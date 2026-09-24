यूपी यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसा: हमीरपुर के 3 यात्री लापता, 64 वर्षीय उषा गुप्ता की तलाश में भटक रहे परिजन
दिल्ली से महोबा जा रही डबल डेकर बस में आग लगने से हमीरपुर के तीन यात्री लापता हैं. इनमें उषा गुप्ता भी शामिल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 3:57 PM IST
हमीरपुर: यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात दिल्ली से महोबा जा रही राज कल्पना ट्रेवल्स की डबल डेकर बस में आग लगने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के तीन यात्रियों के लापता होने की खबर सामने आई है. इनमें मुस्करा कस्बे की 64 वर्षीय उषा गुप्ता भी शामिल हैं. ऊषा करीब 20 दिन पहले नोएडा में रह रहे अपने बेटों के पास आंख का ऑपरेशन कराने गई थीं. बुधवार रात बेटा उन्हें बस में बैठाकर मुस्करा के लिए रवाना हुआ था.
परिजनों का संपर्क टूटा, पहचान के लिए डीएनए जांच जारी: हादसे के बाद से परिजनों का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. कस्बे के हमीरपुर रोड निवासी प्रेमनारायण गुप्ता ने बताया कि उनकी पत्नी उषा गुप्ता आंख का ऑपरेशन कराने नोएडा गई थीं. बुधवार रात करीब नौ बजे बेटे गौरव ने मां का मुस्करा तक का टिकट कराया और बस में बैठाया था. बस में राठ जाने वाले यात्री भी सवार थे और रात करीब 11:30 बजे बस यमुना एक्सप्रेसवे पर 33 किलोमीटर के पास पहुंचकर हादसे का शिकार हो गई.
9 यात्रियों की मौत, सुबह खबर मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम: इस हादसे में नौ यात्रियों की मौत हो चुकी है. पुलिस के मुताबिक लोगों के शव बुरी तरह जल जाने के कारण पहचान करने में दिक्कत आ रही है. प्रेमनारायण ने बताया कि उन्हें गुरुवार सुबह न्यूज़ चैनलों के ज़रिए बस में आग लगने की जानकारी मिली. इसके बाद बेटों से संपर्क करने पर भी उषा गुप्ता के बारे में कोई सुराग नहीं मिला.
गंध आने पर भी नहीं रोकी बस, जेवर थाने में FIR दर्ज: परिजनों को अब डीएनए मिलान और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. हादसे को लेकर राठ निवासी यात्री सुनील कुमार की शिकायत पर जेवर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायत में आरोप है कि यात्रियों को पहले ही जलने जैसी बदबू आ रही थी, लेकिन चालक और परिचालक ने बस नहीं रोकी. पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
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