"आंख खुली तो चारों तरफ था धुआं": यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे में ज़िंदा बचे सुनील ने बताई दर्दनाक दास्तान
यमुना-एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस में आग लगने के बाद ज़िंदा बचे यात्री सुनील कुमार ने खौफनाक मंजर की आपबीती बताई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 6:53 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 7:56 PM IST
महोबा/हमीरपुर: 'भागो... बाहर निकलो.' बस में अचानक मची चीख-पुकार की यह आवाज़ सुनते ही कुलपहाड़ क्षेत्र के सुगिरा निवासी सुनील कुमार की आंख खुली. कुछ समझ पाते, इससे पहले चारों तरफ धुआं फैल चुका था. सामने बस आग की लपटों में घिरी थी और यात्री जान बचाने के लिए बाहर निकलने को जूझ रहे थे.
सुनील अपने दो साथियों के साथ किसी तरह बस से बाहर निकल आए, लेकिन पीछे रह गए यात्रियों की चीखें उन्हें अब भी विचलित कर रही हैं.
गेट न खुलने से फंसे यात्री, शीशा तोड़कर बचाई जान: सुनील दिल्ली के कश्मीरी गेट से सुगिरा लौट रहे थे और उनके साथ विकास व मुकेश भी थे. रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद तीनों आराम कर रहे थे, तभी अचानक शोर सुनाई दिया. सुनील के मुताबिक मुख्य गेट पर यात्रियों की भीड़ जमा थी और गेट खुल नहीं रहा था. एक यात्री ने सिलिंडर फेंककर इमरजेंसी गेट का शीशा तोड़ा, जिससे किसी तरह करीब 25 यात्री बाहर निकल पाए.
दमकल की गाड़ी हुई खराब, 2 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग: इसके बाद पूरी बस आग का गोला बन गई और हादसे में नौ लोगों की जान चली गई. सुनील ने बताया कि दमकल की पहली गाड़ी काफी देर बाद पहुंची और कुछ देर चलने के बाद खराब हो गई. बाद में अन्य दमकल वाहनों की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. सुरक्षित बचे यात्रियों को प्रशासन ने ढाबे पर पहुंचाकर भोजन और 1500 रुपये की सहायता दी.
बदबू आने पर भी ड्राइवर ने नहीं रोकी बस, 19 चालान थे पेंडिंग: यह हादसा ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में दयानतपुर गांव के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ. राज कल्पना ट्रैवल्स की यह बस दिल्ली से महोबा जा रही थी. यात्रियों ने जलने की बदबू आने पर ड्राइवर को सतर्क किया था, लेकिन ड्राइवर ने बस रोकने से मना कर दिया था. बस में सुरक्षा उपकरण भी नहीं थे और उस पर पहले से ही 1.55 लाख रुपये के 19 चालान पेंडिंग थे.
सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान, ड्राइवर का लाइसेंस रद्द: पुलिस ने बस के चालक और परिचालक को हिरासत में ले लिया है और परिवहन विभाग ने ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है. हादसे के शिकार लोग अब भी उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पा रहे हैं.
"बाहर निकलो... बाहर निकलो": चीख-पुकार सुनकर भागे सुनील
ग्रेटर नोएडा में डबल डेकर बस में आग लगने के हादसे के प्रत्यक्षदर्शी हमीरपुर के राठ कस्बे के खालीपुरा निवासी सुनील कुमार सोनी ने घटना की आँखोंदेखी बताई. सुनील के मुताबिक वह बस की पहली सीट पर बैठे थे. रात करीब 11:30 बजे अचानक बस के अंदर से आवाज आई, ‘बाहर निकलो... बाहर निकलो.’ आवाज़ सुनते ही वह अपना बैग लेकर तुरंत बस से बाहर आ गए.
एक मिनट में आग का गोला बनी बस, धुआं भरने से फंसे यात्री: इसके करीब एक मिनट बाद ही पूरी बस आग की लपटों में घिर गई. सुनील ने बताया कि आग तेज़ी से फैलने और धुआँ भरने से कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए. हादसे के वक्त करीब 10 से 20 यात्री ही किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल सके. बाहर आने के बाद सुनील ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अंदर फँसे यात्रियों को बचाने की कोशिश की.
सिलेंडर से तोड़े शीशे, लेकिन धुएं के कारण नहीं बचा सके जान: उनके मुताबिक सिलिंडर की मदद से बस के पीछे के दो शीशे तोड़े गए, लेकिन धुआं इतना ज़्यादा था कि अंदर जाना मुमकिन नहीं था. बाहर खड़े लोग लगातार अंदर फँसे यात्रियों को आवाज़ लगाते रहे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. सुनील के मुताबिक बस में करीब 35 यात्री सवार थे और सभी सीटें भरी हुई थीं.
शॉर्ट सर्किट की आशंका, जेवर थाने में दर्ज कराई FIR: उन्होंने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या एसी पाइप फटने की आशंका जताई है, हालाँकि असली कारण जाँच के बाद ही साफ़ होगा. हादसे के संबंध में सुनील कुमार सोनी ने जेवर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस को दी गई शिकायत में इस दर्दनाक हादसे में नौ यात्रियों की मौत होने का उल्लेख किया गया है.
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