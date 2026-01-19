ETV Bharat / bharat

कैंसर से पिता की मौत के बाद शुरू की प्राकृतिक खेती, अब राष्ट्रपति ने भेजा बुलावा

रेवाड़ी के किसान यशपाल खोला को गणतंत्र दिवस परेड और राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रण मिला है.

रेवाड़ीः हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली क्षेत्र के गांव कंवाली का रहने वाला किसान यशपाल खोला 77 वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड और राष्ट्रपति भवन में तीन दिन के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. किसान यशपाल खोला प्राकृतिक खेती को लेकर पहले से काफी चर्चा में रहे हैं. लेकिन इस बार उनका नाम देश उन चुनिंदा किसानों में शामिल हुआ है जिन्हें 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा. उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सम्मानित करेंगी.

पिता की मौत के बाद प्राकृतिक खेती से जुड़ेः गांव कंवाली के रहने वाले यशपाल खोला प्राकृतिक खेती करते हैं और रसायनिक खाद एवं कीटनाशकों रहित उत्पाद से आमजन के स्वास्थ्य को भी बेहतर बना रहे हैं. यशपाल खोला ने इस क्षेत्र में ऐसी छाप छोड़ी है जिसके बाद उन्हें किसान रत्न अवार्ड सहित कई सम्मान मिल चुके हैं. वर्ष 2016 में यशपाल के पिता का निधन कैंसर की वजह से हो गया था. उन्होंने उसी दिन से रासायनिक खेती को त्याग कर प्राकृतिक खेती करने की ठान ली थी. इसके बाद यशपाल ने प्राकृतिक खेती शुरू की और क्षेत्र के बाकी किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरुक किया.

गणतंत्र दिवस के लिए किसान यशपाल खोला को आमंत्रण (Etv Bharat)

25 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगेः यशपाल 25 जनवरी की शाम अपने गांव से पत्नी अनिता कुमारी के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 28 जनवरी को वापस अपने गांव आएंगे. यशपाल के अलावा पांच अन्य किसानों को भी आमंत्रित किया गया है. यशपाल ने प्राकृतिक उत्पादों के रिटेल मार्केटिंग का एक प्रभावी और प्रेरक मॉडल भी विकसित किया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है. उपभोक्ताओं तक शुद्ध सुरक्षित खाना पहुंच रहा है. उनका ये मॉडल आज अनेक किसानों का मार्गदर्शन कर रहा है.

लोगों ने दी बधाई : यह आमंत्रण पत्र यशपाल खोला को सहायक अधीक्षक डाकघर उपमंडल रेवाड़ी चरणजीत यादव, पोस्टमैन सोनू यादव, हनुमान, गोविंद (सहायक डाकपाल, डहिना उप डाकघर) और पोस्ट मास्टर रामेहर शर्मा (कंवाली) द्वारा सम्मान पूर्वक सौंपा गया. इस अवसर पर क्षेत्र में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई. इस उपलब्धि पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों, कृषि विभाग, अरावली किसान क्लब रेवाड़ी और गांव कंवाली के लोगों ने यशपाल खोला को बधाईयां देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

गर्व का विषय : यशपाल खोला ने कहा कि राष्ट्रपति से न्यौता मिलना मेरे लिए गर्व का विषय है. तीन दिन तक राष्ट्रपति भवन में रहने का सम्मान और भी ज्यादा उत्साह बढ़ाता है. इससे ना केवल मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि दूसरे किसानों का रुझान भी प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेगा.

