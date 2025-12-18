ETV Bharat / bharat

लाल किला ब्लास्ट मामले में नौंवी गिरफ्तारी, कोर्ट ने आरोपी यासिर अहमद को 26 दिसंबर तक NIA कस्टडी में भेजा

लाल किला ब्लास्ट में ये नौंवी गिरफ्तारी है. एनआईए सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही है.

लाल किला ब्लास्ट मामले में नौंवी गिरफ्तारी
लाल किला ब्लास्ट मामले में नौंवी गिरफ्तारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 18, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार यासिर अहमद डार को 26 दिसंबर तक की एनआईए हिरासत में भेज दिया है. एनआईए ने डार को गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने डार को एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

इस मामले में ये नौंवी गिरफ्तारी है. सभी आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं. एनआईए सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही है. 18 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को एनआईए हिरासत में भेजा था. एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की.

आरोपी यासिर अहमद डार को 26 दिसंबर तक NIA कस्टडी में भेजा (ETV Bharat)

एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया.

बता दें कि लालकिला के पास 10 नवंबर को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी। इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली बम ब्लास्ट: जानें कब-कब धमाकों से दहली देश की राजधानी दिल्ली, देखें पूरी टाइमलाइन
  2. दिल्ली लाल किले ब्लास्ट का खौफनाक वीडियो, जब अचानक फटा बम और चारों तरफ मच गई चीख पुकार
  3. दिल्ली धमाका: अमित शाह के आवास पर शुरू हुई हाईलेवल मीटिंग, NIA निदेशक समेत शामिल हुए आलाधिकारी
  4. लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच
  5. धमाके से फिर दहली दिल्ली, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास कार में विस्फोट, 11 लोगों की मौत
  6. तीन घंटे तक खड़ी रही ब्लास्ट वाली i20 कार, ड्राइवर ने पहना था नकाब, एक नजर में देखिए
  7. लाल किला के पास हुए ब्लास्ट पर चांदनी चौक ट्रेडर्स परिषद की कड़ी निंदा, बाजार बंद करने की नहीं हुई कोई कॉल

TAGGED:

RED FORT BLAST
PATIALA HOUSE COUR
NIA CUSTODY
YASIR AHYASIR AHMED DARMED DAR
RED FORT BLAST CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.