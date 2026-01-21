गौमाता को 'राष्ट्र माता' का दर्जा दिलाने के लिए यशमंत का अनोखा संकल्प, वृंदावन से केदारनाथ-बद्रीनाथ तक पदयात्रा
Published : January 21, 2026 at 7:13 AM IST
नई दिल्ली: गौमाता के सम्मान और उनके संरक्षण की बात इन दिनों कई लोगों द्वारा की जाती है लेकिन धरातल पर गौमाता की स्थिति में सुधार आता नहीं दिखता है. ऐसे समय में वृंदावन की पावन भूमि में जन्मे यशमंत ने गौमाता के सम्मान का संकल्प लिया है. और इस संकल्प के साथ वृंदावन के गोराई गांव से केदारनाथ और बद्रीनाथ लगभग 1000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़े है.
वृंदावन की पावन भूमि से निकले यशमंत आज असाधारण संकल्प के साथ पदयात्रा पर है. उनका लक्ष्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है. यह यात्रा केवल रास्तों की नहीं, बल्कि आस्था, संघर्ष, त्याग और विश्वास की यात्रा है.यशमंत वृंदावन वासी हैं बचपन से ही धर्म, सेवा और गौ माता के प्रति उनके मन में गहरी श्रद्धा रही है.
समाज में गौ माता की स्थिति देखकर उनके मन में यह विचार आया कि जब गाय हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन का आधार है, तो उसे राष्ट्र माता का सम्मान क्यों न मिले इसी भावना ने उन्हें यह कठिन संकल्प उठाने की प्रेरणा मिली.अपनी इस यात्रा से पहले यशमंत ने खाटू श्याम जी की पदयात्रा की थी वृंदावन से खाटू श्याम तक की यात्रा में उन्हें लगभग एक महीना लगा.
यशमंत की कहना है कि वृंदावन से खाटू श्याम करीब 300 किलोमीटर यात्रा के लिए घर से निकलते समय उनके पास केवल 10 रूपए थे, लेकिन भगवान के द्वार पर कभी किसी चीज की कमी नहीं होती रास्ते में रहने, खाने और पीने की व्यवस्था अपने आप होती चली गई. श्रद्धालुओं ने सहयोग किया, प्रसाद मिला और जो भी धन आया, वह बाबा के चरणों में अर्पित करता गया. वापस लौटकर उन्होंने अपने गांव में खाटू श्याम बाबा के नाम से भंडारा भी करवाया.
रास्ते में कई कठिनाइयां भी आईं कभी पीछे से ट्रैफिक का डर, कभी पथरीले रास्ते, कभी थकान एक-दो बार लोगों ने पत्थर भी फेंके, लेकिन उनका विश्वास डगमगाया नहीं . यशमंत का कहना है कि भगवान का नाम लेकर चलता हूं, प्यास लगती है तो कहीं न कहीं से पानी मिल ही जाता है,वे मुस्कुराकर कहते हैं ठंड से भी नहीं घबराना बस निरंतर चलते जाना है.
यशमंत कहते हैं,मुझे न खाने की चिंता है, न रहने की भगवान के द्वार पर सब मंगलमय है. उनकी एक ही मन्नत है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले और उन्हें गरीबों की सेवा का अवसर मिलता रहे यह यात्रा सिर्फ उनके कदमों की नहीं, बल्कि पूरे समाज के जागरण की यात्रा बनती जा रही है.
