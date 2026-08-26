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हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद यमुना आचमन योग्य नहीं, DPCC की 2025-2026 की रिपोर्ट में सफाई के दावों की खुली पोल

डीपीसीसी की इस मासिक सैंपलिंग रिपोर्ट से साफ है कि जब तक वसंत कुंज, मेहरौली, कपासहेड़ा व यमुना विहार जैसे प्लांट्स से निकलने वाले पानी में बीओडी और फेकल कोलीफॉर्म के स्तर को काबू नहीं किया जाता, तब तक यमुना नदी में गिरने वाले नाले प्रदूषण का कारण बने रहेंगे. केवल एसटीपी की क्षमता बढ़ाना ही काफी नहीं है. बल्कि जैविक उपचार प्रक्रियाओं को 24x7 प्रभावी ढंग से चलाना अनिवार्य है, जिससे राजधानी के सीवेज को शत-प्रतिशत साफ करके ही नालों व नदी में प्रवाहित किया जा सके.

दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के डिस्चार्ज वॉटर की गुणवत्ता जांचने के लिए डीपीसीसी सख्त मापदंड लागू करती है. बीओडी ≤ 10 mg/l, टीएसएस ≤ 10 mg/l, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी) ≤ 50 mg/l और फेकल कोलीफॉर्म की मात्रा ≤ 230 MPN/100ml तक होनी चाहिए. यदि किसी भी एसटीपी से निकलने वाले पानी में इन चार चीजों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई जाती है, तो उस प्लांट को फेल या नॉन-कंप्लायंट माना जाता है.

राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की स्वच्छता व सीवेज प्रबंधन को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की लेटेस्ट वाटर क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है. डीपीसीसी द्वारा दिल्ली भर में स्थापित 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की मासिक सैंपलिंग और लैब टेस्टिंग की जाती है. जुलाई 2025 व जुलाई 2026 के आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि जहां ओखला, रिठाला व कोंडली जैसे बड़े एसटीपी ने अपने कार्य क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है, वहीं वसंत कुंज, मेहरौली व यमुना विहार जैसे इलाकों के प्लांट्स अब भी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी), टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (टीएसएस) और फेकल कोलीफॉर्म के मानकों पर बुरी तरह विफल साबित हो रहे हैं और ये यमुना नदी को बुरी तरह प्रदूषित कर रहे हैं.

नई दिल्ली: यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट लगातार कड़े कदम उठा रहा है. सोमवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) को समयपुर बादली व मुंडका जैसे अनधिकृत औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों का पुनर्विकास प्लान बनाने का आदेश दिया है, जिससे बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी यमुना में न बहे. इससे पहले भी अदालतें यमुना की सफाई को लेकर सख्त रुख अपना चुकी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ बड़ा सुधार नहीं देखने को मिल रहा है.

जून और जुलाई के महीने में पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे यमुना नदी में प्राकृतिक बहाव भी बढ़ा, लेकिन पानी में प्रदूषण कम नहीं हुआ. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी जुलाई 2025 में 1 तारीख को सैंपलिंग की गई थी. जुलाई 2026 में 6 तारीख को सेंपल लिए गए थे. दोनों साल के यमुना नदी के पानी की क्वालिटी रिपोर्ट का तुलनात्मक विश्लेषण यह साफ करता है कि मानसून के दौरान नदी में प्राकृतिक जलप्रवाह बढ़ने के बाद भी यमुना में प्रदूषण का जहर बदस्तूर घुल रहा है.

वजीराबाद के आगे नदी में आक्सीजन नहीं

पानी में जीवन व स्वच्छता का सबसे बड़ा पैमाना उमसें घुलित आक्सीजन (डीओ) होता है, जो 'सी-क्लास' वाटर क्वालिटी के लिए कम से कम 5.0 mg/l या अधिक होना चाहिए. जुलाई 2025 की स्थिति देखें तो पल्ला पर डीओ 4.4 mg/l और वजीराबाद पर 3.4 mg/l दर्ज किया गया था. इसके बाद आईएसबीटी ब्रिज, आईटीओ ब्रिज, निजामुद्दीन ब्रिज, ओखला बैराज और आगरा कैनाल पर डीओ शून्य था. सिर्फ असगरपुर में यह 0.9 mg/l था.

वहीं, जुलाई 2026 की स्थिति की बात करें तो पल्ला पर डीओ 4.2 mg/l और वजीराबाद पर 3.1 mg/l रहा. वजीराबाद पार करते ही आईएसबीटी ब्रिज से लेकर असगरपुर तक सभी प्रमुख 5 स्थानों पर डीओ फिर से शून्य दर्ज किया गया.बीते एक साल में वजीराबाद के बाद यमुना नदी में घुलकर बहने वाली ऑक्सीजन की मात्रा शून्य ही बनी हुई है. इससे जलीय जीवन पूरी तरह खत्म हो चुका है.

यमुना के प्रदूषण स्तर में नहीं हो पा रहा सुधार (ETV Bharat)

स्वच्छ नदी के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) का स्तर 3.0 mg/l या उससे कम होना चाहिए. ये जितना अधिक होगा, पानी उतना ही अधिक प्रदूषित माना जाता है. पल्ला में बीओडी का स्तर 8.0 से घटकर 2.0 mg/l होकर मानक के भीतर आया है, लेकिन दिल्ली शहर के भीतर प्रवेश करते ही सीवेज के कारण यह असगरपुर तक पहुंचते-पहुंचते 58.0 mg/l के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जो 2025 में 24.0 mg/l था.

यमुना में 2026 में बढ़ी जहरीली गैसों की मात्रा

यमुना नदी के पानी में अमोनिया का स्तर सीवर व औद्योगिक कचरे की सीधी निकासी को दर्शाता है. जुलाई 2025 में आईएबीटी ब्रिज पर अमोनिकल नाइट्रोजन 0.84 mg/l, आईटीओ पर 0.90 mg/l, निजामुद्दीन पर 1.01 mg/l व असगरपुर में 0.57 mg/l था. वहीं जुलाई 2026 में इस साल अमोनिया के स्तर में भारी उछाल आया है. आईएसबीटी ब्रिज पर यह 3.46 mg/l, आईटीओ पर 3.12 mg/l, निजामुद्दीन पर 2.95 mg/l, ओखला बैराज पर 2.46 mg/l और असगरपुर में 4.04 mg/l दर्ज किया गया. अमोनिया के इस उच्च स्तर से स्पष्ट है कि नदी में बिना ट्रीट किया हुआ औद्योगिक रसायन व सीवर का पानी भारी मात्रा में गिराया जा रहा है.

फिकल कोलीफॉर्म से बैक्टीरिया का रिकॉर्ड विस्फोट

पानी में मल-मूत्र की मौजूदगी दर्शाने वाले फिकल कोलीफॉर्म का सुरक्षित दायरा 500 MPN/100ml से 2500 MPN/100ml (अधिकतम सीमा) माना जाता है. जुलाई 2025 में आईटीओ ब्रिज पर फिकल कोलीफॉर्म 92 लाख MPN/100ml और आईएसबीटी ब्रिज पर 28 लाख MPN/100ml था. जुलाई 2026 की रिपोर्ट में आईएसबीटी पर 1,70,000, आईटीओ पर 1,20,000 व असगरपुर में 3,20,000 MPN/100ml दर्ज किया गया, जो निर्धारित सुरक्षा सीमा (2500) से 68 से 128 गुना तक अधिक है.

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की नाकामी बनी मुख्य वजह

यमुना के इस भयावह प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सुचारू रूप से न चलना है. बीते वर्ष जुलाई 2025 में दिल्ली के 13 एसटीपी से निकलने वाला पानी तय मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था. जुलाई 2026 की स्थिति देखें तो यह संख्या घटकर 9 एसटीपी तो हुई है, लेकिन अब भी 9 बड़े प्लांट से रोजाना लाखों गैलन अन-ट्रीटेड या आधा-अधूरा ट्रीट किया हुआ पानी सीधे नालों के माध्यम से यमुना में समा रहा है. जिससे यमुना नदी प्रदूषण से कराह रही है.

एसटीपी का 100 प्रतिशत क्षमता व दक्षता के साथ काम करना जरूरी

डीपीसीसी की जुलाई माह की वर्ष 2025 और वर्ष 2026 की रिपोर्ट यह साबित करता है कि करोड़ों रुपये के बजट व हाई-लेवल कमेटियों के गठन के बावजूद यमुना की सेहत में कोई ठोस सुधार नहीं आया है. जब तक समयपुर बादली और मुंडका जैसे अनधिकृत औद्योगीकरण वाले इलाकों से निकलने वाले सीवेज पर पूरी तरह रोक नहीं लगती और एसटीपी 100 प्रतिशत क्षमता व दक्षता के साथ काम नहीं करते, तब तक हाई कोर्ट के निर्देशों का असली असर जमीन पर दिखना मुश्किल है.

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