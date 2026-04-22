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यासिन मलिक के पाक के शीर्ष नेतृत्व से थे संबंध, इनका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने में करता थाः NIA

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में हत्या और टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए अलगाववादी नेता यासिन मलिक को मौत की सजा देने की मांग पर सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा कि यासिन मलिक पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं के संपर्क में था, यहां तक कि वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के. एनआईए ने कहा कि यासिन मलिक इन संपर्कों का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद फैलाने के लिए करता था. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अक्षय मलिक ने यासिन मलिक का ये कहना कि उसने कई भारतीय प्रधानमंत्रियों से बातचीत की थी, लेकिन इससे उसके अपराध कम नहीं हो जाएंगे. एनआईए की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामा में कहा गया है कि यासिन मलिक के प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से नजदीकी संबंध थे और उसने हवाला जैसे गैरकानूनी तरीके से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को हवा दी.

मई 2022 को यासिन मलिक को उम्रकैद की सजा: बता दें कि 25 मई 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिन मलिक पर यूएपीए की धारा 17 के तहत उम्रकैद और दस लाख रुपये का जुर्माना, धारा 18 के तहत दस साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 20 के तहत दस वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 38 और 39 के तहत पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने यासिन मलिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 121ए के तहत दस साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि यासिन मलिक को मिली ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इसका मतलब की अधिकतम उम्रकैद की सजा और दस लाख रुपये की सजा प्रभावी होगी.

यासिन मलिक ने गुनाह किया था कबूल: 10 मई 2022 को यासिन मलिक ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया था. 16 मार्च 2022 को कोर्ट ने हाफिज सईद , सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताफ अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.