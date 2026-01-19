ETV Bharat / bharat

कैंसर से पिता की मौत के बाद शुरू की प्राकृतिक खेती, अब राष्ट्रपति ने भेजा बुलावा

Etv Bharat ( Etv Bharat )

रेवाड़ीः हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली क्षेत्र के गांव कंवाली का रहने वाला किसान यशपाल खोला 77 वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड और राष्ट्रपति भवन में तीन दिन के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. किसान यशपाल खोला प्राकृतिक खेती को लेकर पहले से काफी चर्चा में रहे हैं. लेकिन इस बार उनका नाम देश उन चुनिंदा किसानों में शामिल हुआ है जिन्हें 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा. उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सम्मानित करेंगी. पिता की मौत के बाद प्राकृतिक खेती से जुड़ेः गांव कंवाली के रहने वाले यशपाल खोला प्राकृतिक खेती करते हैं और रसायनिक खाद एवं कीटनाशकों रहित उत्पाद से आमजन के स्वास्थ्य को भी बेहतर बना रहे हैं. यशपाल खोला ने इस क्षेत्र में ऐसी छाप छोड़ी है जिसके बाद उन्हें किसान रत्न अवार्ड सहित कई सम्मान मिल चुके हैं. वर्ष 2016 में यशपाल के पिता का निधन कैंसर की वजह से हो गया था. उन्होंने उसी दिन से रासायनिक खेती को त्याग कर प्राकृतिक खेती करने की ठान ली थी. इसके बाद यशपाल ने प्राकृतिक खेती शुरू की और क्षेत्र के बाकी किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरुक किया. गणतंत्र दिवस के लिए किसान यशपाल खोला को आमंत्रण (Etv Bharat)