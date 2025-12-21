दिल्ली में इस साल बीजेपी सत्ता में आई, पर मेहनत नहीं रंग लाई! अब नए साल में होगी असली परीक्षा
Year Ender 2025: सत्ता में 27 साल बाद BJP की वापसी हुई, परिवर्तन का साल रहा साल लेकिन 'परिणाम का साल' आना अभी बाकी है
Published : December 21, 2025 at 6:41 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बीजेपी के लिए यह साल 2025 बहुत ही खास रहा. चुनावी सरगर्मियों के साथ साल 2025 की शुरुआत हुई. हुए नए साल में आम आदमी पार्टी का तख्तापलट कर, बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर हर कार्यकर्ता को ऐसा लगा कि मानों वर्षों की तपस्या सफल हो गई. 2025 दिल्ली की राजनीतिक बिसात पर एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया. आम आदमी पार्टी के एक दशक से अधिक के शासन को समाप्त करते हुए बीजेपी की राजधानी की सत्ता में धमाकेदार वापसी की. हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी इस नई सरकार के लिए, कामकाज के लिहाज से यह साल उम्मीदों, चुनौतियों और महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों का मिश्रण रहा.
साल 2025 की शुरूआत- दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की एंट्री
साल की शुरुआत फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और एक प्रभावी अभियान के दम पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया. आम आदमी पार्टी जो लंबे समय से दिल्ली की राजनीति पर हावी थी, को भ्रष्टाचार के आरोपों और मतदाता असंतोष के चलते करारी हार का सामना करना पड़ा. इस अप्रत्याशित 'तख्तापलट' ने दिल्ली के प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया.
सत्ता में आते ही इन मुद्दों पर रहा बीजेपी का फोकस
सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का मुख्य फोकस बीजेपी के 'विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025' में किए गए वादों को पूरा करने पर केंद्रित किया. बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक था.
आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करना: इस योजना के तहत, केंद्र सरकार के 5 लाख रुपये के अलावा, राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये का अतिरिक्त मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया, जिससे कुल बीमा कवर 10 लाख रुपये तक पहुंच गया. यह कदम पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की स्वास्थ्य मॉडल की तुलना में एक बड़ा बदलाव था. रेखा गुप्ता सरकार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह रहा कि उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं, जैसे आयुष्मान भारत, को तुरंत दिल्ली में लाने का साहस दिखाया, जो पिछले 10 वर्षों से रुका हुआ था. यह स्पष्ट रूप से केंद्र के साथ सहयोग बढ़ाकर दिल्ली के लोगों को सीधा लाभ पहुँचाने की मंशा को दर्शाता है.
'महिला समृद्धि योजना': के तहत गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई, हालांकि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान जोरशोर से कहा था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में इसे लागू कर दिया जाएगा. लेकिन 10 महीने बाद भी यह चुनावी वादा रेखा सरकार पूरा नहीं कर पाई. इसी तरह गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये की आर्थिक मदद और पोषण किट देने का वादा किया गया. यह भी इस वर्ष पूरा नहीं सका.
सरकार बनने के बाद पहला Budget: 1 लाख करोड़ का बजट
दिल्ली में सरकार बनते ही मार्च में, सीएम रेखा गुप्ता ने 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश किया, जो पहली बार 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया. बीजेपी की नई सरकार ने 25 मार्च को अपना पहला बजट पेश किया. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया था कि यह बजट विकसित दिल्ली बनाने और सबके सपने पूरे करने का ऐतिहासिक बजट है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और उससे पहले की सरकारों ने दिल्ली में योजनाओं के बजट से ज्यादा पोस्टर और होर्डिंग में पैसा खर्च किया. पिछली सरकार ने वर्ष 2024-25 में 76 हज़ार करोड़ का बजट पेश किया था, इस बार नई सरकार ने एक लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है. बजट का एक बड़ा हिस्सा यमुना नदी की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण और जल निकासी पर केंद्रित था, जो पिछली सरकारों के दौरान प्रमुख समस्या रही थी.
वादे बहुत हुए, कुछ जमीन पर उतरे, कुछ कागजों में सिमटे
अवैध कॉलोनियों में मालिकाना हक देने और 'जहां झुग्गी वहां मकान' योजना को तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया, जिसके तहत वर्षों से खाली पड़े EWS फ्लैटों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया.
ट्रांसपोर्ट के लिए 20 हजार करोड़ का ऐलान, नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं
सरकार ने 13,000 बसों को ई-बसों में बदलने के लिए एकीकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में 20,000 करोड़ के निवेश की घोषणा तो कर दी, लेकिन बीते 10 महीनों में डेढ़ हजार बसें भी सड़कों पर नहीं उतर पाई है.
फ्री बिजली-फ्री पानी पर कन्फ्यूजन
रेखा गुप्ता सरकार के लिए यह साल केवल सफलताओं का नहीं, बल्कि चुनौतियों का भी रहा. पुरानी योजनाओं पर असमंजस की स्थिति पूरे साल बनी रही. आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त बिजली और मुफ्त बस यात्रा जैसी लोकप्रिय योजनाओं को जारी रखने या उनमें संशोधन करने को लेकर सरकार के भीतर असमंजस की स्थिति बनी रही. बीजेपी ने इन योजनाओं को 'भ्रष्टाचार मुक्त और अधिक प्रभावी' बनाने का वादा किया, लेकिन क्रियान्वयन के शुरुआती महीनों में पारदर्शिता पर सवाल उठे.
बड़े स्तर पर अधिकारियों का तबादला
जहां तक केंद्र-राज्य संबंध की बात है तो दिल्ली में 'डबल इंजन' (केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार) होने के बावजूद, केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं रहा. नौकरशाही के नियंत्रण और सेवाओं से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार के साथ खींचतान जारी रही, और इतने कम समय मे बड़े स्तर पर अफसरों का तबादला हुआ. बीजेपी जब सत्ता में आई थी तब मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार थे, उनके बाद राजीव वर्मा अभी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.
विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी की भूमिका
आम आदमी पार्टी, जिसे अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज लगातार बीजेपी सरकार पर पुरानी योजनाओं को कमजोर करने और नए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते आ रहे हैं. इस बीच एमसीडी उपचुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा कुछ सीटें जीतने से यह स्पष्ट हुआ कि दिल्ली की चुनावी राजनीति में अभी भी मुकाबला कड़ा है.
राजनीतिक विश्लेषक का मत: परिवर्तन का साल, परिणाम का इंतजार
इस साल बीजेपी सरकार के 10 महीनों के कार्यकाल का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए हमने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेश झा से बात की. प्रोफेसर राजेश ने कहा, 2025 का साल दिल्ली की राजनीति में एक विराम चिह्न की तरह है. यह आम आदमी पार्टी के दशक भर के शासन का अंत और बीजेपी के लिए डबल इंजन की क्षमता साबित करने का पहला मौका था.
हालांकि, प्रोफेसर राजेश ने चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती 'विरासत' का प्रबंधन है. उन्हें AAP की लोकप्रिय योजनाओं को खत्म किए बिना अपनी नई योजनाओं जैसे महिला समृद्धि और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर को लागू करना होगा. पुरानी योजनाओं को बंद करने पर जनाक्रोश हो सकता है, जबकि उन्हें जारी रखने पर पार्टी के अपने वादों पर सवाल उठेंगे. उन्होंने कहा कि उनका असली इम्तिहान अगले साल होगा, जब यमुना की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण जिसमें साल संतोषजनक परिणाम नहीं मिले, नए साल में झुग्गी-झोंपड़ी मुक्त दिल्ली जैसे बड़े वादे जमीन पर दिखना शुरू होंगे. यह साल 'परिवर्तन का साल' था, लेकिन 'परिणाम का साल' अभी आना बाकी है. राजनीतिक विश्लेषक व डीयू के प्रोफेसर राजेश झा ने दिल्ली सरकार से संबंधित कॉलेजों के हालात के जरिए भी नई सरकार की कार्यप्रणाली को साझा किया.
बीजेपी के मंत्री-विधायक क्या बोले
दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि हमारे कार्यकाल को जनता तय कर रही है. पिछली सरकार की 11 साल की समस्याओं को दूर करने के लिए हमें भी थोड़ा समय चाहिए. ट्रांसपोर्ट हेल्थ हर तरफ बदलाव हो रहे हैं. दिल्ली की जनता को जो भरोसा दिया गया था वो जरूर पूरा किया जाएगा.
वहीं विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा पुरानी सरकार की कमियों को दुरूस्त करने में हम जुटे हुए हैं. आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण जिसे ठीक करने के लिए बीजेपी सरकार लगी हुई है, लेकिन हर काम को करने के लिए समय की जरूरत होती है. 4-5 महीने में हमने ईमानदारी से प्रयास किया है, जो काम हमें इस समय तक पूरे करने थे वो अनचाहे कारणों से नहीं हो पाए. हमारी सरकार की जितनी क्षमता है हम उससे भी ज्यादा काम करके प्रदूषण से जल्द राहत दिलाएंगे.
महिला सम्मान राशि पर विधायक ओपी शर्मा ने कहा शोर मचाए शोर...हमने बुजुर्गों-अपंगों की पेंशन को बहाल किया. 10 साल बंद राशन कार्ड को हमने शुरू करने की प्रक्रिया में लाने का काम किया. लेकिन कुव्यवस्था और घपलों की वजह से काम करने में दिक्कत आ रही है, काम गति नहीं पकड़ पा रहा.
सरकार के 2025 पर क्या बोले विपक्षी नेता
AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि अब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके प्रदूषण जैसी भीषण समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया. दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "पिछले 10 सालों से, BJP और केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण के लिए हमेशा बलि का बकरा बनाया. अब BJP केंद्र में, दिल्ली में और पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में सत्ता में है. अब BJP और केंद्र सरकार से यह पूछने का समय है जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण से जूझ रहा है, तो वे क्या कर रहे हैं?"
VIDEO | On worsening air pollution in Delhi, AAP chief Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) says, " for the last 10 years, the bjp and the central government made arvind kejriwal a permanent scapegoat for pollution across north india. now the bjp is in power at the centre, in delhi,… pic.twitter.com/Ht7wz9wB9K— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2025
दिल्ली में इस वक्त सबसे मुख्य समस्या प्रदूषण
बता दें राजधानी दिल्ली बीते दो महीने से भयंकर जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है और देश की राजधानी का AQI दुनिया भर में चर्चा का विषय है. हाल ही में फुटबॉल प्लेयर लियोनल मेसी भारत दौरे के दौरान दिल्ली पहुंचे. जहां सीएम रेखा गुप्ता भी उनके साथ अरुण जेटली स्टेडियम पहुंची. यहां सीएम रेखा को फजीहत झेलनी पड़ी. कुछ युवाओं ने प्रदूषण और AQI जैसे नारे स्टेडियम के बीच से लगाए. विपक्ष ने मुद्दा लपका और सरकार को घेर लिया. दिल्ली की बीजेपी सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर जमकर किरकिरी झेलनी पड़ी.
आने वाले नए साल में बीजेपी के लिए चुनौतियां कम नहीं है, जनती की उम्मीदें बहुत हैं और काम भी बहुत करना है. एक नजर चुनौतियों पर...
कुल मिलाकर 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी की रेखा सरकार ने 2025 में अपनी दिशा स्पष्ट कर दी है. जनकल्याण की नई योजनाओं और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय का वादा एक सकारात्मक शुरुआत है. हालांकि, पुरानी प्रशासनिक चुनौतियों और एक मजबूत विपक्ष के दबाव के बीच, सरकार को अपने वादों को धरातल पर उतारने के लिए अगले साल कहीं अधिक गति और पारदर्शिता दिखानी होगी. दिल्ली के नागरिक अभी भी उस 'विकसित दिल्ली' का इंतजार कर रहे हैं जिसका वादा 2025 के चुनाव ने किया था.
