक रिफंड देना जरूरी कर दिया, और इंडिगो को 48 घंटे के अंदर गुम हुए सामान की डिलीवरी करने का निर्देश दिया.
जनवरी और नवंबर 2025 के बीच एयरसेवा को 16,591 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 16,309 का सॉल्यूशन किया गया, जो शिकायत सुलझाने के तरीकों पर पैसेंजर की बढ़ती निर्भरता को दिखाता है.
विंटर शेड्यूल 2025: दबाव के बीच ग्रोथ
विंटर शेड्यूल 2025 (WS25), जो 26 अक्टूबर, 2025 से 28 मार्च, 2026 तक चलेगा, भारत के घरेलू एविएशन नेटवर्क में लगातार ग्रोथ दिखाता है, जिसमें हर हफ़्ते 26,495 उड़ानें होंगी, जो पिछले समर शेड्यूल 2025 से 3.46 फीसदी ज्यादा है.
जो नए रीजनल कनेक्टिविटी नोड जोड़े गए हैं उनमें अमरावती, हिसार, पूर्णिया और रूपसी शामिल हैं, जबकि अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, भावनगर, लुधियाना, पाकयोंग और श्रावस्ती जैसे छोटे एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोक दिए गए थे.
सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापु राममोहन नायडू ने इंडिगो की क्रू रोस्टर, फ़्लाइट शेड्यूल के अंदरूनी मिसमैनेजमेंट और कम्युनिकेशन की कमी के लिए कड़ी आलोचना की और बताया कि कैसे एयरलाइन की कैपेसिटी ओवररीच ने सर्दियों की पीक डिमांड के दौरान देश भर में रुकावटों को बढ़ा दिया.
भारत एविएशन सेक्टर को 2026 में उम्मीदें
भारत का एविएशन सेक्टर एक अहम दौर में जा रहा है, 2026 एक ऐसा साल होगा जब लंबे समय से प्लान किए गए बदलाव यात्रियों को साफ तौर पर दिखाई देंगे, सभी तरह की एयरलाइंस, फुल-सर्विस, कम लागत वाली और नई कंपनियां, अपने फ्लीट बढ़ा रही हैं, केबिन अपग्रेड कर रही हैं और इंटरनेशनल लक्ष्यों को आगे बढ़ा रही हैं.
एयर इंडिया इस बदलाव में सेंटर में बनी हुई है. 2022 में अपने प्राइवेटाइजेशन के बाद से, एयरलाइन ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर में से एक दिया है, जिसमें 570 एयरक्राफ्ट का पक्का ऑर्डर है. पिछले तीन सालों में ज़्यादातर समय नींव को फिर से बनाने, IT सिस्टम को मॉडर्न बनाने, स्टाफ को ट्रेनिंग देने और ऑपरेशनल प्रोसेस को ठीक करने में लगा.2026 तक, ये कोशिशें असल बदलावों में बदल जाएंगी.
कैरियर ने अक्टूबर 2025 में नैरो-बॉडी केबिन रेट्रोफिट पूरे कर लिए और इनमें से 82 प्रतिशत एयरक्राफ्ट में पहले से ही अपग्रेडेड इंटीरियर हैं. 2026 के आखिर तक लगभग 96 फीसदी घरेलू उड़ानें नए या रिफर्बिश्ड एयरक्राफ्ट से ऑपरेट होने की उम्मीद है.
इस बीच इंडिगो भारतीय एविएशन में अपना विस्तार जारी रखे हुए है. एयरलाइन 400 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट चलाती है और उसके पास लगभग 900 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर बुक है, जिसमें A320neo, A321neo, A321XLR और अब A350-900 वाइडबॉडी शामिल हैं. अक्टूबर में इंडिगो ने 30 खरीद अधिकारों को पक्के A350-900 ऑर्डर में बदल दिया, जिससे उसके वाइडबॉडी एयरक्राफ्ट की संख्या 60 हो गई. रोज़ाना लगभग 2,200 फ़्लाइट्स, 2025 में 118 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों को ले जाने और मैनचेस्टर और एम्स्टर्डम जैसे शहरों के लिए नए लंबी दूरी के रूट के साथ, इंडिगो खुद को एक ग्लोबल कम लागत वाली नेटवर्क कैरियर के तौर पर स्थापित कर रहा है.
आकासा एयर भी लंबे समय तक ग्रोथ की योजना बना रही है, जिसने 226 बोइंग 737 MAX एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से 31 पहले ही डिलीवर हो चुके हैं. बाकी 2032 तक आने की उम्मीद है, जिससे इस नई एयरलाइन को लगातार कैपेसिटी बढ़ाने का मौका मिलेगा.
फिर भी ग्लोबल रुकावटों की वजह से ग्रोथ रुकी हुई है. IATA का अनुमान है कि दुनिया भर में कम से कम 5,300 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में कमी है और ऑर्डर बैकलॉग 17,000 से ज़्यादा है, जो एक्टिव ग्लोबल फ्लीट का लगभग 60 प्रतिशत है और लगभग 12 साल के प्रोडक्शन के बराबर है. फ्लीट की औसत उम्र बढ़कर 15.1 साल हो गई है, और कमी के बावजूद 5,000 से अधिक एयरक्राफ्ट स्टोरेज में हैं.
