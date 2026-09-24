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नातिन का जन्मदिन मनाकर घर लौट रही थीं सरोज, बेटे ने बस में बैठाया, सुबह से तलाश में भटक रहे परिजन

हमीरपुर : नातिन का जन्मदिन मनाकर घर लौट रहीं ममना गांव की सरोज गुप्ता (55) और उनके रिश्तेदार मयंक गुप्ता (28) यमुना एक्सप्रेस-वे पर आग की चपेट में आई डबल डेकर बस में सवार थे. परिजनों के मुताबिक, दोनों बस में अगल-बगल की सीट पर बैठे थे. हादसे के बाद से दोनों से संपर्क नहीं हो सका है. मां और रिश्तेदार का पता लगाने के लिए सरोज का बेटा शिवम सुबह से लगातार अस्पतालों और पोस्टमॉर्टम हाउस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है.

जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव निवासी सरोज गुप्ता गृहणी हैं. उनके पति अनंत राम गांव में किराना की दुकान चलाने के साथ खेती-किसानी करते हैं. सरोज 19 सितंबर को अपने बेटे शिवम के साथ नोएडा गई थीं. उनकी बड़ी बेटी प्रियंका (33) की बेटी का 21 सितंबर को जन्मदिन था. इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सरोज नोएडा गई थीं.

मां से आखिरी मुलाकात : शिवम ने फोन पर बताया, वह नोएडा में नौकरी करता है. भांजी के जन्मदिन का कार्यक्रम होने के बाद वह नोएडा में ही रुक गया था. मां सरोज और रिश्तेदार मयंक को घर लौटना था. दोनों को बस में बैठाया. यह उसकी मां से आखिरी मुलाकात थी. बस रवाना होने के बाद उससे मां की दोबारा बात नहीं हो सकी.

सुबह सात बजे फोन किया, दोनों के मोबाइल बंद मिले : शिवम के मुताबिक, सुबह करीब सात बजे उसने मां और मयंक को फोन किया, ताकि पता चल सके कि दोनों घर पहुंच गए हैं या नहीं. लेकिन दोनों के मोबाइल बंद मिले. इसके बाद बस की जानकारी जुटाई गई. टीवी पर यमुना एक्सप्रेस-वे पर बस में आग लगने की खबर देखकर परिवार को हादसे की जानकारी हुई.

शवों की पहचान मुश्किल : इसके बाद शिवम लगातार मां और मयंक की तलाश में जुटा है. उसने बताया कि अस्पतालों में जाकर जानकारी ली गई, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला. इसके बाद परिवार पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचा. जले हुए शवों की पहचान में परेशानी हो रही है. अधिकारियों की ओर से डीएनए सैंपल लेकर पहचान कराने की जानकारी दी गई है.