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दिल्ली से रोहतक, जींद और शामली जाने वाली 12 ट्रेनें रद्द, दर्जनों का बदला रूट

रेलवे ने दिल्ली से रोहतक, जींद, नरवाना और शामली के बीच चलने वाली पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

दिल्ली किशनगंज स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य
दिल्ली किशनगंज स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 5, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली मंडल के दिल्ली किशनगंज स्टेशन पर नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल के साथ यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा. उत्तर रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 5 मई से 14 मई के बीच कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट व शॉर्ट-टर्मिनेट करने का निर्णय लिया गया है.

रेलवे ने दिल्ली से रोहतक, जींद, नरवाना और शामली के बीच चलने वाली पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है. ट्रेन संख्या 14323/14324 (नई दिल्ली-रोहतक) 5 से 13 मई तक रद्द रहेगी. इसी प्रकार दिल्ली-जींद (54031/54032), दिल्ली-शामली (54057/54058) और दिल्ली-जाखल (54035) जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी विभिन्न तिथियों पर पटरी से उतरी रहेंगी. इससे विशेष रूप से सुबह व शाम को ड्यूटी पर जाने वाले दैनिक यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा.

लंबी दूरी की ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन

दिल्ली किशनगंज में कार्य के चलते कई लंबी दूरी की ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा. वैष्णो देवी कटरा से कन्याकुमारी जाने वाली हिमसागर एक्सप्रेस (16318) और कटरा-जबलपुर (11450) को शकूरबस्ती-पटेलनगर-दिल्ली सफदरजंग के रास्ते डायवर्ट किया गया है, जिससे ये ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन नहीं आएंगी. इसके अलावा नांदेड़-अमृतसर और नांदेड़-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस को भी सफदरजंग के रास्ते निकाला जाएगा. मेरठ कैंट-रेवाड़ी (54411) अब दिल्ली सराय रोहिल्ला होकर चलेगी.

कई ट्रेनें बीच रास्ते में होंगी समाप्त

बड़ी संख्या में ट्रेनों को नई दिल्ली या दिल्ली जंक्शन के बजाय शकूरबस्ती स्टेशन पर ही शॉर्ट-टर्मिनेट किया जाएगा. श्रीगंगानगर-दिल्ली एक्सप्रेस (12481/82), भठिंडा-दिल्ली (14731/32) और कुरूक्षेत्र-दिल्ली (14023/24) अब शकूरबस्ती तक ही आएंगी और वहीं से वापस लौटेंगी. इसी प्रकार पलवल, गाजियाबाद, दनकौर और खुर्जा से आने वाली ईएमयू सेवाएं भी नई दिल्ली या दिल्ली जंक्शन तक सीमित रहेंगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्री यात्रा शुरू करने से पहले रेल मदद हेल्पलाइन 139 या एनटीईएस ऐप के माध्यम से अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति की जांच अवश्य कर लें, जिससे अनावश्यक असुविधा से बच सकें.

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