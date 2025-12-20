ETV Bharat / bharat

दिल्लीवालों के लिए 2026...साल नया, पर हाल पुराना! 2025 भी देकर जा रहा यही सवाल, कूड़े के पहाड़ से कब मिलेगी मुक्ति

राजनीतिक इच्छाशक्ति और क्रियान्वयन की चुनौतियां दिल्ली में बीजेपी की सरकार और एमसीडी में भी बीजेपी है. हालांकि 2024 में दिल्ली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का शासन था, जिसने दिसंबर 2022 के एमसीडी विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में कूड़ों के पहाड़ को खत्म करने का वादा किया था. इसके बावजूद, कूड़े की समस्या को लेकर केंद्र (जिसके अधीन उपराज्यपाल और डीडीए काम करते हैं) और एमसीडी के बीच समन्वय और श्रेय की राजनीति हमेशा सुर्खियों में रही है. कूड़े के पहाड़ों को हटाने की योजना की निगरानी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा लगातार की जा रही है. वहीं, एमसीडी, अब बीजेपी के नियंत्रण में, सीधे ज़मीनी काम के लिए जिम्मेदार है. बीजेपी ने एमसीडी में रहते हुए कचरा हटाने के काम में तेज़ी लाने का दावा किया था, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई.

कूड़े के पहाड़ हटाने की नई डेडलाइन और दावे वर्ष 2025 में, कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए समय-सीमा (डेडलाइन) में कई बार बदलाव देखने को मिला, जो इस परियोजना की जटिलता और धीमी गति को दर्शाता है. पिछले वर्षों में, इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए मई 2024 और दिसंबर 2025 जैसे लक्ष्य रखे गए थे. गाजीपुर के लिए यह लक्ष्य 2026 तक बढ़ाया गया. अब एमसीडी और विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे और सार्वजनिक घोषणाओं में दिसंबर 2028 तक तीनों लैंडफिल साइट्स (गाजीपुर, भलस्वा और ओखला) को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. वहीं बीते दिनों दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 1 जनवरी 2028 तक इन पहाड़ों को साफ करने की घोषणा की है.

2025 का साल भी इस समस्या के ठोस और समयबद्ध समाधान के लिए संघर्ष भरा रहा, जबकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और केंद्र राज्य सरकारों ने इस काम को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा. इस बाबत सवाल पूछे जाने पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक लाइन में कहा कि "पहले 20 हजार मैट्रिक टन प्रतिदिन कूड़े का निष्पादन होता था पहले उसे बढ़ाकर 35 हजार मैट्रिक टन कर दिया गया है. अब बायोमिनिंग के जरिए खत्म अब होगा." आइए जानते हैं दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों की स्थिति, उन्हें हटाने की मौजूदा योजनाओं, राजनीतिक दावों और जमीनी हकीकत का विस्तृत विश्लेषण.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली, जिसे 'दिल वालों की दिल्ली' कहा जाता है, वह पिछले कई सालों से तीन विशालकाय कूड़े के पहाड़ों गाजीपुर, भलस्वा और ओखला के बोझ तले दबी हुई है. दिल्ली के तीन मुहाने पर खड़ी यह पहाड़ न केवल एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा हैं, बल्कि शहर के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए भी एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं.

कूड़े का पहाड़ बना था चुनावी मुद्दा

एमसीडी के मामलों के जानकार जगदीश ममगांई कहते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने कूड़े के पहाड़ों को चुनावी मुद्दा बनाया है, लेकिन राजनीतिक खींचतान के कारण क्रियान्वयन में स्थिरता नहीं आ पाती है. उन्होंने बताया कि एमसीडी की मुख्य रणनीति पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से हटाना है, जिसे बायो-माइनिंग और बायो-रिमेडिएशन कहा जाता है. इसमें बड़े-बड़े कूड़े के ढेर को ट्रॉमेल मशीनों से छांटा जाता है. इससे मिट्टी, ईंधन (Refuse Derived Fuel RDF) और प्लास्टिक जैसे रिसायकल योग्य पदार्थ अलग किए जाते हैं.

इधर, दिल्ली के सत्ता में 27 साल बाद वापसी करने वाली बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हों या पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा लगातार दावे कर रहे हैं कि इस साल काम की गति बढ़ी है, और ओखला में ऊंचाई 60 मीटर से घटकर 20 मीटर रह गई है. तीनों साइटों से अब तक लाखों मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण किया जा चुका है. नए कूड़े के लिए (और छांटे गए RDF के लिए) तहखंड में एक नया प्लांट शुरू किया गया है, जिसकी क्षमता रोज़ाना 2,000 मीट्रिक टन है, जो बिजली पैदा करता है. यह एक सकारात्मक कदम है. एमसीडी ने काम को गति देने के लिए नई एजेंसियों को भी शामिल करने की योजना बनाई है.

इस तरह से हो सकता है समस्या का समाधान (GFX ETV Bharat)

क्रियान्वयन में देरी और जमीनी हकीकत के कारण

कूड़े के पहाड़ हटाने की योजना बार-बार तय समय पर क्यों पूरी नहीं हो पाती है, इसके कई जमीनी कारण हैं. नए कचरे का लगातार जुड़ना, यह सबसे बड़ी चुनौती है. जब तक लैंडफिल साइट पर हर दिन नया कूड़ा डालना पूरी तरह बंद नहीं होगा, तब तक पुराने कूड़े को हटाना एक सतत संघर्ष बना रहेगा. दिल्ली में कूड़े का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, और नए कूड़े को छांटने और संसाधित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव है.

कूड़े के निस्तारण की गति बढ़ाने के लिए ट्रॉमेल मशीनों की संख्या को 80 से बढ़ाकर 100 तक करने की योजना है, लेकिन यह लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाया है. सबसे अहम जनता की भागीदारी का अभाव, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यह आवश्यक है कि लोग घर पर ही कूड़े को सूखा और गीला अलग-अलग करके दें. विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक आम लोग कूड़े को छांटकर नहीं देंगे, तब तक बायो-माइनिंग की प्रक्रिया बहुत धीमी और महंगी बनी रहेगी. यह एक बड़ा सामाजिक और प्रशासनिक काम है, जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है.

केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने किया था विजिट, नहीं निकला समाधान (Source- X handle)

भविष्य की राह- 2028 का लक्ष्य या और आगे!

एमसीडी ने दिसंबर 2028 तक दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई पहलुओं पर ठोस काम करने की आवश्यकता है. कचरा निस्तारण की वर्तमान गति (लगभग 25,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन) को बढ़ाकर 40-45 हजार टन प्रतिदिन करना होगा. लैंडफिल साइटों पर हर दिन आने वाले नए कूड़े को तुरंत रोकना होगा और इसके लिए नए वेस्ट-टू-एनर्जी या रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने होंगे. हर क्षेत्र में छोटे-छोटे कचरा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने होंगे, ताकि कूड़ा लैंडफिल तक जाए ही नहीं. खाली हुई भूमि को पौधारोपण, पार्क या सामुदायिक उपयोग के लिए विकसित करना होगा, जैसा कि एमसीडी की योजना है.

कुल मिलाकर 2025 का साल दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को हटाने की दिशा में प्रगति का साल रहा, लेकिन यह प्रगति धीमी रही और बार-बार बदलती डेडलाइन से घिरी रही. राजनीतिक खींचतान और क्रियान्वयन में तकनीकी व वित्तीय बाधाओं ने इस गति को प्रभावित किया. दिसंबर 2028 की नई समय-सीमा लेकिन इसे भी तभी प्राप्त किया जा सकता है जब राजनीतिक इच्छाशक्ति, जमीनी क्रियान्वयन की गति और सबसे महत्वपूर्ण, नए कूड़े की आपूर्ति को रोकने की दिशा में एमसीडी कोई बड़ा निर्णय लेगी.

सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार से लगाए आरोप, कहा- उनकी सरकार कर रही काम (ETV Bharat)

डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज (एमसीडी) के चेयरमैन संदीप कपूर का कहना है कि दिल्ली में कचरे के बढ़ते पहाड़ों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली नगर निगम ने चार नए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार की है. इन संयंत्रों की कुल क्षमता 5100 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी और इन पर लगभग 361.42 करोड़ रुपये की लागत आएगी. ये संयंत्र भलस्वा, सिंघोला, नरेला-बवाना और ओखला में स्थापित किए जाएंगे. इनके शुरू होने के बाद दिल्ली में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला ताजा कचरा अब लैंडफिल साइटों पर नहीं डाला जाएगा.

वर्तमान में नगर निगम के पास चार बड़े ठोस अपशिष्ट संयंत्र हैं, जिनकी कुल क्षमता 6550 टन प्रतिदिन है, जबकि दिल्ली में हर दिन करीब 11,000 टन कचरा उत्पन्न होता है. इन नए संयंत्रों की स्थापना से लैंडफिल साइटों पर नए कचरे के जमाव को पूरी तरह रोका जा सकेगा. भलस्वा में 1800 टन, सिंघोला में 700 टन, ओखला में 1400 टन और नरेला-बवाना में 1200 टन प्रतिदिन क्षमता वाले संयंत्र लगाए जाएंगे.

दिल्ली में कूड़े की पहाड़ समस्या का अभी तक समाधान नहीं. (File Photo)

