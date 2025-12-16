ETV Bharat / bharat

मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बसें-कार टकराईं; 2 की मौत, 100 से अधिक की हालत गंभीर

यह घटना मथुरा जिले के बलदेव थाना क्षेत्र में माइलस्टोन नंबर 127 के पास हुआ है.

मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे बसें-कार टकराईं. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 6:48 AM IST

मथुरा: यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे गाड़ियों में भयंकर आग लग गई. जिलाधिकारी ने इस हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है. वहीं 100 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर झुलसे और घायल हैं.

यह घटना मथुरा जिले के बलदेव थाना क्षेत्र में माइलस्टोन नंबर 127 के पास हुआ है. घने कोहरे की वजह से चार बसें और 1 कार की टक्कर हुई, जिसके बाद सभी गाड़ियों में भयंकर आग लग गई. हादसे की सूचना पर जिले के आलाधिकारी, फायर ब्रिगेड, पुलिस टीमें मौके पर पहुंची हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों को मथुरा जिला अस्पताल सहिता आगरा और मथुरा के दूसरो अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है.

खबर अपडेट की जा रही है....

