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रामबन में अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं की दो बसों, कार की टक्कर में 18 तीर्थयात्री घायल

उन्होंने कहा कि, "सुबह 7.21 बजे, दो बसें थीं जो काफिले में जा रही थीं. इस दौरान हादसे में लगभग 18 यात्रियों को मामूली चोटें आईं. इस घटना के बाद घायल तीर्थयात्रियों को रामबन अस्पताल ले जाया गया.

सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मनीष कुमार सच्चर ने कहा कि, इलाज के बाद सभी घायल तीर्थयात्रियों को छुट्टी दे दी गई है. उन्हें दूसरे काफिले में आगे भेजा जा रहा है.

नागरिक प्रशासन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

रामबन: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को ले जा रही दो जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम (JKRTC) की बसों और एक कार की टक्कर में 18 तीर्थयात्री घायल हो गए. यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंद्रकोट लंगर प्वाइंट के पास हुई.

बताया गया है कि, ब्रेक फेल होने के कारण बस आगे खड़ी वाहन से टकरा गई. अधिकारियों ने कहा कि सभी घायल तीर्थयात्रियों को केवल मामूली चोटें आईं, एक बस ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं.

इस घटना पर रामबन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अलयास खान ने कहा कि 18 घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया और प्राथिमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. उन्होंने कहा कि, किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई थी. वहीं, चंदरकोट पुलिस स्टेशन ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

यह दुर्घटना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई है. तीर्थयात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें व्यापक निगरानी और जांच अभियान चला रही हैं, जिसमें रामबन जिले का बनिहाल क्षेत्र भी शामिल है. सीआरपीएफ ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर रोड ओपनिंग पार्टियां (आरओपी) भी तैनात की हैं और तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए रामबन के चंद्रकोट में 24x7 मोबाइल स्वास्थ्य शिविर स्थापित किया है. 57 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई और 28 अगस्त को रक्षा बंधन के अवसर पर समाप्त होगी.

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